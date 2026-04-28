Cara membeli tiket Piala Dunia Kanada 2026: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Hoki es mungkin merupakan olahraga terbesar di Kanada, tetapi negara Maple Leaf ini akan bersiap-siap untuk alasan lain dalam beberapa bulan ke depan.
Dengan Piala Dunia yang semakin dekat, persaingan untuk mendapatkan tiket pertandingan akan semakin sengit antara sekarang dan kick-off pada bulan Juni, terutama bagi para pendukung tim tuan rumah atau co-host.
Ikuti GOAL untuk mengetahui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi dan berapa harganya.
Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 Kanada?
|Tanggal
|Jadwal Pertandingan (Waktu Kick-off Lokal)
|Tempat
|Tiket
|Jumat, 12 Juni
|Kanada vs Bosnia dan Herzegovina
|BMO Field (Toronto)
|Tiket
|Kamis, 18 Juni
|Kanada vs Qatar (15.00)
|BC Place (Vancouver)
|Tiket
|Rabu, 24 Juni
|Kanada vs Swiss (12.00)
|BC Place (Vancouver)
|Tiket
Kapan Piala Dunia 2026 di Kanada?
|Tanggal
|Jadwal Pertandingan
|Tempat (Kanada)
|Tiket
|12 Juni 2026
|Kanada vs Bosnia & Herzegovina
|BMO Field, Toronto
|Tiket
|13 Juni 2026
|Australia vs Turki
|BC Place, Vancouver
|Tiket
|17 Juni 2026
|Ghana vs Panama
|BMO Field, Toronto
|Tiket
|18 Juni 2026
|Kanada vs Qatar
|BC Place, Vancouver
|Tiket
|20 Juni 2026
|Jerman vs Pantai Gading
|BMO Field, Toronto
|Tiket
|21 Juni 2026
|Selandia Baru vs Mesir
|BC Place, Vancouver
|Tiket
|23 Juni 2026
|Panama vs Kroasia
|BMO Field, Toronto
|Tiket
|24 Juni 2026
|Kanada vs Swiss
|BC Place, Vancouver
|Tiket
|26 Juni 2026
|Selandia Baru vs Belgia
|BC Place, Vancouver
|Tiket
|26 Juni 2026
|Senegal vs Irak
|BMO Field, Toronto
|Tiket
|2 Juli 2026
|Pertandingan Babak 32 Besar
|Stadion BMO, Toronto
|Tiket
|2 Juli 2026
|Pertandingan Babak 32 Besar
|BC Place, Vancouver
|Tiket
Apa yang bisa diharapkan dari Kanada di Piala Dunia 2026?
Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada bermimpi untuk memulai kampanye mereka dengan kemenangan di BMO Field, Toronto, pada 12 Juni.
Setelah berakhirnya babak play-off UEFA pada akhir Maret, pasukan Jesse Marsch kini mengetahui lawan pertama mereka di Grup B: Bosnia-Herzegovina. The Dragons memastikan tempat mereka di grup tersebut setelah melalui babak play-off yang sengit yang awalnya melibatkan Italia, Irlandia Utara, dan Wales.
Kedua pertandingan terakhir Kanada di fase grup melawan Qatar (18 Juni) dan Swiss (24 Juni) akan digelar di BC Place, Vancouver.
Meskipun pernah tampil di Meksiko '86 dan Qatar '22, tim Canucks masih mencari kemenangan (atau hasil imbang) pertama mereka di turnamen Piala Dunia. Ini akan menjadi momen bersejarah bagi para penggemar Kanada untuk mengatakan bahwa mereka hadir saat tim mereka mencatat kesuksesan bersejarah pertama itu, dan ini adalah alasan lain mengapa tiket laris manis.
Kapan sebaiknya membeli tiket Piala Dunia Kanada 2026?
Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.
Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.
Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:
- Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
- Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
- Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.
Tiket Piala Dunia Kanada 2026: Berapa harganya?
Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Kanada dibagi ke dalam kategori berikut:
- Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun penonton.
- Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.
- Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.
- Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.
Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:
|Tahap
|Kisaran harga tiket
|Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko)
|$75 - $2.735
|Babak 32 Besar
|$105 - $750
|Babak 16 Besar
|$170 - $980
|Perempat final
|$275 - $1.775
|Semifinal
|$420 - $3.295
|Final
|$2.030 - $7.875
Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?
Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.
Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.
Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:
- Kanada: Toronto dan Vancouver
- Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey
- Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle
Di mana saja lokasi Piala Dunia FIFA 2026?
Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak daftar kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai tempat pertandingan di bawah ini:
|Negara
|Stadion (Kota)
|Kapasitas
|Kanada
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|72.766
|Meksiko
|Estadio Banorte (Kota Meksiko)
|48.821
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44.330
|Estadio BBVA (Monterrey)
|50.113
|Amerika Serikat
|Stadion Mercedes-Benz (Atlanta)
|67.382
|Stadion Gillette (Boston)
|63.815
|Stadion AT&T (Dallas)
|70.122
|NRG Stadium, Houston
|68.311
|Stadion Arrowhead (Kansas City)
|67.513
|Stadion SoFi (Los Angeles)
|69.650
|Stadion Hard Rock, Miami
|64.091
|Stadion MetLife, New York
|78.576
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|65.827
|Stadion Levi's, San Francisco
|69.391
|Lumen Field, Seattle
|65.123