Cara membeli tiket Piala Dunia Jerman 2026 di menit-menit terakhir: Tanggal, jadwal pertandingan babak 32 besar yang telah dikonfirmasi, harga rata-rata, dan lainnya

Jerman memiliki sejarah yang kaya dalam berkompetisi di ajang sepak bola internasional terbesar, dengan berhasil lolos ke setiap Piala Dunia sejak 1954 dan empat kali dinobatkan sebagai juara (1954, 1974, 1990, 2014).

Warisan tersebut berlanjut di Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung di Amerika Utara. Dalam upaya meraih gelar kelima di bawah asuhan Julian Nagelsmann, Die Mannschaft telah bangkit dari kekecewaan di turnamen-turnamen sebelumnya untuk memuncaki Grup E, dan dengan mudah melaju ke babak gugur meskipun sempat mengalami kekalahan tipis 2-1 melawan Ekuador pada pertandingan terakhir fase grup.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui tentang perjalanan Jerman di Piala Dunia dan cara memesan tiket sekarang.

Bagaimana jadwal dan jalur babak gugur Jerman di Piala Dunia 2026?

Tanggal Pertandingan Tempat Skor Akhir / Tiket 14 Juni 2026 Jerman vs Curaçao Stadion Houston, Houston 7-1 20 Juni 2026 Jerman vs Pantai Gading Stadion Toronto, Toronto 2-1 25 Juni 2026 Ekuador vs Jerman Stadion New York New Jersey, New Jersey 2-1 29 Juni 2026 Babak 32 Besar: Jerman vs Paraguay Stadion Boston, Boston Tiket 4 Juli 2026 Babak 16 Besar: Jerman / Paraguay vs. Prancis / Swedia Stadion Philadelphia, Philadelphia Tiket 9 Juli 2026 Perempat Final: Pemenang Pertandingan 89 vs. Kanada / Belanda / Maroko Stadion Boston, Boston Tiket 14 Juli 2026 Semifinal: Pemenang Pertandingan 97 vs. Pemenang Pertandingan 98 Stadion Dallas, Dallas Tiket

Kapan membeli tiket Piala Dunia 2026 di Jerman

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Jerman 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 di Jerman dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar area kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Rentang Harga Nominal Rentang Harga Jual Kembali Rata-rata Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 $150 - $600 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 $800 - $3.500 Babak 32 Besar $105 - $750 $1.200 - $3.300 Babak 16 Besar $170 - $980 $1.900 - $4.500 Perempat final $275 - $1.775 $2.800 - $6.000 Semifinal $420 - $3.295 $4.400 - $11.000 Final $2.030 - $7.875 $8.500 - $32.000+

Apa yang bisa diharapkan dari Jerman di Piala Dunia 2026?

Kemenangan terbesar Jerman di putaran final Piala Dunia hingga saat ini terjadi di Jepang pada tahun 2002, ketika mereka menghancurkan Arab Saudi 8-0 selama fase grup. Enam pemain berbeda mencetak gol dalam pertandingan tersebut, dengan salah satunya, Miroslav Klose, mencetak hat-trick yang menakjubkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, tahun 2014 menjadi momen yang tak terlupakan bagi Jerman. Dalam perjalanan meraih gelar juara untuk keempat kalinya, mereka mengejutkan dunia dengan mencetak tujuh gol ke gawang Brasil dalam laga semifinal. Lima dari tujuh gol tersebut tercipta dalam 26 menit pertama pertandingan. Para penonton yang membeli tiket untuk menyaksikan Jerman bertanding di Amerika Utara tentu berharap akan ada pertandingan yang lebih dramatis dan penuh aksi.

Pelatih kepala Jerman saat ini, Julian Nagelsmann, menyadari bahwa ia memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, dan tekanan akan terus meningkat seiring mendekatnya Piala Dunia 2026. Rekor impresif Jerman yang selalu lolos hingga babak perempat final Piala Dunia—yang bertahan sejak 1954—secara mengejutkan berakhir pada 2018, ketika mereka tersingkir di babak penyisihan grup.

Namun, nasib buruk itu terulang kembali, karena mereka juga tersingkir sebelum babak gugur di Qatar pada 2022. Meskipun kampanye kualifikasi 2026 mereka tidak berjalan mulus, para pendukung setia Jerman akan berharap tim mereka dapat meningkatkan performa begitu mereka memasuki mode Piala Dunia.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Di mana saja lokasi pertandingan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai tempat pertandingan di bawah ini: