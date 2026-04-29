Cara membeli tiket Piala Dunia Ghana 2026: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Penantian akan munculnya juara Piala Dunia asal Afrika masih berlanjut. Namun, perjalanan gemilang Maroko hingga mencapai semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar pasti telah memberikan semangat baru bagi seluruh anggota CAF (Konfederasi Sepak Bola Afrika).

Ghana adalah salah satu dari sembilan tim Afrika yang penuh harapan (Republik Demokratik Kongo bisa jadi yang kesepuluh) yang akan mengejar kejayaan di Amerika Utara pada musim panas nanti. Dengan pengalaman Black Stars sebelumnya di ajang olahraga terbesar di planet ini, mereka pasti berharap bisa tampil gemilang.

Akankah Black Stars kembali memukau di panggung Piala Dunia?

Bagaimana jadwal grup Ghana di Piala Dunia 2026?

Tanggal Jadwal Pertandingan (Waktu Kick-off Lokal) Tempat Tiket Rabu, 17 Juni Ghana vs Panama (19.00) BMO Field (Toronto) Tiket Selasa, 23 Juni Inggris vs Ghana (16.00) Stadion Gillette (Foxborough) Tiket Sabtu, 27 Juni Kroasia vs Ghana (17.00) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Ghana?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket saat ini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Ghana 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Ghana dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun penonton.

Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Apa yang bisa diharapkan dari Ghana di Piala Dunia 2026?

Ghana pertama kali menampakkan diri di kancah global pada tahun 2006, saat mereka memulai debutnya di Piala Dunia di Jerman. Kesempatan tersebut tidak membuat mereka gentar, mereka berhasil meraih kemenangan grup atas Republik Ceko dan Amerika Serikat serta menjadi satu-satunya tim Afrika yang lolos ke babak gugur. Mereka memang harus tunduk kepada Brasil di babak 16 besar, namun mereka meninggalkan kesan yang mendalam.

Piala Dunia untuk pertama kalinya digelar di benua Afrika pada tahun 2010, dengan Afrika Selatan sebagai tuan rumah. Ghana mengulangi penampilan debut mereka empat tahun sebelumnya dan bersinar di bawah sorotan.

Meskipun hanya meraih satu kemenangan selama babak penyisihan grup, mereka berhasil melaju ke babak gugur, menjadi satu-satunya negara Afrika yang kembali mampu melakukannya. Berkat gol penentu di babak perpanjangan waktu melawan Amerika Serikat, Black Stars melaju ke perempat final, di mana mereka akan menghadapi Uruguay. Meskipun Ghana memberikan perlawanan sengit hingga batas maksimal, mereka harus tersingkir dengan gagah berani, namun menyakitkan, melalui adu penalti.

Di bawah bimbingan Otto Addo, Ghana berharap dapat menemukan kembali keajaiban Piala Dunia mereka kali ini. Meskipun lolos ke turnamen 2014 dan 2022, mereka gagal mencapai prestasi seperti pada 2006 dan 2010 dan tersingkir pada babak penyisihan grup di kedua turnamen tersebut.

Addo kembali untuk masa jabatan keduanya sebagai pelatih Black Stars pada Maret 2024, dan sejak mengambil alih kendali lagi, tim ini telah meraih kemenangan dalam 25 dari 31 pertandingan yang mereka mainkan, sebuah rekor kemenangan yang luar biasa sebesar 80%.

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia Ghana 2026

Anda dapat menikmati pengalaman terbaik Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan Ghana yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket-paket yang tersedia adalah sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Babak Grup: 1 pertandingan tim negara non-tuan rumah mana pun (kecuali CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Peringkat Ketiga: 1 pertandingan apa pun

Pilihan layanan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan fase awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan fase grup dan 1 pertandingan babak 32 besar

Semua hari pertandingan dan lokasi memenuhi syarat

Fitur "Ikuti Tim Saya" saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: Paviliun FIFA

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia bagi kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan menampilkan 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan di bawah ini: