Cara membeli tiket Piala Dunia Aljazair 2026: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Aljazair mungkin akan tampil untuk kelima kalinya di Piala Dunia musim panas ini, namun ini akan menjadi penampilan pertama mereka dalam dua belas tahun terakhir, dan para penggemar di negara tersebut tak sabar menantikan tim kesayangan mereka, Les Verts, beraksi di panggung dunia. Tiket sangat diminati, terutama karena mereka akan berhadapan dengan juara dunia saat ini.

Bisakah Desert Warriors lolos dari fase grup sekali lagi? Anda bisa hadir langsung untuk mendukung mereka meraih kesuksesan. Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi dan berapa harganya.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, yang mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

104 pertandingan akan dimainkan selama 39 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 untuk Aljazair?

Tanggal Pertandingan (Waktu Kick-off lokal) Tempat Tiket Selasa, 16 Juni Aljazair vs Argentina (20.00) Stadion Arrowhead (Kansas City) Tiket Senin, 22 Juni Aljazair vs Yordania (20.00) Stadion Levi's (Santa Clara) Tiket Sabtu, 27 Juni Aljazair vs Austria (21.00) Stadion Arrowhead (Kansas City) Tiket

Apa yang bisa diharapkan dari Aljazair di Piala Dunia 2026?

Meskipun Aljazair sempat memimpin atas Belgia pada pertandingan pembuka grup mereka di tahun 2014, Setan Merah bangkit kembali dengan mencetak dua gol di menit-menit akhir dan meraih kemenangan. Namun, tim hijau ini bereaksi positif dengan mencetak empat gol ke gawang Korea Selatan untuk kembali ke jalur kemenangan di tanah Brasil. Mereka mengakhiri jadwal grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Rusia, yang cukup untuk membuat mereka finis di posisi kedua klasemen.

Anda harus kembali ke tahun 1982 dan kampanye debut Aljazair di Piala Dunia untuk menemukan satu-satunya kali mereka berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan pembuka turnamen. Luar biasa, mereka mengalahkan [Jerman Barat] pada tahun itu. Mereka menghadapi ujian besar lainnya kali ini, karena mereka akan memulai jadwal 2026 mereka melawan juara bertahan Piala Dunia, Argentina.

Tugas yang lebih mudah menanti di Santa Clara pada putaran kedua babak penyisihan grup. Yordania akan menjalani debutnya di Piala Dunia dan peringkatnya lebih rendah 30+ posisi dari Aljazair dalam daftar peringkat FIFA. Namun, Yordania mencatatkan beberapa penampilan mengesankan di Piala Arab FIFA baru-baru ini dan tidak boleh dianggap remeh.

Aljazair kembali ke Arrowhead Stadium di Kansas City untuk pertandingan grup terakhir mereka melawan Austria. Das Team kembali ke turnamen global ini untuk pertama kalinya sejak 1998, tetapi Anda harus kembali lebih jauh ke tahun 1982 untuk melihat terakhir kalinya mereka tampil di babak gugur turnamen ini. Aljazair harus mewaspadai penyerang Austria, Marko Arnautovic, yang merupakan salah satu striker terpanas selama fase kualifikasi Piala Dunia UEFA, dengan mencetak total 8 gol.

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Aljazair?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur. Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia 2026 Aljazair: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Aljazair dibagi menjadi beberapa kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Fase Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: