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Book England World Cup 2026 Tickets

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Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Inggris: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

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H. Kane

Kamu bisa saja berada di Amerika Utara untuk menyaksikan Three Lions beraksi di Piala Dunia

Tak diragukan lagi bahwa Inggris akan menjadi salah satu tim yang paling banyak didukung di Piala Dunia FIFA 2026

Meskipun penantian akan gelar juara turnamen internasional besar pertama Inggris sejak 1966 masih berlanjut, penampilan konsisten mereka di panggung besar menegaskan status mereka sebagai salah satu tim sepak bola elit di Eropa (dan dunia). 

Inggris mencapai semifinal Piala Dunia pada 2018 dan perempat final pada 2022, tetapi apa yang menanti mereka pada 2026? Anda bisa berada di Amerika Utara untuk menyaksikannya secara langsung. 

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Bagaimana jadwal grup Inggris di Piala Dunia 2026?

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off lokal)TempatHarga Jual Kembali Rata-rataTiket
17 Juni Inggris vs Kroasia (pukul 15.00 CDT)AT&T Stadium, Arlington$400 - $1.800Tiket
23 Juni Inggris vs Ghana (pukul 4 sore ET)Stadion Gillette, Foxborough$350 - $1.500Tiket
27 Juni Panama vs Inggris (pukul 5 sore ET)Stadion MetLife, East Rutherford$500 - $1.950Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Inggris?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini bukan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip “siapa cepat, dia dapat” dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
  • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

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Tiket Piala Dunia Inggris 2026: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

KategoriBabak GrupBabak 32 Besar - Perempat FinalSemifinal & Final
Kategori 1$250 - $400$600 - $1.200$1.500 - $6.730
Kategori 2$150 - $280$400 - $800$1.000 - $4.210
Kategori 3$100 - $200$200 - $500$600 - $2.790
Kategori 4$60 - $120$150 - $350$400 - $2.030

Apa yang bisa diharapkan dari Inggris di Piala Dunia 2026

Meskipun menampilkan performa di bawah standar pada tahap awal kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka, termasuk kemenangan 1-0 dan 2-0 atas Andorra, Inggris terus menumbuhkan kepercayaan diri di bawah bimbingan Thomas Tuchel.

Mereka finis di puncak grup dengan delapan kemenangan dari delapan pertandingan, mencetak 22 gol dan tidak kebobolan sama sekali, serta menjadi tim Eropa pertama yang memastikan tempat di putaran final Piala Dunia. Para penggemar Inggris kini tidak sabar menanti apa yang akan terjadi saat tim mereka turun ke lapangan.

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak daftar kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini:

NegaraStadion (Kota)Kapasitas
KanadaBC Place (Vancouver)48.821
 BMO Field (Toronto)44.315
MeksikoEstadio Azteca (Kota Meksiko)72.766
 Estadio Akron (Guadalajara)44.330
 Estadio BBVA (Monterrey)50.113
Amerika SerikatStadion Mercedes-Benz (Atlanta)67.382
 Stadion Gillette (Foxborough)63.815
 AT&T Stadium (Dallas)70.122
 NRG Stadium (Houston)68.311
 Stadion Arrowhead (Kansas City)67.513
 Stadion SoFi (Inglewood)69.650
 Stadion Hard Rock (Miami Gardens)64.091
 MetLife Stadium (East Rutherford)78.576
 Lincoln Financial Field (Philadelphia)65.827
 Stadion Levi's (Santa Clara)69.391
 Lumen Field (Seattle)65.123

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