Tahun 2025 menjadi tahun yang tak terlupakan bagi Swiss. Selain berhasil finis di puncak grup kualifikasi Piala Dunia, mereka juga tetap tak terkalahkan sepanjang tahun.

Akankah Swiss tampil gemilang di Amerika Utara? Anda bisa hadir di sana untuk menyaksikannya.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan tiket dan berapa harganya.

Bagaimana jadwal pertandingan grup Piala Dunia 2026 Swiss?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (T&C) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia 2026 di Swiss: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 di Swiss dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar area kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (tidak termasuk negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Apa yang bisa diharapkan dari Swiss di Piala Dunia

Swiss tidak langsung tampil gemilang di Piala Dunia di Qatar empat tahun lalu. Mereka lolos dengan susah payah berkat kemenangan 1-0 atas Kamerun di laga pembuka, lalu kalah dengan skor serupa dari Brasil. Namun, kemenangan 3-2 yang penuh perjuangan dalam laga sengit melawan Serbia—di mana 11 kartu kuning dikeluarkan—membawa Swiss kembali lolos ke babak gugur.

Tim Palang Merah akan memulai kampanye Piala Dunia 2026 mereka melawan Qatar di Levi's Stadium, Santa Clara. Tim Maroons melakukan debut mereka di Piala Dunia saat menjadi tuan rumah turnamen empat tahun lalu, namun mereka gagal meraih satu poin pun dan hanya mencetak satu gol.

Tim Swiss akan tetap berada di California untuk pertandingan grup kedua mereka, meskipun kali ini bertanding di SoFi Stadium di Inglewood. Lokasinya mungkin sudah diketahui, namun lawan mereka belum dipastikan. Mereka akan menghadapi Wales, Bosnia & Herzegovina, Italia, atau Irlandia Utara, tergantung pada hasil babak play-off UEFA.

Swiss berharap mereka sudah mengantongi poin yang cukup sebelum pertandingan terakhir fase grup melawan Kanada. Meskipun tim Kanada ini memasuki putaran final setelah kalah dalam semua pertandingan Piala Dunia sebelumnya, mereka kemungkinan besar akan mendapat dorongan semangat dari dukungan penonton tuan rumah yang antusias.

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: