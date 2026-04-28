Cara membeli tiket Piala Dunia Brasil 2026: Tanggal, harga tiket, dan informasi lainnya

Sorak-sorai penonton, nuansa samba, dan upaya meraih gelar keenam yang bersejarah – Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan akan membakar semangat di seluruh Amerika Utara, dan Brasil akan menjadi pusat dari semua aksi tersebut.

Sebagai juara lima kali dan favorit abadi, perjalanan Seleção di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat dipastikan akan menjadi salah satu alur cerita paling menarik di turnamen ini.

GOAL memiliki semua informasi penting tentang cara mendapatkan tiket Piala Dunia Brasil 2026, termasuk fase penjualan utama, kisaran harga, dan tempat membelinya sekarang.

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia Brasil 2026?

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat Tiket 13 Juni 2026 Brasil vs Maroko MetLife Stadium, New Jersey, AS Tiket 19 Juni 2026 Brasil vs Haiti Lincoln Financial Field, Philadelphia, AS Tiket 24 Juni 2026 Skotlandia vs Brasil Hard Rock Stadium, Florida, AS Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Brasil 2026?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Brasil 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026, termasuk yang berpotensi melibatkan Brasil, umumnya dibagi menjadi empat kategori. Penting untuk dicatat bahwa model penetapan harga FIFA untuk turnamen 2026 bersifat dinamis, yang berarti harga dapat berfluktuasi berdasarkan permintaan, tim yang terlibat, dan kota tuan rumah.

Kategori-kategori tersebut didefinisikan sebagai berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, biasanya terletak di barisan kursi bawah untuk pemandangan terbaik.

Kategori 2: Mencakup barisan atas dan bawah, umumnya di luar area utama Kategori 1.

Kategori 3: Terutama terletak di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, biasanya berada di tingkat atas dan menawarkan opsi paling ramah anggaran bagi para penggemar.

Untuk Piala Dunia 2026, kategori tiket didasarkan pada seberapa "tinggi" letak kursi, bukan hanya pada penempatannya di lapangan. Meskipun harga pasti untuk pertandingan Brasil tertentu baru akan dikonfirmasi menjelang acara, perkiraan dari saluran resmi dan fase penjualan awal memberikan kisaran harga secara umum. Tiket babak penyisihan grup termurah untuk pertandingan yang tidak melibatkan negara tuan rumah (termasuk Brasil) relatif stabil.

Berdasarkan rilis awal dan perkiraan, berikut adalah panduan umum mengenai kisaran harga tiket di berbagai tahap turnamen:

Tahap Kisaran harga tiket (USD) Babak Grup (pertandingan negara non-tuan rumah) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Kisaran harga ini menunjukkan beragamnya pilihan yang tersedia, dengan tiket Kategori 4 biasanya menjadi harga terendah di setiap tahap, sehingga menawarkan cara paling terjangkau bagi para penggemar untuk menikmati Piala Dunia.

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia Brasil 2026

Anda dapat menikmati pengalaman terbaik Piala Dunia FIFA 2026 melalui paket-paket hospitality lengkap untuk pertandingan-pertandingan Brasil yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, serta fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah. Paket-paket eksklusif ini ditawarkan melalui penyedia layanan hospitality resmi FIFA, On Location, dan dapat dilihat di FIFA.com/hospitality.

Paket-paket yang tersedia adalah sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Babak Grup: 1 pertandingan tim dari negara non-tuan rumah mana pun (tidak termasuk CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Peringkat Ketiga: 1 pertandingan apa pun

Pilihan layanan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan Fase Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar

Semua hari pertandingan dan lokasi berlaku

Ikuti Tim Saya saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: FIFA Pavilion

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia bagi kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: