Kenaikan dramatis Norwegia menuju kancah sepak bola dunia mencapai puncak yang spektakuler saat tim Skandinavia ini bersiap menantang Brasil, juara lima kali, dalam laga babak 16 besar Piala Dunia yang sangat dinanti.

Berkompetisi di babak gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam hampir tiga dekade, Norwegia berhasil lolos berkat kemenangan 2-1 yang penuh perjuangan atas Pantai Gading di babak 32 besar, berkat gol penentu di menit-menit akhir pertandingan.

Dipimpin oleh keahlian kreatif Martin Ødegaard dan penyelesaian akhir yang tajam dari ikon tim Erling Haaland, generasi modern ini telah secara resmi membuktikan bahwa mereka layak berada di panggung dunia.

Jadwal Pertandingan Norwegia di Piala Dunia 2026

Tanggal (waktu kick-off) Pertandingan Tempat Skor Akhir/ Tiket Selasa, 16 Juni Norwegia vs Irak Stadion Gillette (Foxborough) 4-1 Senin, 22 Juni Norwegia vs Senegal Stadion MetLife (East Rutherford) 3-2 Jumat, 26 Juni Norwegia vs Prancis Stadion Gillette (Foxborough) 1-4 Selasa, 30 Juni Babak 32 Besar: Pantai Gading vs Norwegia Stadion Dallas (AT&T Stadium), Arlington, Texas 1-2 Minggu, 5 Juli Babak 16 Besar: Brasil vs Norwegia Stadion MetLife (Stadion New York/New Jersey) Beli Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Norwegia?

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Ter akhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti babak-babak sebelumnya, fase ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Ter saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti babak-babak sebelumnya, fase ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Perjalanan Norwegia menuju final

1. Babak 32 Besar

Lawan: Pantai Gading

Pantai Gading Tanggal / Tempat: Selasa, 30 Juni 2026 di Stadion Dallas (AT&T Stadium)

2. Babak 16 Besar

Jika Norwegia mengalahkan Pantai Gading, mereka akan bertolak ke utara untuk menghadapi pemenang Pertandingan 76 (Brasil vs. Jepang).

Lawan Potensial: Brasil atau Jepang

Brasil atau Jepang Tanggal / Tempat: Sabtu, 4 Juli 2026 di Stadion New York New Jersey (MetLife Stadium)

3. Perempat Final

Jika berhasil lolos dari Babak 16 Besar, mereka akan melaju ke delapan besar, di mana mereka akan berhadapan dengan pemenang dari grup yang terdiri dari Meksiko, Ekuador, Inggris, atau Republik Demokratik Kongo.

Lawan Potensial: Inggris, Meksiko, Ekuador, atau Republik Demokratik Kongo

Inggris, Meksiko, Ekuador, atau Republik Demokratik Kongo Tanggal / Tempat: Kamis, 9 Juli 2026 di Los Angeles Stadium (SoFi Stadium)

4. Semifinal

Kemenangan di perempat final menempatkan Erling Haaland dan rekan-rekannya hanya tinggal satu pertandingan lagi dari laga final, di mana mereka akan menghadapi pemenang dari kuadran kiri bawah pada diagram turnamen.

Lawan Potensial: Prancis, Jerman, Argentina, atau Spanyol

Prancis, Jerman, Argentina, atau Spanyol Tanggal / Tempat: Selasa, 14 Juli 2026 di Stadion Dallas (AT&T Stadium)

5. Final Piala Dunia FIFA

Panggung puncak. Norwegia akan menghadapi tim raksasa mana pun yang lolos dari sisi yang berlawanan di braket turnamen global ini.

Lawan Potensial: AS, Belanda, Belgia, Italia, atau Portugal

AS, Belanda, Belgia, Italia, atau Portugal Tanggal / Tempat: Minggu, 19 Juli 2026 di Stadion New York New Jersey (MetLife Stadium)

Tiket Piala Dunia 2026 Norwegia: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase-fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Rekor Head-to-Head Tim Nasional Putra Pantai Gading vs. Norwegia

Sistem Metrik Pantai Gading Norwegia Pertandingan yang Dimainkan 1 1 Kemenangan 0 0 Seri 1 1 Gol yang Dicetak 1 1

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, yang akan digelar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 39 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Di mana saja lokasi pertandingan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai tempat pertandingan di bawah ini: