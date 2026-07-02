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Cara membeli tiket Piala Dunia Brasil 2026: Jadwal babak gugur, harga tiket rata-rata, dan informasi lainnya

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Vinicius Junior

Jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan Vinicius Junior, Raphinha, dan bintang-bintang Seleção lainnya beraksi di Piala Dunia

Sorak-sorai penonton, semarak samba, dan upaya meraih bintang keenam yang bersejarah – Piala Dunia FIFA 2026 membakar semangat di seluruh Amerika Utara, dan Brasil berada di pusat aksi. 

Brasil, juara lima kali, melanjutkan perjuangan mereka untuk meraih bintang keenam yang bersejarah, melaju ke babak 16 besar yang penuh tantangan melawan Norwegia setelah berhasil melewati momen menegangkan. 

Tim asuhan Carlo Ancelotti membuktikan ketangguhan kelas atas mereka dengan bangkit dan mengalahkan Jepang 2-1 di babak 32 besar, yang disegel oleh gol penentu kemenangan dramatis Gabriel Martinelli pada menit ke-95. 

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Jadwal Pertandingan Brasil di Piala Dunia 2026

TanggalPertandingan (waktu kick-off lokal)TempatSkor Akhir / Tiket
Sabtu, 13 Juni Brasil vs Maroko (pukul 6 sore ET)MetLife Stadium, New Jersey1-1
Jumat, 19 Juni Brasil vs Haiti (20.30 ET)Lincoln Financial Field, Philadelphia3-0
Rabu, 24 Juni Skotlandia vs Brasil (pukul 6 sore ET)Hard Rock Stadium, Florida3-0
Senin, 29 JuniBrasil vs Jepang (pukul 12 siang CDT)NRG Stadium, Houston2-1
Minggu, 5 JuliBrasil vs NorwegiaStadion New York New Jersey, East RutherfordBeli Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia Brasil 2026

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, fase ini bukan undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
  • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

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Tiket Piala Dunia Brasil 2026: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

KategoriBabak GrupBabak 32 Besar - Perempat FinalSemifinal & Final
Kategori 1$250 - $400$600 - $1.200$1.500 - $6.730
Kategori 2$150 - $280$400 - $800$1.000 - $4.210
Kategori 3$100 - $200$200 - $500$600 - $2.790
Kategori 4$60 - $120$150 - $350$400 - $2.030

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak daftar kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini:

NegaraStadion (Kota)Kapasitas
KanadaBC Place (Vancouver)54.000


BMO Field (Toronto)45.000
MeksikoEstadio Banorte (Kota Meksiko)83.000


Estadio Akron (Guadalajara)48.000


Estadio BBVA (Monterrey)53.500
Amerika SerikatStadion Mercedes-Benz (Atlanta)75.000


Stadion Gillette (Foxborough)65.000


AT&T Stadium (Dallas)94.000


NRG Stadium (Houston)72.000


Stadion Arrowhead (Kansas City)73.000


SoFi Stadium (Inglewood)70.000


Stadion Hard Rock (Miami)65.000


MetLife Stadium (East Rutherford)82.500


Lincoln Financial Field (Philadelphia)69.000


Levi's Stadium (San Francisco)71.000


Lumen Field (Seattle)69.000