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Uzbekistan world cupGetty Images
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Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Uzbekistan: Jadwal, pertandingan, harga, dan informasi lainnya

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Uzbekistan
A. Khusanov

Tim White Wolves akan bertolak ke Amerika Utara untuk penampilan perdana mereka yang bersejarah di Piala Dunia, dan Anda pun bisa ikut serta

Setelah menjalani babak kualifikasi yang sensasional, Uzbekistan siap berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya pada 17 Juni. 

Akankah Uzbekistan mampu tampil gemilang dan mengejutkan dunia dalam penampilan perdana mereka di turnamen ini?

Ikuti GOAL untuk mengetahui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi dan berapa harganya.

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Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 Uzbekistan?

TanggalPertandingan (Waktu Kick-off lokal)TempatTiket
Rabu, 17 JuniUzbekistan vs Kolombia (20.00 CST)Estadio Azteca (Kota Meksiko)Tiket
Selasa, 23 JuniPortugal vs Uzbekistan (Waktu Tengah Amerika)NRG Stadium (Houston)Tiket
Sabtu, 27 JuniRepublik Demokratik Kongo vs Uzbekistan (19.30 ET)Stadion Mercedes-Benz (Atlanta)Tiket

Perjalanan Uzbekistan dimulai dengan cara yang legendaris di Estadio Azteca di Mexico City. Menghadapi Kolombia pada 17 Juni, The White Wolves akan melangkah ke salah satu lapangan sepak bola paling sakral untuk pertandingan debut mereka. 

Pertandingan besar Grup K akan berlangsung pada 23 Juni di Houston, saat Uzbekistan menghadapi Portugal. Pertandingan ini diperkirakan akan terjual habis, menampilkan ikon-ikon global dan menguji kemampuan teknis tim Uzbekistan. 

Pertandingan terakhir grup akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium yang canggih di Atlanta melawan DR Kongo, yang bisa menjadi penentu dalam mengamankan tempat di babak gugur.

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Uzbekistan?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada pada titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur.
  • Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

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Tiket Piala Dunia 2026 di Uzbekistan: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Uzbekistan dibagi menjadi empat kategori utama, dengan harga mulai dari $60 untuk kategori tertentu di portal resmi, meskipun permintaan pasar membuat harga menjadi lebih tinggi untuk pertandingan-pertandingan yang sangat dinanti.

  • Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tengah yang strategis.
  • Kategori 2: Tempat duduk di tingkat menengah dengan pemandangan samping yang sangat bagus.
  • Kategori 3: Tempat duduk yang sebagian besar berada di tribun atas.
  • Kategori 4: Kursi paling terjangkau, biasanya terletak di belakang gawang.
TahapKisaran harga tiket (USD)
Babak Grup (vs Kolombia/Republik Demokratik Kongo)$297 - $950
Babak Grup (vs Portugal)$643 - $3.200
Babak 32 Besar$105 - $750
Babak 16 Besar$170 - $980
Final$2.030 - $7.875

Di mana saja lokasi pertandingan Piala Dunia FIFA 2026?

NegaraStadion (Kota)Kapasitas
MeksikoEstadio Azteca (Kota Meksiko)87.523
MeksikoEstadio Akron (Guadalajara)48.071
MeksikoEstadio BBVA (Monterrey)53.500
Amerika SerikatStadion MetLife (New Jersey)82.500
Amerika SerikatStadion AT&T (Dallas)94.000
Amerika SerikatStadion Mercedes-Benz (Atlanta)75.000
Amerika SerikatStadion NRG (Houston)72.220
Amerika SerikatStadion SoFi (Los Angeles)70.240
KanadaBC Place (Vancouver)54.500
KanadaBMO Field (Toronto)45.000

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