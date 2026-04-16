Cara membeli tiket Piala Dunia Inggris 2026: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Tak diragukan lagi bahwa Inggris akan menjadi salah satu tim yang paling banyak didukung di Piala Dunia FIFA 2026.

Meskipun penantian akan kemenangan pertama Inggris di turnamen internasional besar sejak 1966 masih berlanjut, penampilan konsisten mereka di panggung besar menegaskan status mereka sebagai salah satu tim sepak bola elit Eropa (dan dunia).

Inggris mencapai semifinal Piala Dunia pada 2018 dan perempat final pada 2022, tetapi apa yang menanti mereka pada 2026? Anda bisa berada di Amerika Utara untuk menyaksikannya secara langsung.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkannya dan berapa harganya.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, yang mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Bagaimana jadwal pertandingan grup Inggris di Piala Dunia 2026?

Tanggal (Waktu Kick-off, ET) Pertandingan Tempat Tiket 17 Juni (16.00 ET) Inggris vs. Kroasia AT&T Stadium, Arlington Tiket 23 Juni (16.00 ET) Inggris vs. Ghana Stadion Gillette, Foxborough Tiket 27 Juni (17.00 ET) Panama vs. Inggris Stadion MetLife, East Rutherford Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Inggris?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Inggris 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Inggris dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun penonton.

Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Apa yang bisa diharapkan dari Inggris di Piala Dunia 2026?

Meskipun penampilan mereka di awal kualifikasi Piala Dunia kurang memuaskan, termasuk kemenangan 1-0 dan 2-0 atas Andorra, Inggris terus meningkatkan kepercayaan diri di bawah bimbingan Thomas Tuchel.

Mereka finis di puncak grup dengan delapan kemenangan dari delapan pertandingan, mencetak 22 gol dan tidak kebobolan satupun, serta menjadi tim Eropa pertama yang memastikan tempat di putaran final Piala Dunia. Para penggemar Inggris kini tidak sabar menanti apa yang akan terjadi saat tim mereka turun ke lapangan.

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia 2026 Inggris

Anda dapat menikmati yang terbaik dari Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan Inggris yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket-paket yang tersedia adalah sebagai berikut:

Satu Pertandingan

Babak Penyisihan Grup: 1 pertandingan tim dari negara non-tuan rumah (kecuali CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Pertandingan Perebutan Tempat Ketiga: 1 pertandingan apa pun

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan Fase Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar

Semua hari pertandingan dan lokasi berlaku

Ikuti Tim Saya saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: FIFA Pavilion

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia bagi kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: