Keahlian taktis Spanyol telah mengantarkan La Roja ke babak final Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol akan berhadapan dengan juara bertahan Argentina dalam Final Piala Dunia bersejarah di New York New Jersey Stadium.

Setelah meraih kemenangan telak 2-0 di semifinal melawan Prancis di Dallas, yang dipastikan berkat tendangan penalti akurat dari Mikel Oyarzabal dan tendangan luar biasa dari Pedro Porro, skuad asuhan Luis de la Fuente berhasil memastikan tempatnya di New Jersey.

Didukung oleh pertahanan yang hanya kebobolan satu gol sepanjang fase gugur, serta permainan kreatif dari bintang remaja Lamine Yamal, Spanyol kini hanya berjarak 90 menit dari mengangkat trofi Piala Dunia kedua dalam sejarah mereka.

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 Spanyol?

Tanggal Pertandingan Tempat Skor Akhir/ Tiket 15 Juni 2026 Spanyol vs Cape Verde Stadion Atlanta, Atlanta 0-0 21 Juni 2026 Spanyol vs Arab Saudi Stadion Atlanta, Atlanta 4-0 26 Juni 2026 Uruguay vs Spanyol Estadio Guadalajara, Guadalajara 0-1 2 Juli 2026 Babak 32 Besar: Spanyol vs Austria SoFi Stadium, Los Angeles 3-0 6 Juli 2026 Babak 16 Besar: Portugal vs Spanyol Stadion Dallas, Arlington 1-0 (Spanyol menang) 10 Juli 2026 Perempat final: Spanyol vs Belgia Stadion SoFi, Los Angeles 2-1 14 Juli 2026 Prancis vs Spanyol AT&T Stadium, Dallas 2-0 19 Juli 2026 Final Piala Dunia 2026: Spanyol vs Argentina Stadion MetLife, New York Beli Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Spanyol?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Perjalanan Spanyol Menuju Final Piala Dunia FIFA 2026

Final Piala Dunia

Tanggal: Minggu, 19 Juli 2026 Lokasi: MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey) Spanyol melaju melalui bagian bracket mereka; pertunjukan puncak menanti di New Jersey. Berdasarkan desain struktur bracket turnamen, tim-tim unggulan yang berada di sisi bracket yang berlawanan — seperti Argentina yang saat ini menduduki peringkat #1 FIFA — diproyeksikan akan menjadi rintangan terakhir menuju gelar juara dunia.

Tiket Piala Dunia Spanyol 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Spanyol dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup barisan atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup barisan atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar area kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (tidak termasuk negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Apa yang bisa diharapkan dari Spanyol di Piala Dunia 2026?

Para pendukung Spanyol masih mengenang dengan penuh rasa bangga periode empat tahun yang menakjubkan itu, ketika mereka berjaya sebagai juara Eropa (2008), menambahkan trofi Piala Dunia ke lemari piala mereka (2010), dan kemudian mempertahankan gelar juara Eropa mereka (2012).

Meskipun Spanyol terus membuktikan diri sebagai yang terbaik di benua mereka sendiri, dengan meraih gelar Kejuaraan Eropa tiga kali dalam dua dekade terakhir, mereka kesulitan mempertahankan dominasi serupa di kancah global.

Anehnya, Spanyol hanya mencatatkan tiga kemenangan di putaran final Piala Dunia (dan belum pernah melaju melewati babak 16 besar) sejak meraih trofi Jules Rimet pada 2010. Mereka gagal lolos dari fase grup pada 2014 dan tersingkir di babak 16 besar pada 2018 dan 2022.

Pasukan merah ini akan bertekad untuk memperbaiki keadaan di Amerika Utara dan menampilkan permainan yang memukau dalam prosesnya. Spanyol menuju Piala Dunia dalam performa terbaik, belum pernah menelan kekalahan sejak kalah 1-0 dari Kolombia dalam pertandingan persahabatan di London pada Maret 2024. Itu merupakan rekor luar biasa dengan 26 pertandingan tak terkalahkan.

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak daftar kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: