Tidak mengherankan bahwa, jika tidak termasuk negara tuan rumah, Argentina memimpin dalam hal permintaan tiket untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dan, dengan tim tersebut berhasil lolos ke Babak 32 Besar, tiket-tiket tersebut kemungkinan besar akan laris manis.

Yang menakjubkan, tidak ada negara yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Dunia sejak Brasil pada tahun 1962.

Namun, Argentina, yang tiga kali menjadi juara, akan mengenang kembali kemenangan trofi mereka di bawah kepemimpinan Diego Maradona pada Piala Dunia Meksiko '86, saat mereka mengalihkan perhatian ke Piala Dunia.

Bagaimana jadwal grup Argentina di Piala Dunia 2026?

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off setempat) Tempat Skor Akhir / Tiket Selasa, 16 Juni Argentina vs Aljazair (20.00 CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City, AS 3-0 Senin, 22 Juni Argentina vs Austria (pukul 12 siang CDT) AT&T Stadium, Arlington, AS 2-0 Sabtu, 27 Juni Yordania vs Argentina (pukul 21.00 CDT) AT&T Stadium, Arlington, AS Tiket Jumat, 3 Juli Argentina vs 2H - Babak 32 Besar (pukul 6 sore EDT) Hard Rock Stadium, Florida, AS Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Argentina 2026?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (T&C) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Argentina 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan penyisihan grup Piala Dunia FIFA 2026 Argentina dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar area kategori lainnya.

Harga telah berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (tidak termasuk negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Apa yang bisa diharapkan dari Argentina di Piala Dunia 2026

Kerumunan penonton yang sangat besar berbondong-bondong menyaksikan aksi Lionel Messi dan kawan-kawan selama Copa America 2024, yang diselenggarakan di Amerika Serikat. Lebih dari 80.000 pendukung menyaksikan pertandingan semifinal antara Argentina dan Kanada di MetLife Stadium, New Jersey, dan lebih dari 65.000 orang menyaksikan La Albiceleste mengangkat trofi besar lainnya di Hard Rock Stadium, Miami, setelah meraih kemenangan 1-0 di final melawan Kolombia.

Keberadaan pemain-pemain ternama, seperti Lionel Messi dan Rodrigo De Paul, yang bermain untuk Inter Miami di MLS telah semakin memperluas basis penggemar Argentina di kawasan tersebut, selain fakta bahwa mereka telah secara rutin menggelar pertandingan persahabatan di Amerika Utara selama beberapa tahun terakhir.

Siapa Saja yang Masuk dalam Skuad Piala Dunia Argentina? Susunan Pemain Akhir Berjumlah 26 Orang

Di bawah arahan strategis manajer Lionel Scaloni, tim nasional sepak bola Argentina (La Albiceleste) telah secara resmi menetapkan daftar 26 pemain terakhirnya. Memulai upaya mempertahankan gelar yang sangat dinantikan, juara dunia bertahan ini memimpin Grup J bersama Aljazair, Austria, dan Yordania yang baru pertama kali berpartisipasi dalam turnamen ini.

Skuad ini mempertahankan sekitar dua pertiga inti emasnya dari turnamen sebelumnya sambil memperkenalkan darah segar yang dinamis dan berkualitas tinggi. Tulang punggung tim tetap kokoh, dipimpin oleh kiper peraih Sarung Tangan Emas Emiliano Martínez dan jenderal pertahanan Cristian Romero. Lionel Messi yang ikonik memimpin rotasi penyerang elit, didampingi oleh Lautaro Martínez dari Inter Milan dan mesin gol yang klinis Julián Alvarez dari Atlético Madrid, dengan bintang muda yang sedang naik daun dari Como, Nico Paz, yang menyuntikkan gaya permainan modern yang eksplosif.

Baik Anda sedang merencanakan perjalanan mereka melalui babak-babak gugur atau memantau ketersediaan tiket di berbagai kota di wilayah Midwest dan Selatan, berikut adalah daftar resmi 26 pemain yang mewakili Argentina:

Posisi Pemain Klub Saat Ini Penjaga gawang Emiliano Martínez Aston Villa Gerónimo Rulli Olympique de Marseille Juan Musso Atlético Madrid Bek Cristian Romero Tottenham Hotspur Lisandro Martínez Manchester United Nicolás Otamendi Benfica Marcos Senesi AFC Bournemouth Facundo Medina RC Lens Nahuel Molina Atlético Madrid Gonzalo Montiel River Plate Nicolás Tagliafico Olympique Lyonnais Gelandang Rodrigo De Paul Inter Miami CF Alexis Mac Allister Liverpool FC Enzo Fernández Chelsea FC Exequiel Palacios Bayer Leverkusen Leandro Paredes Boca Juniors Giovani Lo Celso Real Betis Nicolás González Juventus Valentín Barco RC Strasbourg Penyerang Lionel Messi (C) Inter Miami CF Julián Alvarez Atlético Madrid Lautaro Martínez Inter Milan Thiago Almada Atlético Madrid Nico Paz Como 1907 José Manuel López Palmeiras Giuliano Simeone Atlético Madrid

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak daftar kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan di bawah ini: