Cara membeli tiket Piala Dunia Jepang 2026: Jadwal pertandingan, tanggal-tanggal mendatang, harga, dan lainnya

Pertandingan pembuka Jepang di Piala Dunia 2026 terbukti menjadi laga klasik, di mana Samurai Blue berhasil bangkit dua kali untuk meraih hasil imbang yang sangat penting melawan Belanda di AT&T Stadium, Arlington.
Tim Asia ini akan kembali ke stadion di Dallas tersebut untuk pertandingan ketiga dan terakhir Grup F melawan Swedia (25 Juni), namun sebelumnya, mereka akan berhadapan dengan Tunisia di Meksiko pada Sabtu (20 Juni).
Setelah meraih kemenangan yang tak terlupakan atas Jerman dan Spanyol di Piala Dunia sebelumnya di Qatar empat tahun lalu, minat untuk menyaksikan penampilan Jepang pun semakin meningkat.
Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi untuk pertandingan Jepang mendatang dan harga yang mungkin harus Anda bayar.
Jadwal Pertandingan Jepang di Piala Dunia 2026
|Tanggal & Waktu
|Jadwal Pertandingan
|Lokasi
|Tiket
|Minggu, 14 Juni
|Belanda vs Jepang (2-2)
|AT&T Stadium, Arlington
|N/A
|Sabtu, 20 Juni
|Tunisia vs Jepang
|Estadio BBVA, Guadalupe
|Tiket
|Kamis, 25 Juni
|Jepang vs Swedia
|AT&T Stadium, Arlington
|Tiket
Cara membeli tiket Piala Dunia Jepang
Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:
- Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
- Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
- Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.
Berapa harga tiket Piala Dunia Jepang?
FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup dimulai dari $60 (untuk kategori pendukung tertentu), sedangkan harga tiket untuk Final bisa mencapai $6.730.
Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase-fase turnamen saat ini:
|Kategori
|Babak Grup
|Babak 32 Besar - Perempat Final
|Semifinal & Final
|Kategori 1
|$250 - $400
|$600 - $1.200
|$1.500 - $6.730
|Kategori 2
|$150 - $280
|$400 - $800
|$1.000 - $4.210
|Kategori 3
|$100 - $200
|$200 - $500
|$600 - $2.790
|Kategori 4
|$60 - $120
|$150 - $350
|$400 - $2.030
Di mana saja lokasi pertandingan Piala Dunia FIFA 2026?
|Negara
|Stadion (Kota)
|Kapasitas
|Kanada
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|44.315
|Meksiko
|Estadio Azteca (Kota Meksiko)
|72.766
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44.330
|Estadio BBVA (Monterrey)
|50.113
|Amerika Serikat
|Stadion Mercedes-Benz (Atlanta)
|67.382
|Stadion Gillette (Foxborough)
|63.815
|AT&T Stadium (Dallas)
|70.122
|NRG Stadium (Houston)
|68.311
|Stadion Arrowhead (Kansas City)
|67.513
|Stadion SoFi (Inglewood)
|69.650
|Stadion Hard Rock (Miami Gardens)
|64.091
|MetLife Stadium (East Rutherford)
|78.576
|Lincoln Financial Field (Philadelphia)
|65.827
|Stadion Levi's (Santa Clara)
|69.391
|Lumen Field (Seattle)
|65.123