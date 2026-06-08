Cara membeli tiket Piala Dunia Kolombia 2026: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Akan ada banyak dukungan meriah untuk Kolombia saat mereka turun ke lapangan pada babak penyisihan grup Piala Dunia.

Dengan dua pertandingan pembuka yang akan dimainkan di Meksiko dan pertandingan terakhir di Florida, para penggemar mereka pasti akan menciptakan suasana yang positif di dalam stadion.

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Bagaimana jadwal fase grup Piala Dunia 2026 Kolombia?

Tanggal Pertandingan (Waktu Kick-off lokal) Tempat Tiket Rabu, 17 Juni Kolombia vs Uzbekistan (20.00) Estadio Banorte (Kota Meksiko) Tiket Selasa, 23 Juni Kolombia vs Republik Demokratik Kongo (20.00) Estadio Akron (Guadalajara) Tiket Sabtu, 27 Juni Kolombia vs Portugal (19.30) Stadion Hard Rock (Miami) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Kolombia 2026?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Resmi Penjualan Kembali FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur menjelang turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur menjelang turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Kolombia 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan fase grup Piala Dunia FIFA 2026 Kolombia dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga telah berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (tidak termasuk negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Apa yang bisa diharapkan dari Kolombia di Piala Dunia 2026?

Los Cafeteros tampil di putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya pada tahun 1962, namun ada beberapa periode panjang di mana mereka gagal lolos ke pesta sepak bola terbesar di dunia (1966-1986 dan 2002-2010).

Kolombia memang membuat langkah maju yang positif pada tahun 2022, meskipun gagal mencapai Piala Dunia sebelumnya. Mereka memulai rangkaian 28 pertandingan tanpa kekalahan yang mengesankan pada Maret 2022 dengan kemenangan 3-0 atas Bolivia, yang baru berakhir pada Juli 2024 saat mereka kalah dari Argentina di Final Copa America, di hadapan 65.300 penonton di Hard Rock Stadium, Miami. Stadion ini akan menjadi tuan rumah bagi mereka selama fase grup Piala Dunia 2026.

Kolombia akan memulai kampanye mereka di Amerika Utara dengan pertandingan melawan pendatang baru Piala Dunia, Uzbekistan. Negara Asia ini hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan kualifikasi dalam perjalanan mereka untuk memastikan tempat di putaran final 2026 di Amerika Utara.

Tim debutan Piala Dunia terus berdatangan bagi Kolombia, karena setelah pertandingan pembuka mereka, mereka akan berhadapan dengan pemenang play-off antar-konfederasi, DR Kongo. Meskipun demikian, Les Léopards pernah berkompetisi di Piala Dunia 1974 (kalah dalam ketiga pertandingan fase grup) saat masih menggunakan nama Zaire.

Kolombia berharap bisa mengumpulkan banyak poin sebelum menghadapi Portugal, yang berada di peringkat ke-6 dalam daftar peringkat dunia FIFA, dalam pertandingan terakhir mereka di grup ini.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan selama 39 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Di mana saja lokasi Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak daftar kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: