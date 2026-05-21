Cara membeli tiket Piala Dunia Haiti 2026: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Haiti akan memulai laga-laga fase grup mereka pada 13 Juni melawan Skotlandia di Gillette Stadium, Foxborough.

Penantian panjang para penggemar Haiti telah berakhir. 52 tahun setelah debut mereka di Piala Dunia, mereka kembali berlaga di turnamen sepak bola terbesar di dunia. Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk menyaksikan para pejuang Karibia ini beraksi.

Meskipun harus memainkan semua pertandingan kandang mereka di tempat netral, Haiti menunjukkan semangat tim yang luar biasa selama fase kualifikasi, dan mereka akan berusaha mempertahankan kekompakan tersebut selama kampanye Piala Dunia mendatang.

GOAL akan memberikan informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi di pertandingan Haiti, serta berapa harganya.

Jadwal Pertandingan Haiti di Piala Dunia 2026

Mimpi telah menjadi kenyataan dan para penggemar Haiti sangat ingin melihat bintang-bintang sepak bola mereka beraksi di Piala Dunia. Berikut adalah jadwal Grup C yang menanti mereka:

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Sabtu, 13 Juni Haiti vs Skotlandia Stadion Gillette, Foxborough Tiket Jumat, 19 Juni Brasil vs Haiti Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket Rabu, 24 Juni Maroko vs Haiti Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Haiti?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menjelang Acara: Fase ini sedang berlangsung dan berlaku berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan sistem undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli tiket langsung dari FIFA.

Pasar Resmi Penjualan Kembali FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Pasar ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari nilai nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder sebelum membeli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Haiti?

FIFA telah menerapkan harga yang bervariasi untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Apa yang bisa diharapkan dari Haiti di Piala Dunia 2026

Meskipun mengalami kekalahan telak dari Curacao (5-1) dan Honduras (3-0) selama kualifikasi Piala Dunia, Haiti tetap tenang saat dibutuhkan, dan berhasil meraih kemenangan beruntun atas Kosta Rika dan Nikaragua dalam dua pertandingan terakhir mereka untuk mengamankan tempat di Piala Dunia 2026.

Duckens Nazon tetap menjadi pahlawan pencetak gol Haiti. Pemain berusia 32 tahun ini, yang pernah bermain untuk berbagai klub di seluruh dunia, mencetak enam gol selama kualifikasi dan telah mencetak 44 gol dalam 80 pertandingan internasional.

Nazon kemungkinan akan didukung oleh beberapa pemain yang sudah tidak asing lagi bagi para penggemar Liga Premier, yaitu Jean-Ricner Bellegarde dari Wolverhampton Wanderers dan Wilson Isidor dari Sunderland.

Seperti halnya pada tahun 1974, saat mereka melakukan debut di Piala Dunia, Haiti sekali lagi akan berhadapan dengan raksasa Amerika Selatan selama fase grup. 52 tahun yang lalu, lawannya adalah Argentina, kali ini giliran Brasil.

Setelah pulang tanpa poin dari petualangan mereka di Jerman saat itu, usai kalah 3-1 dari Italia, 7-0 dari Polandia, dan 4-1 dari Argentina, Haiti berharap dapat menampilkan performa yang lebih baik di Amerika Utara musim panas ini.

Di mana saja lokasi Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat kota-kota dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini:

Negara Stadion (Kota) Kapasitas Kanada BC Place (Vancouver) 54.000

BMO Field (Toronto) 45.000 Meksiko Estadio Banorte (Kota Meksiko) 83.000

Estadio Akron (Guadalajara) 48.000

Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Amerika Serikat Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000

Stadion Gillette (Foxborough) 65.000

Stadion AT&T (Dallas) 94.000

Stadion NRG (Houston) 72.000

Stadion Arrowhead (Kansas City) 73.000

Stadion SoFi (Inglewood) 70.000

Stadion Hard Rock (Miami) 65.000

Stadion MetLife (East Rutherford) 82.500

Lincoln Financial Field (Philadelphia) 69.000

Stadion Levi's (San Francisco) 71.000

Lumen Field (Seattle) 69.000







