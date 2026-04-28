Vinicius Junior and Matheus Cunha of Brazil celebrate after scoring
Cara membeli tiket Piala Dunia Brasil 2026: Tanggal, harga tiket, dan informasi lainnya

Berikut ini cara tepat untuk mendapatkan tiket menonton Seleção

Sorak-sorai penonton, nuansa samba, dan upaya meraih gelar keenam yang bersejarah – Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan akan membakar semangat di seluruh Amerika Utara, dan Brasil akan menjadi pusat dari semua aksi tersebut. 

Sebagai juara lima kali dan favorit abadi, perjalanan Seleção di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat dipastikan akan menjadi salah satu alur cerita paling menarik di turnamen ini. 

GOAL memiliki semua informasi penting tentang cara mendapatkan tiket Piala Dunia Brasil 2026, termasuk fase penjualan utama, kisaran harga, dan tempat membelinya sekarang.

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia Brasil 2026?

TanggalJadwal PertandinganTempatTiket
13 Juni 2026Brasil vs MarokoMetLife Stadium, New Jersey, ASTiket
19 Juni 2026Brasil vs HaitiLincoln Financial Field, Philadelphia, ASTiket
24 Juni 2026Skotlandia vs BrasilHard Rock Stadium, Florida, ASTiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Brasil 2026?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
  • Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Brasil 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026, termasuk yang berpotensi melibatkan Brasil, umumnya dibagi menjadi empat kategori. Penting untuk dicatat bahwa model penetapan harga FIFA untuk turnamen 2026 bersifat dinamis, yang berarti harga dapat berfluktuasi berdasarkan permintaan, tim yang terlibat, dan kota tuan rumah.

Kategori-kategori tersebut didefinisikan sebagai berikut:

  • Kategori 1: Yang paling mahal, biasanya terletak di barisan kursi bawah untuk pemandangan terbaik.
  • Kategori 2: Mencakup barisan atas dan bawah, umumnya di luar area utama Kategori 1.
  • Kategori 3: Terutama terletak di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.
  • Kategori 4: Yang paling terjangkau, biasanya berada di tingkat atas dan menawarkan opsi paling ramah anggaran bagi para penggemar.

Untuk Piala Dunia 2026, kategori tiket didasarkan pada seberapa "tinggi" letak kursi, bukan hanya pada penempatannya di lapangan. Meskipun harga pasti untuk pertandingan Brasil tertentu baru akan dikonfirmasi menjelang acara, perkiraan dari saluran resmi dan fase penjualan awal memberikan kisaran harga secara umum. Tiket babak penyisihan grup termurah untuk pertandingan yang tidak melibatkan negara tuan rumah (termasuk Brasil) relatif stabil.

Berdasarkan rilis awal dan perkiraan, berikut adalah panduan umum mengenai kisaran harga tiket di berbagai tahap turnamen:

TahapKisaran harga tiket (USD)
Babak Grup (pertandingan negara non-tuan rumah)$75 - $2.735
Babak 32 Besar$105 - $750
Babak 16 Besar$170 - $980
Perempat final$275 - $1.775
Semifinal$420 - $3.295
Final$2.030 - $7.875

Kisaran harga ini menunjukkan beragamnya pilihan yang tersedia, dengan tiket Kategori 4 biasanya menjadi harga terendah di setiap tahap, sehingga menawarkan cara paling terjangkau bagi para penggemar untuk menikmati Piala Dunia.

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia Brasil 2026

Anda dapat menikmati pengalaman terbaik Piala Dunia FIFA 2026 melalui paket-paket hospitality lengkap untuk pertandingan-pertandingan Brasil yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, serta fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah. Paket-paket eksklusif ini ditawarkan melalui penyedia layanan hospitality resmi FIFA, On Location, dan dapat dilihat di FIFA.com/hospitality.

Paket-paket yang tersedia adalah sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

  • Babak Grup: 1 pertandingan tim dari negara non-tuan rumah mana pun (tidak termasuk CAN, MEX, USA)
  • Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Peringkat Ketiga: 1 pertandingan apa pun
  • Pilihan layanan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
  • Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

  • Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda.
  • Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi
  • Semua hari pertandingan dan babak berlaku
  • Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
  • Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

  • Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya.
  • Semua 3 pertandingan Fase Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar
  • Semua hari pertandingan dan lokasi berlaku
  • Ikuti Tim Saya saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)
  • Pilihan fasilitas: FIFA Pavilion
  • Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia bagi kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini:

NegaraStadion (Kota)Kapasitas
KanadaBC Place (Vancouver)48.821
 BMO Field (Toronto)72.766
MeksikoEstadio Azteca (Kota Meksiko)87.523
 Estadio Akron (Guadalajara)46.355
 Estadio BBVA (Monterrey)53.500
Amerika SerikatStadion Mercedes-Benz (Atlanta)71.000
 Stadion Gillette (Boston)65.878
 Stadion AT&T (Dallas)80.000
 Stadion NRG (Houston)72.220
 Stadion Arrowhead (Kansas City)76.416
 Stadion SoFi (Los Angeles)70.240
 Stadion Hard Rock (Miami)64.767
 MetLife Stadium (New York/New Jersey)82.500
 Lincoln Financial Field (Philadelphia)67.594
 Levi's Stadium (Wilayah Teluk San Francisco)68.500
 Lumen Field (Seattle)69.000