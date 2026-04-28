Cara membeli tiket Piala Dunia Belanda 2026: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Tim-tim Belanda terkenal karena penampilan mereka yang menarik dan memukau di Piala Dunia, dan mereka selalu didukung penuh oleh rombongan suporter yang meriah dan bersemangat, bersatu dalam lautan warna oranye.

Mereka diharapkan kembali menampilkan performa yang kuat di Amerika Utara pada musim panas ini, dan Anda bisa bergabung dalam pesta Oranje.

Bisakah Belanda menunjukkan performa terbaiknya selama pertandingan fase grup Piala Dunia di Amerika Utara? Anda bisa berada di sana untuk mendukung mereka dan menyaksikan semuanya terungkap.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi dan berapa biayanya.

Bagaimana jadwal pertandingan grup Piala Dunia 2026 Belanda?

Tanggal Jadwal Pertandingan (Waktu Kick-off Lokal) Tempat Tiket Minggu, 14 Juni Jepang vs Belanda (15.00) AT&T Stadium (Dallas) Tiket Sabtu, 20 Juni Belanda vs Swedia (12.00) NRG Stadium (Houston) Tiket Kamis, 25 Juni Tunisia vs Belanda (18.00) Stadion Arrowhead (Kansas City) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Belanda?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Apa yang dapat diharapkan dari Belanda di Piala Dunia 2026?

Meskipun belum pernah mengangkat trofi Piala Dunia, Belanda telah mengalami banyak momen ajaib dan nyaris meraih gelar di ajang olahraga terbesar di dunia.

Mereka menjadi runner-up di Piala Dunia 1974, 1978, dan 2010 serta tersingkir di semifinal pada turnamen 1998 dan 2014.

Layaknya jalur konveyor, Belanda terus melahirkan bintang-bintang berbakat yang bersinar di panggung dunia. Nama-nama seperti Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Arjen Robben, dan Robin van Persie pernah menampilkan keajaiban mereka di masa lalu, dan kini para bintang masa kini, seperti Cody Gakpo, Tijjani Reijnders, dan Memphis Depay, bertekad untuk meniru prestasi gemilang para pendahulu mereka.

Belanda tiba di Amerika Utara berkat kampanye kualifikasi yang sangat mengesankan, di mana mereka tak terkalahkan, meraih enam kemenangan, dua hasil imbang, dan mencetak 27 gol sepanjang perjalanan. Depay, yang kini bermain di Brasil bersama Corinthians, menjadi top skor tim Oranje asuhan Ronald Koeman, dengan mencetak delapan gol selama babak kualifikasi.

Faktanya, Belanda hanya kalah sekali sejak musim panas 2024, yaitu saat mereka kalah tipis 1-0 dari Jerman di Munich dalam ajang Nations League (Oktober 2024).

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Tiket Piala Dunia 2026 Belanda: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Belanda dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun penonton.

Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia 2026 Belanda

Anda dapat menikmati pengalaman terbaik Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan Belanda yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket-paket yang tersedia adalah sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Babak Grup: 1 pertandingan tim dari negara non-tuan rumah mana pun (tidak termasuk CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Peringkat Ketiga: 1 pertandingan apa pun

Pilihan layanan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di tempat yang Anda pilih.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan Fase Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar

Semua hari pertandingan dan lokasi berlaku

Ikuti Tim Saya saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: FIFA Pavilion

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia bagi kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: