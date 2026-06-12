Cara membeli tiket Piala Dunia Iran 2026: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Para penggemar Iran pasti sudah tak sabar menanti kesempatan untuk mematahkan kutukan mereka di Piala Dunia musim panas ini. Meskipun telah berhadapan dengan tim-tim sepak bola terbaik di dunia dalam enam turnamen sebelumnya selama bertahun-tahun, Tim Melli masih berusaha lolos dari babak penyisihan grup dan mencapai babak gugur.

Iran diperkirakan akan mendapat dukungan besar untuk pertandingan grup mereka di California dan Seattle, tetapi bisakah tim ini membangun momentum di Amerika Serikat dan melaju ke babak gugur? Anda bisa hadir langsung untuk memberikan dukungan vokal kepada mereka.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi dan berapa harganya.

Bagaimana jadwal grup Iran di Piala Dunia 2026?

Tanggal Pertandingan (Waktu kick-off lokal) Tempat Tiket Senin, 15 Juni Iran vs Selandia Baru (18.00) Stadion SoFi (Inglewood) Tiket Minggu, 21 Juni Iran vs Belgia (12.00) Stadion SoFi (Inglewood) Tiket Jumat, 26 Juni Iran vs Mesir (20.00) Lumen Field (Seattle) Tiket

Apa tiket Iran termurah?

Peringkat Pertandingan (Tanggal) Stadion (Kota) Rentang Harga Rata-rata (Tingkat Awal) Tiket #1 Belgia vs. Iran (21 Juni) Los Angeles Stadium (Los Angeles, AS) $295 – $680+ Tiket #2 Iran vs. Selandia Baru (15 Juni) Stadion Los Angeles (Los Angeles, AS) $190 – $410+ Tiket #3 Mesir vs. Iran (26 Juni) Stadion Seattle (Seattle, AS) $155 – $320+ Tiket

Apa yang bisa diharapkan dari Iran di Piala Dunia 2026?

Perjalanan Timnas Iran di Piala Dunia dimulai pada tahun 1978 di Argentina, namun mereka harus menunggu 20 tahun lagi sebelum kembali berlaga di turnamen olahraga terbesar di dunia. Meskipun secara rutin lolos ke turnamen tersebut sejak saat itu, mereka masih kesulitan menemukan formula kemenangan, dengan hanya mencatatkan tiga kemenangan dari enam penampilan mereka di Piala Dunia. Namun, setelah lolos ke turnamen keempat berturut-turut, para penggemar mereka berharap kali ini mereka akhirnya bisa meninggalkan jejak di kancah global.

Iran tiba di Amerika Utara setelah menjalani kampanye kualifikasi yang mengesankan. Di bawah asuhan pelatih Amir Ghalenoei, yang telah mengantarkan 28 kemenangan dari 41 pertandingan sejak memulai masa jabatannya yang kedua, mereka secara bertahap membangun momentum.

Mehdi Taremi telah memainkan peran penting belakangan ini dan mantan penyerang Porto itu menambahkan 10 gol lagi selama berbagai fase kualifikasi. Di usia 33 tahun, ia berharap bisa mengakhiri kariernya dengan gemilang, dalam apa yang kemungkinan besar akan menjadi kampanye Piala Dunia terakhirnya.

Kapan membeli tiket Piala Dunia 2026 Iran

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada pada titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Resale Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia 2026 Iran: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Iran dibagi menjadi beberapa kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Panggung Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Siapa saja yang masuk dalam Skuad Piala Dunia Iran? Susunan Pemain Akhir Beranggotakan 26 Orang

Di bawah bimbingan taktis manajer veteran Amir Ghalenoei, tim nasional sepak bola Iran (Team Melli) telah secara resmi menetapkan 26 pemain terakhirnya. Kembali ke panggung global untuk penampilan keempat berturut-turut yang bersejarah, Iran menjadi unggulan di Grup G yang sangat kompetitif bersama pesaing-pesaing berat seperti Belgia, Mesir, dan Selandia Baru.

Skuad ini memiliki inti yang sangat berpengalaman dan teruji dalam pertempuran, yang menyeimbangkan ketangguhan pertahanan dengan bakat menyerang yang tajam. Barisan belakang dipimpin oleh bek tengah veteran Persepolis Hossein Kanaanizadegan dan Shojae Khalilzadeh, yang dilindungi oleh kapten pertahanan Saeid Ezatolahi. Di lini depan, serangan sepenuhnya berpusat pada striker andalan Mehdi Taremi, didukung oleh sayap kreatif yang eksplosif seperti Alireza Jahanbakhsh dari Al-Shabab dan Saman Ghoddos dari Ittihad Kalba.

Baik Anda sedang merencanakan perjalanan mereka menuju babak gugur atau memantau ketersediaan tiket untuk pertandingan besar Grup G di Los Angeles dan Seattle, berikut adalah daftar resmi 26 pemain yang mewakili Iran:

Posisi Pemain Klub Saat Ini Penjaga Gawang Alireza Beiranvand Tractor Payam Niazmand Sepahan Hossein Hosseini Esteghlal Bek Hossein Kanaanizadegan Persepolis Shojae Khalilzadeh Tractor Milad Mohammadi Persepolis Amin Hazbavi Al-Ahli (Qatar) Abolfazl Jalali Esteghlal Saleh Hardani Sepahan Aria Yousefi Sepahan Saman Fallah Esteghlal Gelandang Saeid Ezatolahi Shabab Al Ahli Saman Ghoddos Ittihad Kalba Alireza Jahanbakhsh Al-Shabab Omid Noorafkan Melavan Mohammad Ghorbani Orenburg Rouzbeh Cheshmi Esteghlal Ali Karimi Kayserispor Penyerang Mehdi Taremi (C) Inter Milan Sardar Azmoun Shabab Al Ahli Mehdi Ghayedi Kalba Mohammad Mohebi Rostov Mehdi Torabi Tractor Ali Gholizadeh Lech Poznań Shahriyar Moghanlou Ittihad Kalba Allahyar Sayyadmanesh Westerlo

Di mana saja lokasi Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: