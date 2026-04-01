Cara membeli tiket Piala Dunia Irak 2026: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Permintaan tiket untuk pertandingan tim nasional Irak di Piala Dunia 2026 mencapai rekor tertinggi, dengan para penggemar dari Baghdad hingga Detroit dan dari Basra hingga Toronto yang sangat antusias untuk mendukung The Lions di panggung dunia.

Setelah penampilan heroik mereka di kualifikasi Asia, Irak telah menjadi salah satu tim yang paling dinantikan di turnamen 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Irak 2026?

Pilihan utama dan resmi untuk mendapatkan tiket Piala Dunia 2026 adalah melalui portal FIFA, melalui sistem undian, dan penjualan resmi di menit-menit terakhir.

Karena permintaan kemungkinan akan sangat tinggi, platform sekunder seperti StubHub dapat menjadi pilihan alternatif untuk mengamankan tempat duduk Anda di tribun.

Bagaimana cara membeli tiket hospitality Irak?

Jika Anda mencari pengalaman tak terlupakan menonton Lions of Mesopotamia, opsi Hospitality menawarkan hal itu:

Tiket Pertandingan Tunggal: Harga mulai dari sekitar US$1.400 dan sudah termasuk tiket premium dengan akses ke ruang tunggu VIP serta hidangan mewah.

Paket 'Ikuti Tim Anda': Menjamin Anda tempat di semua pertandingan fase grup Irak, dengan harga mulai dari US$6.750, sehingga Anda tidak perlu khawatir di kota mana pun tim tersebut bertanding.

Suite Pribadi: Tersedia di stadion seperti MetLife dan R&T, suite pribadi menawarkan tingkat privasi tertinggi dan layanan layaknya hotel.

Kapan Piala Dunia 2026 akan berlangsung?

Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Edisi ini akan benar-benar bersejarah, karena untuk pertama kalinya akan diselenggarakan di 16 kota tuan rumah di tiga negara. Dengan 48 tim yang berpartisipasi, kita akan menyaksikan 104 pertandingan seru selama 34 hari.

Kota tuan rumah Piala Dunia 2026

Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Kanada: Toronto dan Vancouver

Jadwal Piala Dunia 2026 Irak

Tanggal Pertandingan Stadion (Kota) Tiket 16 Juni 2026 Irak vs Norwegia NRG Stadium (Houston) Tersedia 22 Juni 2026 Prancis vs Irak Lumen Field (Seattle) Tersedia 27 Juni 2026 Senegal vs Irak Levi’s Stadium (San Francisco) Tersedia

Apa yang bisa kita harapkan dari Irak di Piala Dunia 2026?

Dengan talenta muda yang bermain secara profesional di Eropa dan pemain berpengalaman yang memimpin lini depan, Irak menunjukkan ketangguhan luar biasa di babak kualifikasi.

Para penggemar Irak dikenal karena sorakan dan antusiasme mereka, dan diperkirakan stadion-stadion di seluruh Amerika Serikat akan berubah menjadi arena berwarna hijau, meneriakkan nama Irak.

Persaingan akan sangat ketat, namun semangat juang para pemain Irak membuat mereka menjadi kandidat untuk melaju melewati babak penyisihan grup dan menciptakan kejutan menakjubkan seperti yang dicapai tim nasional Maroko pada edisi sebelumnya.

Berapa harga tiket Piala Dunia Irak 2026?

Harga bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan tahap turnamen.

Babak penyisihan grup $60 - $620 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170–$980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026?

Para pendukung memiliki beberapa kesempatan untuk membeli tiket pertandingan yang melibatkan Amerika Serikat, melalui situs web FIFA, mulai sekarang hingga kick-off besar pada bulan Juni.

Meskipun berbagai fase penjualan telah berlangsung, seperti ‘Undian Prapenjualan Visa’ (September) dan ‘Undian Tiket Awal’ (Oktober), masih ada beberapa fase lagi yang akan datang seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Penjualan Menit-Menit Terakhir

Dengan dimulainya turnamen pada bulan Juni ini, jendela Pemilihan Acak telah ditutup secara resmi.

Kami telah memasuki Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir. Tiket kini tersedia secara eksklusif berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat.

Pasar Sekunder

Menjelang hari H, dan jika tiket habis terjual (yang kemungkinan besar akan terjadi), para penggemar juga bisa mencari di pasarsekunder melalui situs web seperti StubHub, di mana penjualan kembali antar-penggemar akan tersedia dengan harga yang bervariasi.