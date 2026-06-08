Cara membeli tiket Piala Dunia Jordan 2026: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Impian itu akhirnya menjadi kenyataan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Yordania berhasil lolos ke Piala Dunia FIFA.

Setelah kampanye kualifikasi yang memukau yang membuat mereka finis di atas raksasa-raksasa regional, pasukan Jamal Sellami akan bertolak ke Amerika Utara untuk menorehkan prestasi di panggung dunia. Semangat Al-Nashama kini lebih kuat dari sebelumnya, dan ribuan warga Yordania telah merencanakan perjalanan untuk menyaksikan turnamen bersejarah ini.

Akankah Mousa Al-Tamari dan Yazan Al-Naimat memeriahkan stadion-stadion di California dan Texas? Inilah kesempatan Anda untuk menjadi bagian dari babak pertama Yordania di Piala Dunia. Izinkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi dan berapa harganya.

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 Yordania?

Yordania tergabung dalam Grup J, grup yang menjanjikan pertandingan sepak bola seru dan penonton yang membludak.

Pertandingan debut mereka melawan Austria akan menjadi malam bersejarah di San Francisco Bay Area, diikuti oleh pertandingan seru melawan Argentina di Dallas, salah satu pertandingan yang paling dinantikan di seluruh babak penyisihan grup.

Tanggal Pertandingan Lokasi Tiket 16 Juni 2026 Austria vs Yordania Levi's Stadium (San Francisco) Tiket 22 Juni 2026 Yordania vs Aljazair Stadion Levi's (San Francisco) Tiket 27 Juni 2026 Yordania vs Argentina AT&T Stadium (Dallas) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Yordania?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket saat ini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi instan. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi instan. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur. Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (T&C) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia 2026 di Yordania: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Yordania dikategorikan menjadi empat tingkatan. Kategori 1 menawarkan tempat duduk terbaik di tingkat bawah, sedangkan Kategori 2 memberikan pemandangan yang seimbang dari area tingkat menengah. Kategori 3 adalah pilihan tingkat atas yang ramah anggaran, dan Kategori 4 adalah yang paling terjangkau, meskipun sering kali terletak di bagian tertinggi stadion.

Perkiraan harga untuk babak penyisihan grup bersejarah Yordania adalah:

Kategori 1: Tempat duduk terbaik di bagian bawah ($450 - $620)

Tempat duduk terbaik di bagian bawah ($450 - $620) Kategori 2: Kursi di bagian tengah/sudut bawah ($280 - $400)

Kursi di bagian tengah/sudut bawah ($280 - $400) Kategori 3: Tempat duduk tingkat atas ($150 - $250)

Tempat duduk tingkat atas ($150 - $250) Kategori 4: Paling terjangkau / Pandangan terbatas ($60 - $120)

Apa yang bisa diharapkan dari Yordania di Piala Dunia

Harapkan semangat, jiwa, dan sikap pantang menyerah. Di bawah asuhan Jamal Sellami, Yordania telah berubah menjadi tim yang disiplin secara taktis dengan serangan balik yang mematikan.

Semua mata akan tertuju pada Mousa Al-Tamari, yang tampil sensasional di Ligue 1 dan menjadi motor di balik kualifikasi mereka.

Bersama dia, Yazan Al-Naimat dan Ali Olwan membentuk trio penyerang yang bisa merepotkan pertahanan mana pun. Yordania menunjukkan di Piala Asia AFC bahwa mereka bisa mengalahkan yang terbaik di hari terbaik mereka; sekarang mereka siap menunjukkan kepada dunia bahwa Al-Nashama telah tiba.

Di mana stadion-stadion Piala Dunia berada?