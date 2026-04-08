Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Uzbekistan: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Setelah menjalani babak kualifikasi yang sensasional yang akhirnya mematahkan kutukan turnamen mereka, Uzbekistan siap berlaga di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

Perluasan jumlah tim menjadi 48 telah memberikan panggung yang sempurna bagi kekuatan baru Asia Tengah ini saat mereka bersiap untuk menggebrak stadion-stadion di Meksiko dan Amerika Serikat pada bulan Juni mendatang.

Akankah Uzbekistan mampu memanfaatkan kesempatan ini dan mengejutkan dunia dalam penampilan perdananya?

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan menampilkan 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 untuk Uzbekistan?

Tanggal Jadwal Pertandingan (Waktu Kick-off Lokal) Tempat Tiket Rabu, 17 Juni Uzbekistan vs Kolombia (21:00) Estadio Azteca (Kota Meksiko) Tiket Selasa, 23 Juni Portugal vs Uzbekistan (17:00) NRG Stadium (Houston) Tiket Sabtu, 27 Juni Republik Demokratik Kongo/Playoff vs Uzbekistan (23:30) Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) Tiket

Perjalanan Uzbekistan dimulai dengan cara yang legendaris di Estadio Azteca, Mexico City. Menghadapi Kolombia pada 17 Juni, The White Wolves akan melangkah ke salah satu lapangan sepak bola paling sakral untuk pertandingan debut mereka.

Pertandingan besar Grup K akan berlangsung pada 23 Juni di Houston, saat Uzbekistan menghadapi Portugal. Pertandingan ini diperkirakan akan terjual habis, menampilkan ikon-ikon global dan menguji kemampuan teknis tim Uzbekistan.

Pertandingan terakhir grup akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium yang canggih di Atlanta melawan DR Kongo atau pemenang babak playoff, sebuah pertandingan yang dapat memastikan jalan bersejarah menuju Babak 32 Besar.

Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Uzbekistan

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir

Mulai 1 April 2026, tiket yang masih tersisa akan dijual berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat.

FIFA belum menyebutkan jumlah pasti tiket yang tersisa, namun antusiasme untuk pertandingan Uzbekistan vs Portugal sudah mencapai puncaknya.

Para penggemar harus mendaftar akun FIFA untuk mengakses kursi-kursi yang tersisa ini melalui portal resmi.

Pasar Sekunder

Setelah Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir, pasar sekunder dan Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA (yang dibuka kembali pada 2 April 2026) akan menjadi satu-satunya tempat Anda dapat membeli tiket Piala Dunia.

Dengan lebih dari tiga juta tiket tersisa untuk fase ini dari total tujuh juta yang tersedia, para penggemar akan sangat berupaya untuk mendapatkan tiket Piala Dunia.

Jika Anda tidak berhasil mendapatkan tiket pada Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir atau sedang mencari tiket menit-menit terakhir, Anda juga dapat mencari di pasar sekunder seperti StubHub.

Tiket Piala Dunia 2026 di Uzbekistan: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk laga-laga grup Uzbekistan dibagi menjadi empat kategori utama, dengan harga mulai dari $60 untuk kategori tertentu di portal resmi, meskipun permintaan pasar membuat harga melonjak untuk pertandingan-pertandingan yang sangat dinanti.

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun tengah yang strategis.

Kategori 2: Tempat duduk di bagian tengah dengan pemandangan samping yang sangat baik.

Kategori 3: Tempat duduk yang sebagian besar berada di tribun atas.

Kategori 4: Kursi paling terjangkau, biasanya terletak di belakang gawang.

Tahap Kisaran harga tiket (USD) Babak Grup (vs Kolombia/Republik Demokratik Kongo) $297 - $950 Babak Grup (vs Portugal) $643 - $3.200 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Final $2.030 - $7.875

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia 2026 di Uzbekistan

Para penggemar yang mencari pengalaman istimewa dapat memilih paket hospitality. Paket ini menawarkan tempat duduk premium serta fasilitas mewah.

Pertandingan Tunggal: Mulai dari $1.400 USD per orang. Termasuk akses ke lounge eksklusif.

Mulai dari $1.400 USD per orang. Termasuk akses ke lounge eksklusif. Ikuti Tim Saya: Mencakup ketiga pertandingan fase grup Uzbekistan plus satu pertandingan babak 32 besar. Mulai dari $6.750 USD per orang.

Mencakup ketiga pertandingan fase grup Uzbekistan plus satu pertandingan babak 32 besar. Mulai dari $6.750 USD per orang. Seri Venue: Menonton setiap pertandingan di stadion tertentu seperti Estadio Azteca. Mulai dari $8.275 USD per orang.

Apa yang bisa diharapkan dari Uzbekistan di Piala Dunia?

Uzbekistan memasuki turnamen 2026 sebagai tim wildcard yang paling diunggulkan. Setelah mendominasi grup kualifikasi putaran ketiga dengan efisiensi yang klinis, mereka telah melepaskan label sebagai tim yang hampir lolos.

Dengan pemain bintang seperti Abbosbek Fayzullaev yang menjadi motor kreativitas dan Eldor Shomurodov sebagai ujung tombak, White Wolves memiliki kemampuan teknis untuk bersaing dengan siapa pun.

Harapkan tim yang disiplin dalam bertahan namun sangat cepat dalam serangan balik.

Dengan komunitas besar diaspora Asia Tengah di Amerika Utara yang siap mendukung mereka, Uzbekistan kemungkinan akan merasakan atmosfer seperti di rumah sendiri di kota-kota seperti Houston dan Atlanta.

