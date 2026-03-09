Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Skotlandia: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Setelah kampanye kualifikasi yang sensasional penuh dengan momen-momen tak terlupakan, Skotlandia kini siap berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam hampir 20 tahun.

Para penggemar Skotlandia sudah tidak sabar menanti kesempatan untuk berhadapan dengan Brasil, juara Piala Dunia lima kali, serta Maroko, semifinalis Piala Dunia 2022, di Amerika Serikat pada Juni ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan tiket untuk pertandingan-pertandingan epik ini.

Apakah Skotlandia akan tampil gemilang di panggung dunia? Biarkan GOAL membawa Anda melalui semua informasi terbaru tentang tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan tiket dan harganya.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan melibatkan 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Mexico City, dan Monterrey

Guadalajara, Mexico City, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Apa jadwal grup Skotlandia untuk Piala Dunia 2026?

Tanggal Pertandingan (Waktu Kick-off Lokal) Tempat Tiket Sabtu, 13 Juni Skotlandia vs Haiti (21.00) Gillette Stadium (Foxborough) Tiket Jumat, 19 Juni Skotlandia vs Maroko (18.00) Gillette Stadium (Foxborough) Tiket Rabu, 24 Juni Skotlandia vs Brasil (18.00) Stadion Hard Rock (Miami Gardens) Tiket



Pada Piala Dunia 1998, Skotlandia menjadi sorotan dunia saat mereka membuka turnamen melawan Brasil. Meskipun tampil dengan semangat di Stade de France, mereka kalah 2-1.

Skotlandia mempertahankan harapan mereka dengan hasil imbang 1-1 melawan Norwegia. Namun, mereka kehabisan tenaga dalam pertandingan ketiga grup melawan Maroko, kalah 3-0, yang membuat mereka tersingkir dari turnamen.

Secara teori, tugas grup termudah bagi Timnas Skotlandia di Piala Dunia 2026, melawan Haiti di Foxborough, akan menjadi pertandingan pertama. Pada partisipasi mereka sebelumnya di Piala Dunia, 52 tahun lalu, negara Karibia tersebut kalah dalam ketiga pertandingan fase grup mereka, kebobolan 14 gol.

Penggemar Skotlandia dapat terus merayakan di Massachusetts, karena pertandingan kedua mereka melawan Maroko juga akan digelar di Gillette Stadium. Tim Atlas Lions mengubah skenario di Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar, menjadi negara Afrika pertama yang mencapai babak empat besar turnamen terbesar di dunia.

Tim asuhan Steve Clarke akan bertolak ke Miami untuk pertandingan ketiga dan terakhir di fase grup, dan ini adalah pertandingan besar, karena mereka akan berhadapan dengan salah satu favorit turnamen, Brasil. Kedua tim telah bertemu empat kali di Piala Dunia sebelumnya, dengan tim Amerika Selatan memenangkan tiga dari pertemuan tersebut. Namun, dalam pertemuan pertama mereka pada 1974, Skotlandia berjuang keras dan berhasil meraih hasil imbang 0-0 yang mengejutkan.

Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Skotlandia

Para pendukung dapat membeli tiket resmi untuk pertandingan yang melibatkan Skotlandia melalui situs web FIFA, mulai sekarang hingga kick-off besar pada bulan Juni.

Meskipun berbagai fase penjualan telah berlangsung, seperti ‘Visa Presale Draw’ (September), ‘Early Ticket Draw’ (Oktober), dan ‘Random Selection Draw’ (Desember/Januari), masih ada opsi tiket yang tersedia.

Fase Penjualan Terakhir

Mendekati turnamen (mulai April), penggemar dapat membeli tiket yang tersisa berdasarkan prinsip ‘siapa cepat, dia dapat’. FIFA belum mengumumkan berapa banyak tiket yang akan dirilis atau untuk pertandingan mana, tetapi Anda dapat mengharapkan ketersediaan terbatas dan penjualan cepat habis.

Untuk membeli tiket, Anda harus mengunjungi portal tiket resmi FIFA dan mendaftar untuk membuat akun. Setelah itu, Anda dapat masuk ke akun FIFA Anda dan memeriksa ketersediaan tiket.

Pasar Sekunder

Selain penjualan awal, FIFA juga mengoperasikan pasar resmi Resale dan Exchange miliknya sendiri. Ini adalah platform resmi FIFA satu-satunya bagi penggemar yang ingin menjual kembali atau membeli tiket yang sudah habis terjual.

Ketersediaan di platform resale seringkali terbatas dan sporadis, terutama saat pertandingan mendekat, tetapi tetap menjadi opsi teraman untuk membeli tiket di luar fase penjualan utama. Bagi penggemar di Meksiko, Pasar Tukar-Menukar (Mercado de Intercambio) khusus menangani transaksi resale lokal di bawah jaminan resmi yang sama.

Bagi yang melewatkan jendela resmi FIFA atau membutuhkan tiket untuk tanggal atau kota tertentu, situs tiket sekunder seperti StubHub juga akan menampilkan tiket Piala Dunia. Platform ini menawarkan fleksibilitas lebih, tetapi umumnya dengan harga yang jauh lebih tinggi karena pasar penjualan kembali yang didorong oleh permintaan.

Tiket Piala Dunia 2026 Skotlandia: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Skotlandia dibagi menjadi kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tribun bawah.

Yang paling mahal, terletak di tribun bawah. Kategori 2: Mencakup area atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup area atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Utama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Utama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Rentang harga tiket Fase Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Fase Grup (pertandingan AS, Kanada, dan Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia Skotlandia 2026

Anda dapat menikmati yang terbaik dari Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan Skotlandia, yang mencakup tiket premium, makanan dan minuman, serta fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket tersedia sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Fase Grup: Pertandingan tim tuan rumah mana pun (tidak termasuk CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Perunggu: Satu pertandingan

Opsi layanan: Lounge Pinggir Lapangan, VIP, Lounge Trofi, Klub Juara, Paviliun FIFA

Mulai dari $1.400 USD per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda.

Termasuk 4-9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan tahap pertandingan berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD per orang

Ikuti Tim Saya

Lihat tim Anda bertanding di setiap pertandingan tahap awal, terlepas dari lokasi.

Semua 3 pertandingan fase grup dan 1 pertandingan babak 32 besar

Semua hari pertandingan dan lokasi berlaku

Follow My Team tidak tersedia saat ini untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan akomodasi: FIFA Pavilion

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia untuk kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Apa yang bisa diharapkan dari Skotlandia di Piala Dunia?

Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 40 tahun, Skotlandia finis di puncak grup kualifikasi Piala Dunia mereka. Hal ini memberikan dorongan moral besar bagi tim dan para penggemar saat mereka berusaha untuk lolos ke fase gugur turnamen untuk pertama kalinya.

Kegembiraan dijamin saat menonton Skotlandia bermain baru-baru ini. Kampanye kualifikasi heroik mereka berakhir dengan klimaks yang mendebarkan di Hampden Park, di mana mereka mengalahkan rival grup, Denmark, dengan skor 4-2, mencetak dua gol di masa injury time untuk mengamankan posisi teratas dengan gaya.

Bukan hanya hasil yang luar biasa, tapi juga dipenuhi dengan gol-gol yang mengagumkan. Dalam tiga menit pertama, Scott McTominay membuka skor dengan tendangan salto yang luar biasa.

Denmark berusaha membalas dan berpikir mereka telah meraih poin penting, tetapi Skotlandia terus menekan untuk kemenangan. Kieran Tierney mencetak gol spektakuler dari jarak jauh pada menit ke-93, tetapi tim tuan rumah belum selesai. Lima menit kemudian, Kenny McLean mencetak gol dengan tendangan berani dari setengah lapangan sendiri.

Penggemar Skotlandia yang akan berangkat ke Amerika Utara musim panas ini dapat mengharapkan momen-momen yang lebih dramatis. Mereka berharap bahwa beberapa pemain berpengalaman, seperti John McGinn dan Scott McTominay, yang keduanya masuk dalam daftar 10 besar pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara mereka, dapat memimpin dari depan dan menginspirasi anggota tim lainnya.

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat daftar kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: