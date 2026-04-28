Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Senegal: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Para pendukung Senegal pasti sudah membayangkan tim kesayangan mereka mengangkat trofi Piala Dunia pada bulan Juli mendatang.

Apa pun yang menanti Singa Teranga di Amerika Utara musim panas ini, mereka dijamin akan bermain setidaknya di venue Final Piala Dunia, karena kedua pertandingan pembuka grup mereka dijadwalkan berlangsung di MetLife Stadium di East Rutherford.

Bagaimana jadwal grup Senegal di Piala Dunia 2026?

Tanggal Jadwal Pertandingan (Waktu Kick-off Lokal) Tempat Tiket Selasa, 16 Juni Senegal vs Prancis (15.00) MetLife Stadium (East Rutherford) Tiket Senin, 22 Juni Norwegia vs Senegal (20.00) Stadion MetLife (East Rutherford) Tiket Jumat, 26 Juni Senegal vs Irak (15.00) Stadion BMO (Toronto) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Senegal?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (T&C) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia 2026 Senegal: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Senegal dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun penonton.

Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Apa yang bisa diharapkan dari Senegal di Piala Dunia 2026?

Negara pesisir Afrika Timur ini mungkin baru tiga kali tampil di turnamen Piala Dunia, tetapi mereka berhasil lolos dari fase grup pada dua kesempatan tersebut. Senegal secara mengesankan mencapai babak 8 besar pada debut Piala Dunia mereka pada tahun 2002. Mereka mengejutkan dunia sepak bola pada tahun itu dengan mengalahkan juara bertahan Piala Dunia dan Eropa, Prancis, 1-0 di Seoul, dalam pertandingan pembuka grup mereka. Pada turnamen terakhir di Qatar (2022), mereka juga memenangkan dua pertandingan fase grup untuk melaju ke babak gugur.

Tim Senegal asuhan Pape Thiaw akan tiba di Amerika Utara dalam performa yang cukup baik. Mereka hanya kalah dua kali dalam laga persahabatan (melawan Aljazair pada 2023 dan melawan Brasil pada 2025) sejak tersingkir dari Piala Dunia FIFA 2022. The Lions juga tampil gemilang selama babak kualifikasi, tak terkalahkan, dan memenangkan 7 dari 10 pertandingan mereka. Mereka juga mendapat dorongan tambahan pada musim panas, dengan kemenangan menonjol 3-1 atas Inggris di Nottingham, yang saat ini merupakan satu-satunya kekalahan yang diderita The Three Lions di bawah kepemimpinan Thomas Tuchel.

Senegal memiliki tulang punggung tim yang sangat berpengalaman dan mapan, yang akan sangat berharga bagi ambisi mereka di Piala Dunia. Kalidou Koulibaly di lini belakang, Idrissa Gueye di lini tengah, dan Sadio Mane di lini depan semuanya telah mengoleksi lebih dari 100 caps internasional. Namun, itu hanyalah sebagian kecil saja, karena pemain seperti Pape Gueye, Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr, dan Nicolas Jackson semuanya bermain secara reguler untuk klub-klub Eropa ternama.

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia 2026 Senegal

Anda dapat menikmati pengalaman terbaik Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan Senegal yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket-paket yang tersedia adalah sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Babak Grup: 1 pertandingan tim non-negara tuan rumah mana pun (kecuali CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Peringkat Ketiga: 1 pertandingan apa pun

Pilihan layanan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan fase awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan fase grup dan 1 pertandingan babak 32 besar

Semua hari pertandingan dan lokasi memenuhi syarat

Fitur "Ikuti Tim Saya" saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: Paviliun FIFA

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia bagi kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan menampilkan 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan di bawah ini: