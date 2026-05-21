Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Republik Ceko: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Republik Ceko akan memulai pertandingan grup mereka pada 11 Juni melawan Korea Selatan, di Estadio Akron, Meksiko.

Setelah absen selama 20 tahun, Ceko kembali ke panggung dunia. Para pendukung mereka bersorak gembira dan dengan antusias berburu tiket pertandingan Piala Dunia untuk petualangan di Amerika Utara yang akan datang.

Ini sudah menjadi tahun yang tak terlupakan bagi para pendukung Republik Ceko. Setelah kampanye kualifikasi yang biasa-biasa saja, tim mereka meningkatkan performa mereka saat yang paling penting, memastikan tempat mereka di Piala Dunia melalui babak playoff.

GOAL akan memberikan informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan tempat duduk di pertandingan Republik Ceko, serta harganya.

Jadwal Pertandingan Republik Ceko di Piala Dunia 2026

Sejak menjadi runner-up Piala Dunia pada 1962, Republik Ceko hanya sekali lolos ke babak gugur (1990). Berikut adalah jadwal grup yang menanti mereka kali ini:

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Kamis, 11 Juni Korea Selatan vs Republik Ceko Estadio Akron, Zapopan Tiket Kamis, 18 Juni Republik Ceko vs Afrika Selatan Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket Rabu, 24 Juni Republik Ceko vs Meksiko Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Republik Ceko?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menjelang Acara: Fase ini sedang berlangsung dan berlaku berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan sistem undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli tiket langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Republik Ceko?

FIFA telah menerapkan harga yang bervariasi untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Apa yang bisa diharapkan dari Republik Ceko di Piala Dunia 2026

Tim Ceko mengalami pasang surut emosi selama kualifikasi Piala Dunia. Dari titik terendah saat kalah 2-1 dari Kepulauan Faroe dan dihancurkan 5-0 oleh Kroasia, hingga titik tertinggi saat mengalahkan Republik Irlandia dan Denmark di babak playoff.

Para penggemar Republik Ceko pasti merasa puas saat menyaksikan tim kesayangan mereka bertanding. Tim asuhan Miroslav Koubek harus berjuang hingga akhir dalam kedua kemenangan babak playoff tersebut, dengan adu penalti yang menegangkan. Para penggemar yang antusias pasti berharap akan ada momen-momen dramatis lainnya di Amerika Utara musim panas ini.

Meskipun Republik Ceko belum pernah lolos ke turnamen Piala Dunia sejak 2006, mereka memiliki sejarah panjang dan gemilang di ajang tersebut. Selain menjadi runner-up pada tahun 1934 dan 1962, mereka juga mencapai perempat final pada tahun 1938 dan 1990, saat masih bernaung di bawah bendera Cekoslowakia.

Meskipun mereka belum pernah menjuarai turnamen tingkat dunia, tim Ceko pernah meraih gelar juara di kancah Eropa, saat mereka dinobatkan sebagai juara Eropa pada tahun 1976.

Patrik Schick menjadi pencetak gol terbanyak untuk Republik Ceko selama kualifikasi, dan ia akan kembali menjadi titik fokus tim di Amerika Utara. Striker ini telah mencetak hampir satu gol setiap dua pertandingan untuk klubnya, Bayer Leverkusen (103 gol dalam 210 pertandingan), dan ia memiliki rekor serupa untuk negaranya (25 gol dalam 52 pertandingan).

Pemain penting lainnya dalam skuad Ceko termasuk gelandang Tomáš Souček, yang energi box-to-box-nya akan sangat krusial, serta Ladislav Krejčí, kapten tim yang memimpin pertahanan.

Di mana saja lokasi Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat kota-kota dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini:

Negara Stadion (Kota) Kapasitas Kanada BC Place (Vancouver) 54.000

BMO Field (Toronto) 45.000 Meksiko Estadio Banorte (Kota Meksiko) 83.000

Estadio Akron (Guadalajara) 48.000

Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Amerika Serikat Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000

Stadion Gillette (Foxborough) 65.000

Stadion AT&T (Dallas) 94.000

Stadion NRG (Houston) 72.000

Stadion Arrowhead (Kansas City) 73.000

Stadion SoFi (Inglewood) 70.000

Stadion Hard Rock (Miami) 65.000

Stadion MetLife (East Rutherford) 82.500

Lincoln Financial Field (Philadelphia) 69.000

Stadion Levi's (San Francisco) 71.000

Lumen Field (Seattle) 69.000



