Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Korea Selatan: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Setelah menjalani babak kualifikasi yang sensasional dan berhasil mendominasi putaran AFC, Korea Selatan kini siap berlaga di Piala Dunia 2026 untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut.

Perluasan jumlah tim menjadi 48 tim semakin meningkatkan tekanan bagi kekuatan terkuat Asia yang paling konsisten ini saat mereka bersiap untuk bertanding di Amerika Serikat dan Meksiko pada bulan Juni mendatang.

Akankah Korea Selatan mampu memanfaatkan kesempatan ini dan lolos ke babak gugur untuk ketiga kalinya berturut-turut?

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara. Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 Korea Selatan?

Tanggal Jadwal Pertandingan (Waktu Kick-off Lokal) Tempat Tiket Kamis, 11 Juni Korea Selatan vs Pemenang Play-off UEFA D (22.00) Estadio Akron (Guadalajara) Tiket Kamis, 18 Juni Meksiko vs Korea Selatan (21.00) Estadio Akron (Guadalajara) Tiket Rabu, 24 Juni Afrika Selatan vs Korea Selatan (21.00) Estadio BBVA (Monterrey) Tiket

Perjalanan Korea Selatan dimulai pada hari pertama turnamen di Estadio Akron di Guadalajara. Mereka akan menghadapi pemenang playoff Eropa (Jalur D), yang bisa jadi tim kuat seperti Denmark atau tim Ceko yang tangguh.

Pertandingan melawan Meksiko pada 18 Juni diprediksi akan menjadi salah satu laga paling sengit di seluruh babak penyisihan grup. Kedua tim terakhir kali bertemu di Piala Dunia 2018, dan dengan Meksiko bermain di kandang sendiri, atmosfer pertandingan akan menjadi ujian ketangguhan bagi Taegeuk Warriors.

Pertandingan terakhir fase grup akan digelar di Monterrey melawan Afrika Selatan. Estadio BBVA, yang terkenal dengan latar belakang pegunungannya, akan menjadi tuan rumah pertandingan krusial ini yang dapat menentukan tim mana yang lolos ke babak 32 besar.

Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Korea Selatan

Fase Penjualan Terakhir

Mulai April 2026, tiket yang tersisa akan dijual berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat.

FIFA belum menyebutkan jumlah tiket yang tersedia, namun permintaan untuk pertandingan Korea Selatan vs. Meksiko sudah mencapai rekor tertinggi.

Anda harus mendaftar akun FIFA untuk mengakses kursi yang tersisa ini.

Pasar Sekunder

Bagi penggemar yang tidak berhasil mendapatkan tiket melalui undian resmi atau membutuhkan tiket untuk kota-kota tertentu seperti Guadalajara, penggemar dapat mencari di pasar sekunder seperti StubHub.

Platform-platform ini sangat berguna untuk pertandingan yang sudah habis terjual dan menawarkan alternatif menit-menit terakhir untuk menonton pertandingan.

Tiket Piala Dunia Korea Selatan 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan fase grup Piala Dunia FIFA 2026 Korea Selatan dibagi menjadi empat kategori utama, dengan harga mulai dari $60 untuk pertandingan yang tidak melibatkan tuan rumah.

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di barisan bawah bagian tengah.

Kategori 2: Tempat duduk di bagian tengah dengan sudut pandang samping yang sangat baik.

Kategori 3: Tempat duduk terutama di bagian atas tribun.

Kategori 4: Kursi paling terjangkau, biasanya di belakang gawang.

Panggung Kisaran harga tiket (USD) Babak Grup (vs Afrika Selatan/Playoff) $60 - $620 Babak Grup (vs Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Final $2.030 - $7.875

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia 2026 Korea Selatan

Anda dapat menikmati turnamen ini dengan kemewahan mutlak melalui paket hospitality untuk pertandingan Korea Selatan.

Paket hospitality Piala Dunia mencakup:

Pertandingan Tunggal: Mulai dari $1.400 USD / per orang . Pilihan termasuk Pitchside Lounge dan Trophy Lounge.

Mulai dari . Pilihan termasuk Pitchside Lounge dan Trophy Lounge. Ikuti Tim Saya: Saksikan Korea Selatan di semua 3 pertandingan Babak Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar. Mulai dari $6.750 USD / per orang .

Saksikan Korea Selatan di semua 3 pertandingan Babak Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar. Mulai dari . Seri Venue: Saksikan setiap pertandingan di Estadio Akron atau Estadio BBVA. Mulai dari $8.275 USD / per orang.

Apa yang bisa diharapkan dari Korea Selatan di Piala Dunia?

Korea Selatan memasuki turnamen 2026 dengan tekad untuk membuktikan diri. Setelah kampanye kualifikasi yang dominan, tim ini telah berhasil mengintegrasikan generasi baru yang berbakat.

Korea Selatan memiliki kecenderungan untuk mencetak gol-gol krusial di menit-menit akhir di panggung dunia. Dengan kedatangan Red Devils yang begitu meriah, setiap pertandingan di Meksiko akan terasa seperti pertandingan kandang di Seoul.

Kemampuan mereka untuk menciptakan kejutan (seperti kemenangan 2-0 atas Jerman pada 2018) menjadikan mereka salah satu tim non-unggulan paling berbahaya dalam undian ini.

Di mana saja lokasi pertandingan Piala Dunia FIFA 2026?

Negara Stadion (Kota) Kapasitas Meksiko Estadio Azteca (Kota Meksiko) 87.523 Estadio Akron (Guadalajara) 48.071 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Amerika Serikat Stadion MetLife (New Jersey) 82.500 AT&T Stadium (Dallas) 94.000 Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000 NRG Stadium (Houston) 72.220 Stadion Arrowhead (Kansas City) 76.416 Stadion SoFi (Los Angeles) 70.240 Lincoln Financial Field (Philadelphia) 69.796 Stadion Levi's (San Francisco) 71.000 Lumen Field (Seattle) 69.000 Stadion Gillette (Boston) 65.878 Stadion Hard Rock (Miami) 65.326 Kanada BC Place (Vancouver) 54.500 BMO Field (Toronto) 45.000

