Cara membeli tiket Piala Dunia Australia 2026: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Australia mungkin harus terus-menerus bertanding di wilayah selatan selama fase grup Piala Dunia musim panas ini, tetapi mereka berharap bisa tampil gemilang saat turnamen berakhir. Mereka berusaha lolos ke babak gugur di turnamen global berturut-turut untuk pertama kalinya.

Setelah memulai kampanye mereka di Vancouver, Australia akan bertolak ke Seattle dan kemudian ke San Francisco untuk pertandingan terakhir fase grup. Ini akan menjadi perjalanan musim panas yang epik bagi para pendukung Socceroos, dan Anda bisa ikut serta dalam perjalanan yang tak terlupakan ini.

Namun, siapa yang akan mendukung Australia saat momen paling krusial di musim panas nanti? Nah, Anda bisa menjadi salah satunya. Izinkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi dan berapa harganya.

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 Australia?

Tanggal Jadwal Pertandingan (Waktu Kick-off Lokal) Tempat Tiket Sabtu, 13 Juni Australia vs Turki (21.00) BC Place (Vancouver) Tiket Jumat, 19 Juni Amerika Serikat vs Australia (12.00) Lumen Field (Seattle) Tiket Kamis, 25 Juni Paraguay vs Australia (19.00) Stadion Levi's (San Francisco) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Australia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (T&C) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Australia 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Australia dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun penonton.

Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun penonton. Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Apa yang bisa diharapkan dari Australia di Piala Dunia 2026?

Meskipun memulai pertandingan dengan gemilang melawan Prancis, dengan Craig Goodwin membuka skor hanya dalam waktu sembilan menit, Australia akhirnya kalah 4-1 dari tim yang kemudian menjadi runner-up turnamen Qatar 2022. Namun, Socceroos bangkit kembali dengan positif dan tidak kebobolan gol lagi selama fase grup, mencatat kemenangan 1-0 atas Tunisia dan Denmark. Hal ini berarti mereka lolos ke babak gugur untuk pertama kalinya sejak 2006.

Untungnya bagi Australia, mereka tidak perlu menghadapi Prancis dalam laga pembuka turnamen ini untuk ketiga kalinya berturut-turut di Piala Dunia. Mereka memang akan berhadapan dengan lawan dari Eropa, namun pemenang babak play-off Jalur C UEFA baru akan diketahui pada akhir Maret. Slot yang masih 'Belum Dipastikan' itu akan diisi oleh Turki, Rumania, Slovakia, atau Kosovo. Tim hijau dan emas ini berdoa agar mereka terhindar dari kekalahan kelima berturut-turut pada pertandingan pembuka Piala Dunia.

Untuk pertandingan grup kedua melawan tuan rumah bersama turnamen, Amerika Serikat dan Australia akan bertanding di Lumen Field, Seattle. Tim Bintang dan Garis-garis telah memenangkan dua pertandingan terakhir antara kedua tim, termasuk kemenangan 2-1 di Denver pada Oktober. Namun, keempat pertemuan sebelumnya adalah pertandingan persahabatan, dan Australia berharap mereka dapat meningkatkan performa mereka dalam lingkungan yang lebih kompetitif.

Australia akan menutup jadwal grupnya melawan Paraguay di San Francisco. Mengingat tim Amerika Selatan tersebut telah mengalahkan Argentina dan Brasil selama kualifikasi, Tony Popovic menyadari bahwa para pemainnya harus tetap waspada di Golden State.

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia 2026 Australia

Anda dapat menikmati yang terbaik dari Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan Australia yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket-paket tersebut tersedia sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Babak Grup: 1 pertandingan tim non-negara tuan rumah mana pun (kecuali CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Peringkat Ketiga: 1 pertandingan apa pun

Pilihan layanan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di tempat yang Anda pilih.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan Fase Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar

Semua hari pertandingan dan lokasi berlaku

Ikuti Tim Saya saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: FIFA Pavilion

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia bagi kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan menampilkan 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan di bawah ini: