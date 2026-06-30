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Ecuador v Peru - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Ecuador World Cup 2026 Tickets

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Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Ekuador di menit-menit terakhir: Tanggal, jadwal babak 32 besar, harga, dan informasi lainnya

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Ecuador

Cara mendapatkan tiket untuk menyaksikan tim dari negara Amerika Selatan ini beraksi di musim panas

Ekuador akan menghadapi laga babak 32 besar yang sangat krusial malam ini di Estadio Azteca yang legendaris, di tengah gelombang euforia nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

Pasukan asuhan Sebastián Beccacece berhasil lolos dengan dramatis dari Grup E; setelah kekalahan pada laga pembuka melawan Pantai Gading dan hasil imbang tanpa gol yang mengecewakan melawan Curaçao, La Tri sempat dianggap sudah tersingkir. 

Namun, kemenangan bersejarah 2-1 setelah sempat tertinggal atas tim raksasa Jerman — yang dipicu oleh Nilson Angulo dan disegel oleh gol dramatis Gonzalo Plata pada menit ke-77 — mengejutkan dunia sepak bola dan mendorong presiden Ekuador untuk mengumumkan hari libur nasional. 

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Bagaimana jadwal pertandingan grup Piala Dunia 2026 Ekuador?

TanggalPertandingan (Waktu Kick-off Lokal)TempatTiket
Minggu, 14 JuniPantai Gading vs Ekuador (19.00)Lincoln Financial Field (Philadelphia)1-0
Sabtu, 20 JuniEkuador vs Curacao (pukul 19.00)Arrowhead Stadium (Kansas City)0-0
Kamis, 25 JuniEkuador vs Jerman (pukul 16.00)Stadion MetLife (East Rutherford)2-1
Selasa, 30 JuniMeksiko vs Ekuador (pukul 21.00)Stadion Mexico City (Meksiko)Tiket
5 Juli, Kick-off pukul 18.00 CSTBabak 16 Besar: Meksiko / Ekuador vs. Inggris / Republik Demokratik KongoStadion Kota Meksiko (Meksiko)Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Ekuador?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
  • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

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Tiket Piala Dunia Ekuador 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Ekuador dibagi ke dalam kategori berikut:

  • Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.
  • Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.
  • Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.
  • Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar area kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

TahapKisaran harga tiket
Babak Grup (tidak termasuk negara tuan rumah)$60 - $620
Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735
Babak 32 Besar$105 - $750
Babak 16 Besar$170 - $980 
Perempat final $275 - $1.775
Semifinal $420 - $3.295
Final$2.030 - $7.875

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

  • Kanada: Toronto dan Vancouver
  • Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey
  • Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Di mana saja lokasi pertandingan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai tempat pertandingan di bawah ini:

NegaraStadion (Kota)Kapasitas Turnamen Piala Dunia
KanadaBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MeksikoEstadio Azteca (Kota Meksiko) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500
Amerika SerikatStadion Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000
 Stadion Gillette (Boston) 65.000
 AT&T Stadium (Dallas) 94.000
 NRG Stadium, Houston 72.000
 Stadion Arrowhead (Kansas City) 73.000
 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000
 Stadion Hard Rock, Miami 65.000
 MetLife Stadium, New York 82.500
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 
 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000