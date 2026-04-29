Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Selandia Baru: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Penduduk pulau-pulau di Pasifik Selatan kini berupaya untuk mendapatkan momentum dan memantapkan diri sebagai kekuatan di dunia sepak bola. Penantian panjang para pendukung setia Selandia Baru untuk kembali berlaga di Piala Dunia kini telah berakhir, dan mereka dapat mengharapkan dukungan yang kuat di Amerika Utara.

Kembalinya Selandia Baru ke turnamen global sejak 2010 merupakan hal yang sangat positif bagi All Whites, sebutan sayang bagi tim tersebut.

Tim Kiwi berharap kali ini menjadi "ketiga kalinya beruntung", karena dalam dua penampilan sebelumnya di Piala Dunia, mereka gagal meraih kemenangan. Mereka kalah dalam ketiga pertandingan debut mereka pada 1982 dan kemudian secara mengejutkan imbang dalam ketiga pertandingan di Afrika Selatan pada 2010.

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 Selandia Baru?

Tanggal Jadwal Pertandingan (Waktu Kick-off Lokal) Tempat Tiket Senin, 15 Juni Iran vs Selandia Baru (18.00) SoFi Stadium (Los Angeles) Tiket Minggu, 21 Juni Selandia Baru vs Mesir (18.00) BC Place (Vancouver) Tiket Jumat, 26 Juni Selandia Baru vs Belgia (20.00) BC Place (Vancouver) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Selandia Baru?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi ditutup.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Selandia Baru 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Selandia Baru dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun penonton.

Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Apa yang bisa diharapkan dari Selandia Baru di Piala Dunia 2026?

Pertandingan pertama Selandia Baru musim panas ini adalah melawan Iran di Los Angeles. Iran telah tersingkir di babak penyisihan grup pada enam penampilan Piala Dunia sebelumnya. Mereka juga kebobolan enam gol pada pertandingan pembuka grup di Qatar 2022, yang akan memberikan harapan bagi All Whites.

Tim Kiwi kemudian bertolak ke utara perbatasan menuju Kanada untuk pertandingan kedua Grup G melawan Mesir, tim yang diperkuat pemain seperti Mo Salah dari Liverpool dan Omar Marmoush dari Manchester City. Meskipun The Pharaohs telah tujuh kali menjadi juara Piala Afrika, secara mengejutkan, ini baru kali keempat mereka berlaga di Piala Dunia. Sama seperti Selandia Baru, Mesir bertolak ke Amerika Utara dengan upaya mengakhiri rentetan hasil tanpa kemenangan mereka.

Secara teori, pertandingan terberat Selandia Baru tampaknya akan berlangsung di laga terakhir, saat mereka tetap bertanding di Vancouver untuk menghadapi Belgia. Tim Setan Merah memang sering tampil mengecewakan di beberapa turnamen kontinental dan global belakangan ini, namun jika sedang dalam performa terbaiknya, dengan deretan pemain berbakat yang dimilikinya, mereka mampu mengalahkan tim mana pun, di mana pun.

Bagaimana cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia 2026 Selandia Baru?

Anda dapat menikmati pengalaman terbaik Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan Selandia Baru yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket-paket tersebut tersedia sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Babak Grup: 1 pertandingan tim negara non-tuan rumah mana pun (kecuali CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Peringkat Ketiga: 1 pertandingan apa pun

Pilihan layanan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan Fase Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar

Semua hari pertandingan dan lokasi berlaku

Ikuti Tim Saya saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: FIFA Pavilion

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia bagi kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026?

Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, yang akan diselenggarakan di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan di bawah ini: