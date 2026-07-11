Meskipun penantian akan gelar juara turnamen internasional besar pertama Inggris sejak 1966 masih berlanjut, penampilan konsisten mereka di panggung besar menegaskan status mereka sebagai salah satu tim sepak bola elit di Eropa (dan dunia).

Setelah memuncaki grup mereka, berkat dua kemenangan atas Kroasia dan Panama serta hasil imbang melawan Ghana, The Three Lions menyingkirkan Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar, lalu mengalahkan tuan rumah bersama Meksiko di Estadio Azteca yang ikonik.

Kemenangan tersebut membawa mereka ke pertandingan perempat final sesama tim Eropa melawan Norwegia asuhan Erling Haaland di Miami pada Sabtu (11 Juli).

Ikuti GOAL untuk mengetahui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan tiket untuk pertandingan sistem gugur Inggris mendatang serta berapa harganya.

Hasil dan jadwal pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off lokal) Tempat Skor Akhir / Tiket Rabu, 17 Juni Inggris vs Kroasia (15.00 CDT) AT&T Stadium, Dallas Inggris menang 4-2 Selasa, 23 Juni Inggris vs Ghana (pukul 16.00 ET) Stadion Gillette, Foxborough 0-0 Sabtu, 27 Juni Panama vs Inggris (pukul 17.00 ET) Stadion MetLife, East Rutherford Inggris menang 2-0 Rabu, 1 Juli Inggris vs Republik Demokratik Kongo (pukul 12.00 ET) Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Inggris menang 2-1 Minggu, 5 Juli Meksiko vs Inggris (pukul 6 sore CST) Estadio Azteca, Kota Meksiko Inggris menang 3-2 Sabtu, 10 Juli Norwegia vs Inggris (pukul 17.00 ET) Stadion Hard Rock, Miami Gardens Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Inggris

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, fase ini bukan undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, fase ini bukan undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Inggris 2026: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Tahap / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran Harga di Pasar Sekunder 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Perjalanan Inggris menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Inggris finis di puncak Grup L, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Setelah kemenangan epik mereka di babak 16 besar atas Meksiko di Estadio Azteca, Inggris kini bertolak ke utara menuju Miami untuk menghadapi Norwegia di perempat final. Kedua tim belum pernah bertemu sejak pertandingan persahabatan di Wembley pada 2014, yang dimenangkan Inggris dengan skor 1-0 berkat tendangan penalti Wayne Rooney.

Jika berhasil, Inggris akan menghadapi Argentina atau Swiss di semifinal dan Prancis atau Spanyol di Final.

Tanggal (waktu kick-off setempat) Babak Tempat Jadwal Kemungkinan Tiket 11 Juli (17.00 ET) Perempat Final Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Inggris vs Norwegia Tiket 15 Juli (pukul 15.00 ET) Semifinal Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) Pertandingan ke-102: TBC vs Argentina atau Swiss Tiket 19 Juli (pukul 15.00 ET) Final Stadion MetLife (East Rutherford) Pertandingan 104: TBC vs Prancis atau Spanyol Tiket

Sepatu Emas Piala Dunia 2026 - Klasemen Terbaru

Setelah mencetak gol kedelapannya di turnamen ini, saat Prancis bertanding melawan Maroko di perempat final, Kylian Mbappe kembali ke puncak klasemen Sepatu Emas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Lionel Messi. Namun, pahlawan Inggris, Harry Kane dan Jude Bellingham, yang saat ini masing-masing telah mencetak enam dan empat gol, tetap bersaing untuk meraih gelar pencetak gol terbanyak di Amerika Utara.

Pemain (Tim) Jumlah Gol Pertandingan Berikutnya - Tiket Kylian Mbappe (Prancis) 8 vs Spanyol - Tiket Lionel Messi (Argentina) 8 vs Swiss - Tiket Erling Haaland (Norwegia) 7 vs Inggris - Tiket Harry Kane (Inggris) 6 vs Norwegia - Tiket Ousmane Dembele (Prancis) 5 vs Spanyol - Tiket Vinícius Júnior (Brasil) 4 Tersingkir Jude Bellingham (Inggris) 4 vs Norwegia - Tiket Julián Quiñones (Meksiko) 4 Tersingkir Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Tersingkir Mikel Oyarzabal (Spanyol) 4 vs Prancis - Tiket

Apa yang Dapat Diharapkan dari Inggris di Piala Dunia 2026

Meskipun menampilkan performa di bawah standar pada tahap awal kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka, termasuk kemenangan 1-0 dan 2-0 atas Andorra, Inggris kini semakin percaya diri di bawah bimbingan Thomas Tuchel.

Mereka finis di puncak grup dengan delapan kemenangan dari delapan pertandingan, mencetak 22 gol dan tidak kebobolan sama sekali, serta menjadi tim Eropa pertama yang memastikan tempat di putaran final Piala Dunia. Para penggemar Inggris kini berharap bahwa 60 tahun penantian yang menyakitkan akhirnya akan berakhir.

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: