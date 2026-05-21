Republik Demokratik Kongo akan memulai jadwal pertandingan grup Piala Dunia mereka pada 17 Juni melawan Portugal di NRG Stadium, Houston.

DR Kongo pernah membuat heboh saat masih bernama Zaire di Piala Dunia 1974, ketika mereka menjadi negara Afrika Sub-Sahara pertama yang berlaga di turnamen sepak bola terbesar di dunia. Kini, The Leopards kembali, dan para penggemar mereka sedang berbondong-bondong membeli tiket.

Meskipun DR Kongo telah mencatatkan beberapa momen berkesan di Piala Afrika, dengan dua kali menjuarainya dan empat kali mencapai semifinal, mereka masih berupaya untuk meninggalkan jejak di panggung global.

Biarkan GOAL menunjukkan kepada Anda informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan tempat duduk di pertandingan DR Kongo, serta berapa harganya.

Jadwal DR Kongo di Piala Dunia 2026

DR Kongo tampil gemilang sepanjang kampanye kualifikasi. Apa yang menanti mereka dalam jadwal Piala Dunia 2026 mendatang?

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Rabu, 17 Juni Portugal vs Republik Demokratik Kongo NRG Stadium, Houston Tiket Selasa, 23 Juni Kolombia vs Republik Demokratik Kongo Estadio Akron, Zapopan Tiket Sabtu, 27 Juni Republik Demokratik Kongo vs Uzbekistan Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Kongo Demokratik?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan berlaku berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan sistem undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli tiket langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari nilai nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder sebelum membeli.

Berapa harga tiket Piala Dunia DR Kongo?

FIFA telah menerapkan harga yang bervariasi untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Apa yang bisa diharapkan dari DR Kongo di Piala Dunia 2026

Kualifikasi Piala Dunia tidaklah mudah bagi DR Kongo, tetapi mereka telah melewati semua ujian berat dengan tenang. Sébastien Desabre berharap bahwa semua kerja keras tersebut akan membuat timnya siap menghadapi pertandingan yang menanti di Amerika Utara musim panas ini.

Setelah finis di posisi kedua di belakang Senegal pada fase awal Kualifikasi Piala Dunia CAF, DR Kongo kemudian harus berhadapan dengan dua raksasa sepak bola Afrika, yaitu Kamerun dan Nigeria. Melawan segala rintangan, mereka berhasil mengalahkan keduanya dan kemudian melewati rintangan terakhir dengan mengalahkan Jamaika di final playoff antar-konfederasi di Meksiko.

Pemain paling berpengalaman DR Kongo adalah kapten mereka, Chancel Mbemba, yang telah tampil lebih dari 100 kali untuk negaranya. Bek yang pernah membela Anderlecht, Newcastle United, Porto, dan Marseille ini saat ini bermain untuk Lille di Ligue 1.

Namun, ada banyak wajah-wajah yang sudah tidak asing lagi di skuad ini, termasuk Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku, Cédric Bakambu, dan Yoane Wissa.

Para bintang Kongo Demokratik saat ini akan bertekad untuk memperbaiki performa pendahulu mereka di Piala Dunia 1974. Saat itu, mereka finis di posisi terbawah grup setelah kalah dalam ketiga pertandingan tanpa mencetak satu gol pun.

Di mana saja lokasi Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat kota-kota dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini:

Negara Stadion (Kota) Kapasitas Kanada BC Place (Vancouver) 54.000

BMO Field (Toronto) 45.000 Meksiko Estadio Banorte (Kota Meksiko) 83.000

Estadio Akron (Guadalajara) 48.000

Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Amerika Serikat Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000

Stadion Gillette (Foxborough) 65.000

Stadion AT&T (Dallas) 94.000

Stadion NRG (Houston) 72.000

Stadion Arrowhead (Kansas City) 73.000

Stadion SoFi (Inglewood) 70.000

Stadion Hard Rock (Miami) 65.000

Stadion MetLife (East Rutherford) 82.500

Lincoln Financial Field (Philadelphia) 69.000

Stadion Levi's (San Francisco) 71.000

Lumen Field (Seattle) 69.000



