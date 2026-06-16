Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Uzbekistan: Jadwal, pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Setelah menjalani babak kualifikasi yang sensasional, Uzbekistan siap berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya pada 17 Juni.

Akankah Uzbekistan mampu tampil gemilang dan mengejutkan dunia dalam penampilan perdana mereka di turnamen ini?

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Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 Uzbekistan?

Tanggal Pertandingan (Waktu Kick-off lokal) Tempat Tiket Rabu, 17 Juni Uzbekistan vs Kolombia (20.00 CST) Estadio Azteca (Kota Meksiko) Tiket Selasa, 23 Juni Portugal vs Uzbekistan (Waktu Tengah Amerika) NRG Stadium (Houston) Tiket Sabtu, 27 Juni Republik Demokratik Kongo vs Uzbekistan (19.30 ET) Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) Tiket

Perjalanan Uzbekistan dimulai dengan cara yang legendaris di Estadio Azteca di Mexico City. Menghadapi Kolombia pada 17 Juni, The White Wolves akan melangkah ke salah satu lapangan sepak bola paling sakral untuk pertandingan debut mereka.

Pertandingan besar Grup K akan berlangsung pada 23 Juni di Houston, saat Uzbekistan menghadapi Portugal. Pertandingan ini diperkirakan akan terjual habis, menampilkan ikon-ikon global dan menguji kemampuan teknis tim Uzbekistan.

Pertandingan terakhir grup akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium yang canggih di Atlanta melawan DR Kongo, yang bisa menjadi penentu dalam mengamankan tempat di babak gugur.

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Uzbekistan?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada pada titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur. Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia 2026 di Uzbekistan: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Uzbekistan dibagi menjadi empat kategori utama, dengan harga mulai dari $60 untuk kategori tertentu di portal resmi, meskipun permintaan pasar membuat harga menjadi lebih tinggi untuk pertandingan-pertandingan yang sangat dinanti.

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tengah yang strategis.

Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tengah yang strategis. Kategori 2: Tempat duduk di tingkat menengah dengan pemandangan samping yang sangat bagus.

Tempat duduk di tingkat menengah dengan pemandangan samping yang sangat bagus. Kategori 3: Tempat duduk yang sebagian besar berada di tribun atas.

Tempat duduk yang sebagian besar berada di tribun atas. Kategori 4: Kursi paling terjangkau, biasanya terletak di belakang gawang.

Tahap Kisaran harga tiket (USD) Babak Grup (vs Kolombia/Republik Demokratik Kongo) $297 - $950 Babak Grup (vs Portugal) $643 - $3.200 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Final $2.030 - $7.875

Di mana saja lokasi pertandingan Piala Dunia FIFA 2026?