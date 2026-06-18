Cara membeli tiket Piala Dunia Jepang 2026: Jadwal pertandingan, tanggal-tanggal mendatang, harga, dan lainnya

Pertandingan pembuka Jepang di Piala Dunia 2026 terbukti menjadi laga klasik, di mana Samurai Blue berhasil bangkit dua kali untuk meraih hasil imbang yang sangat penting melawan Belanda di AT&T Stadium, Arlington.

Tim Asia ini akan kembali ke stadion di Dallas tersebut untuk pertandingan ketiga dan terakhir Grup F melawan Swedia (25 Juni), namun sebelumnya, mereka akan berhadapan dengan Tunisia di Meksiko pada Sabtu (20 Juni).

Setelah meraih kemenangan yang tak terlupakan atas Jerman dan Spanyol di Piala Dunia sebelumnya di Qatar empat tahun lalu, minat untuk menyaksikan penampilan Jepang pun semakin meningkat.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi untuk pertandingan Jepang mendatang dan harga yang mungkin harus Anda bayar.

Jadwal Pertandingan Jepang di Piala Dunia 2026

Tanggal & Waktu Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Minggu, 14 Juni Belanda vs Jepang (2-2) AT&T Stadium, Arlington N/A Sabtu, 20 Juni Tunisia vs Jepang Estadio BBVA, Guadalupe Tiket Kamis, 25 Juni Jepang vs Swedia AT&T Stadium, Arlington Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia Jepang

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen. Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Jepang?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup dimulai dari $60 (untuk kategori pendukung tertentu), sedangkan harga tiket untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase-fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Di mana saja lokasi pertandingan Piala Dunia FIFA 2026?