Spanyol, yang telah dilatih oleh Luis de la Fuente selama tiga tahun, kini menargetkan prestasi internasional baru di Amerika Utara.

Seperti yang bisa Anda bayangkan, banyak orang pasti ingin menyaksikan tim terbaik di dunia (menurut FIFA) bertanding secara langsung, jadi jangan tunda lagi jika Anda ingin mendapatkan tiket untuk pertandingan La Roja di Piala Dunia 2026.

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 Spanyol?

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Spanyol?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Perjalanan Spanyol menuju Final Piala Dunia FIFA 2026

1. Perempat final vs Belgia

Tanggal: Jumat, 10 Juli 2026

Lokasi: SoFi Stadium (Los Angeles/Inglewood, California)

Spanyol akan kembali ke Los Angeles untuk babak perempat final.

2. Semifinal (Potensial)

Tanggal: Selasa, 14 Juli 2026

Lokasi: AT&T Stadium (Dallas/Arlington, Texas)

Dengan lolos ke empat besar, Spanyol akan menghadapi pertandingan semifinal yang penting, dan berpotensi bertemu dengan favorit turnamen berkaliber tinggi seperti Prancis atau tim Brasil yang sedang naik daun dan menduduki bagian atas-tengah di babak gugur.

3. Final Piala Dunia (Potensial)

Tanggal: Minggu, 19 Juli 2026 Lokasi: MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey) Jika Spanyol berhasil melewati bagian bracket mereka, panggung puncak menanti di New Jersey. Berdasarkan desain struktur bracket turnamen, tim-tim raksasa yang berada di sisi berlawanan — seperti Argentina yang saat ini menduduki peringkat #1 FIFA — diproyeksikan menjadi rintangan terakhir menuju gelar juara dunia.

Tiket Piala Dunia Spanyol 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Spanyol dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup barisan atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup barisan atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar area kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (tidak termasuk negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Apa yang bisa diharapkan dari Spanyol di Piala Dunia 2026?

Para pendukung Spanyol masih mengenang dengan penuh rasa bangga periode empat tahun yang menakjubkan itu, ketika mereka berjaya sebagai juara Eropa (2008), menambah Piala Dunia ke dalam lemari trofi mereka (2010), dan kemudian mempertahankan gelar juara Eropa mereka (2012).

Meskipun Spanyol terus membuktikan diri sebagai yang terbaik di benua mereka sendiri, dengan meraih gelar Kejuaraan Eropa tiga kali dalam dua dekade terakhir, mereka kesulitan mempertahankan dominasi serupa di kancah global.

Anehnya, Spanyol hanya mencatatkan tiga kemenangan di putaran final Piala Dunia (dan belum pernah melaju melewati babak 16 besar) sejak meraih trofi Jules Rimet pada 2010. Mereka gagal lolos dari fase grup pada 2014 dan tersingkir di babak 16 besar pada 2018 dan 2022.

Pasukan merah ini akan bertekad untuk memperbaiki keadaan di Amerika Utara dan menampilkan permainan yang memukau dalam prosesnya. Spanyol menuju Piala Dunia dalam performa yang prima, belum pernah menelan kekalahan sejak kalah 1-0 dari Kolombia dalam pertandingan persahabatan di London pada Maret 2024. Itu merupakan rekor luar biasa dengan 26 pertandingan tak terkalahkan.

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: