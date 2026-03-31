Cara membeli tiket Piala Dunia Jepang 2026: Jadwal pertandingan, tanggal-tanggal mendatang, harga, dan informasi lainnya

Seiring dengan dipindahnya Piala Dunia 2026 ke Amerika Utara, permintaan tiket Jepang mencapai titik tertinggi sepanjang masa.

Setelah mengalahkan Jerman dan Spanyol secara mengejutkan di turnamen sebelumnya, Samurai Blue akan berlaga di Piala Dunia dengan skuad yang memadukan keahlian Takefusa Kubo dan Kaoru Mitoma.

Biarkan GOAL memberikan Anda detail jadwal pertandingan terbaru, informasi venue, dan cara paling terjamin untuk mendapatkan tempat duduk Anda.

Kapan pertandingan Jepang di Piala Dunia 2026?

Jepang akan berkompetisi dalam format yang diperluas menjadi 48 tim, memulai perjalanannya di babak penyisihan grup di berbagai kota tuan rumah utama di Amerika Serikat.

Tanggal & Waktu Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 15 Juni 2026, 19:00 (ET) Jepang vs. Lawan Grup A Lumen Field, Seattle, WA Tiket 20 Juni 2026, 21:00 (ET) Jepang vs. Lawan Grup B Levi's Stadium, Santa Clara, CA Tiket 25 Juni 2026, 18:00 (ET) Lawan Grup C vs. Jepang SoFi Stadium, Inglewood, CA Tiket

Jadwal 2026 telah dirancang agar Jepang tetap berada di Pantai Barat selama babak-babak awal, meminimalkan kelelahan akibat perjalanan dan memanfaatkan komunitas Jepang-Amerika yang besar di California dan Washington.

Di mana bisa membeli tiket Piala Dunia Jepang?

Cara utama untuk mendapatkan tiket Piala Dunia adalah melalui Portal Tiket FIFA resmi, yang beroperasi dengan sistem undian.

Namun, karena tingginya permintaan untuk turnamen ini, jutaan penggemar sering kali tidak mendapatkan tiket setelah pengundian resmi.

Bagi para penggemar yang mencari opsi mendadak untuk menonton Piala Dunia, coba cek platform jual beli tiket seperti StubHub yang menyediakan pasar online antar-penggemar.

Berapa harga tiket Piala Dunia Jepang?

Harga dipengaruhi oleh kapasitas stadion, pentingnya pertandingan, dan jarak ke lapangan:

Tiket Termurah: Tiket Kategori 4, yang biasanya diperuntukkan bagi penduduk setempat namun sesekali tersedia di pasar sekunder, bisa dibeli mulai dari $65 . Bagi penggemar internasional pada umumnya, harga tiket Kategori 3 di tribun atas saat ini berkisar antara $150 hingga $250, tergantung pada lokasi pertandingan.

Kiat Pro: Seattle (Lumen Field) sering menawarkan nilai terbaik untuk pertandingan pembuka grup dengan tiket Piala Dunia termurah, sedangkan pertandingan di Los Angeles (SoFi Stadium) diperkirakan akan menjadi tiket Piala Dunia termahal karena status venue yang sangat terkenal.

Kapan tiket Piala Dunia Jepang dirilis?

Peluncuran tiket Piala Dunia dilakukan secara bertahap. Jika Anda melewatkan satu periode, jangan panik - masih ada beberapa kesempatan untuk membeli.

Inilah yang dapat Anda harapkan:

Pengundian Acak: Fase ini telah berakhir beberapa bulan sebelum turnamen. Penggemar mendaftar untuk mendapatkan tiket dan akan diberi tahu melalui email jika pendaftaran mereka berhasil.

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir:Fase ini dibuka pada April 2026. Ini adalah lomba cepat di situs web FIFA yang mengutamakan siapa cepat dia dapat. Tiket-tiket ini habis terjual dalam hitungan menit.

Pasar Sekunder (Tersedia Sekarang): Platform seperti StubHub sudah ramai dikunjungi oleh para penggemar dan mitra korporat yang menjual alokasi tiket mereka

Semua tiket Piala Dunia 2026 100% digital. Anda akan menerima tiket Anda melalui aplikasi resmi FIFA World Cup Ticketing.

Apa yang bisa diharapkan dari Jepang di Piala Dunia?

Setelah mengejutkan dunia dengan mengalahkan Jerman dan Spanyol pada 2022, Jepang memasuki turnamen ini sebagai kuda hitam yang sesungguhnya dan mampu melaju jauh hingga babak gugur.

Dengan skuad yang diisi bintang-bintang elit berbasis di Eropa seperti Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma, dan Wataru Endo, tim ini lebih siap dari sebelumnya untuk memecahkan kutukan babak 16 besar yang melekat pada sejarah mereka dan mencapai perempat final untuk pertama kalinya.

Di mana saja venue Piala Dunia FIFA 2026?