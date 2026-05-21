Cara membeli tiket Piala Dunia Curaçao 2026: Jadwal, pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Curaçao akan memulai pertandingannya pada 14 Juni melawan Jerman di NRG Stadium, Houston.

Sejak 1930, total 84 negara telah lolos ke Piala Dunia FIFA. Di antara semua tim tersebut, Curaçao, yang akan melakukan debutnya di Piala Dunia tahun ini, merupakan negara terkecil (baik dari segi populasi maupun luas wilayah) yang pernah lolos ke ajang sepak bola dunia ini.

Meskipun para bintang sepak bola pulau Karibia ini, yang dikenal dengan sebutan 'Blue Wave', kurang dalam hal ukuran, mereka mengimbanginya dengan semangat, dan dijamin akan mendapat sambutan hangat setiap kali mereka turun ke lapangan.

Jadwal Pertandingan Curaçao di Piala Dunia 2026

Pasukan Blue Wave mencatat beberapa kemenangan dengan skor tinggi selama perjalanan kualifikasi Piala Dunia yang tak terkalahkan. Akankah mereka terlibat dalam beberapa pertandingan Grup E yang menghibur di Amerika Utara?

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Minggu, 14 Juni Jerman vs Curaçao NRG Stadium, Houston Tiket Sabtu, 20 Juni Ekuador vs Curaçao Stadion Arrowhead, Kansas City Tiket Kamis, 25 Juni Curaçao vs Pantai Gading Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia di Curaçao?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menjelang Acara: Fase ini sedang berlangsung dan berlaku berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan sistem undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli tiket langsung dari FIFA.

Pasar Resmi Penjualan Kembali FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Pasar ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari nilai nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Piala Dunia di Curaçao?

FIFA telah menerapkan harga yang bervariasi untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Apa yang Dapat Diharapkan dari Curaçao di Piala Dunia 2026

Perjalanan Curaçao menuju ketenaran di dunia sepak bola sungguh luar biasa. Penduduk pulau Karibia yang berjumlah sekitar 150.000 jiwa ini hanya berhasil memenangkan enam pertandingan dalam tiga upaya kualifikasi Piala Dunia sebelumnya.

Kali ini, mereka mencatatkan tujuh kemenangan, selama 10 pertandingan kualifikasi yang sangat sukses dan tak terkalahkan, untuk merebut tempat yang mengejutkan di turnamen Piala Dunia 2026.

Curaçao langsung tancap gas, mengalahkan Barbados 4-1, dan tak pernah menoleh ke belakang. Hasil menonjol lainnya termasuk kemenangan telak 5-1 atas Haiti—yang juga lolos ke Piala Dunia—serta kemenangan 7-0 atas Bermuda.

Gervane Kastaneer mungkin menjadi pencetak gol terbanyak untuk 'Blue Wave' dengan lima gol di babak kualifikasi, tetapi ia dibantu dengan baik oleh Juninho Bacuna, Kenji Gorre, dan Rangelo Janga yang masing-masing mencetak tiga gol.

Meskipun mencatatkan beberapa hasil buruk dalam laga persahabatan awal tahun ini, Curaçao mendapat dorongan besar berkat kabar bahwa Dick Advocaat akan kembali memimpin tim. Pelatih legendaris ini pernah menjuarai Eredivisie bersama PSV Eindhoven (1997), Liga Utama Skotlandia bersama Rangers (1999 & 2000), serta Piala UEFA bersama Zenit Saint Petersburg (2008).

Di mana saja lokasi Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat kota-kota dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini:

Negara Stadion (Kota) Kapasitas Kanada BC Place (Vancouver) 54.000

BMO Field (Toronto) 45.000 Meksiko Estadio Banorte (Kota Meksiko) 83.000

Estadio Akron (Guadalajara) 48.000

Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Amerika Serikat Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000

Stadion Gillette (Foxborough) 65.000

Stadion AT&T (Dallas) 94.000

Stadion NRG (Houston) 72.000

Stadion Arrowhead (Kansas City) 73.000

Stadion SoFi (Inglewood) 70.000

Stadion Hard Rock (Miami) 65.000

Stadion MetLife (East Rutherford) 82.500

Lincoln Financial Field (Philadelphia) 69.000

Stadion Levi's (San Francisco) 71.000

Lumen Field (Seattle) 69.000



