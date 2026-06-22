Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Selandia Baru: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Penduduk pulau-pulau di Pasifik Selatan kini berupaya meraih momentum dan memantapkan diri sebagai kekuatan di dunia sepak bola. Penantian panjang para pendukung setia Selandia Baru untuk kembali berlaga di Piala Dunia kini telah berakhir, dan mereka dapat mengharapkan dukungan yang kuat di Amerika Utara.

Kembalinya Selandia Baru ke turnamen global sejak 2010 merupakan hal yang sangat positif bagi All Whites, sebutan sayang untuk tim tersebut.

Tim Kiwi berharap kali ini menjadi “ketiga kalinya beruntung”, karena dalam dua penampilan Piala Dunia sebelumnya, mereka gagal meraih kemenangan. Mereka kalah dalam ketiga pertandingan saat debut pada 1982, dan kemudian secara mengejutkan bermain imbang dalam ketiga pertandingan di Afrika Selatan pada 2010.

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 Selandia Baru?

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket Senin, 15 Juni Iran vs Selandia Baru Stadion SoFi (Los Angeles) Tiket Minggu, 21 Juni Selandia Baru vs Mesir BC Place (Vancouver) Tiket Jumat, 26 Juni Selandia Baru vs Belgia BC Place (Vancouver) Tiket

Apa tiket Selandia Baru termurah?

Berdasarkan daftar penjualan kembali saat ini, perkiraan harga awal dari FIFA, dan harga terendah yang tersedia untuk umum, berikut adalah tiket Piala Dunia 2026 termurah yang saat ini beredar di pasaran.

Harga dapat berubah sewaktu-waktu karena sistem penetapan harga dinamis dan permintaan yang terus berlanjut.

Peringkat Pertandingan (Tanggal) Tempat Harga awal rata-rata Tiket #1 Iran vs Selandia Baru (15 Juni) Los Angeles Stadium (Los Angeles, AS) $190 – $410+ Tiket #2 Selandia Baru vs Mesir (21 Juni) BC Place (Vancouver, Kanada) $175 – $360+ Tiket #3 Selandia Baru vs Belgia (26 Juni) BC Place (Vancouver, Kanada) $165 – $340+ Tiket

Catatan: Harga tiket berfluktuasi secara berkala karena penetapan harga dinamis dan permintaan jual kembali. Peringkat mencerminkan harga tertinggi yang dirujuk secara publik pada saat penulisan dan dapat berubah menjelang turnamen.

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Selandia Baru?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (T&C) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Selandia Baru 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan penyisihan grup Piala Dunia FIFA 2026 di Selandia Baru dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar area kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (tidak termasuk negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Apa yang bisa diharapkan dari Selandia Baru di Piala Dunia 2026?

Pertandingan pertama Selandia Baru musim panas ini adalah laga melawan Iran di Los Angeles. Iran telah tersingkir di babak penyisihan grup pada enam penampilan Piala Dunia sebelumnya. Mereka juga kebobolan enam gol dalam laga pembuka grup di Qatar 2022, yang akan memberikan harapan bagi All Whites.

Tim Kiwi kemudian akan bertolak ke utara melintasi perbatasan menuju Kanada untuk pertandingan kedua Grup G melawan Mesir, tim yang diperkuat pemain seperti Mo Salah dari Liverpool dan Omar Marmoush dari Manchester City. Meskipun The Pharaohs telah tujuh kali menjadi juara Piala Afrika, secara mengejutkan, ini baru kali keempat mereka berlaga di Piala Dunia. Sama seperti Selandia Baru, Mesir bertolak ke Amerika Utara dengan upaya mengakhiri rentetan hasil tanpa kemenangan mereka.

Secara teori, pertandingan terberat Selandia Baru di grup ini tampaknya akan terjadi di laga terakhir, saat mereka tetap berada di Vancouver untuk menghadapi Belgia. Tim “Red Devils” ini sempat mengecewakan di beberapa turnamen kontinental dan global baru-baru ini, namun pada hari yang tepat, dengan deretan pemain berbakat yang mereka miliki, mereka mampu mengalahkan tim mana pun, di mana pun.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Siapa Saja yang Masuk dalam Skuad Piala Dunia Selandia Baru? Susunan Pemain Akhir Berjumlah 26 Orang

Di bawah kepemimpinan pelatih kepala Darren Bazeley, tim nasional sepak bola Selandia Baru (The All Whites) telah secara resmi menetapkan daftar 26 pemainnya. Menandai penampilan pertama mereka di putaran final Piala Dunia sejak Afrika Selatan 2010, satu-satunya wakil dari Oseania ini memimpin Grup G yang kompetitif bersama Iran, Mesir, dan Belgia yang menjadi unggulan teratas.

Skuad ini menampilkan perpaduan menarik antara talenta muda berbakat yang berkompetisi di liga-liga global bersama para pemain inti berpengalaman. Lini serang dipimpin oleh kapten ikonik sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang masa, Chris Wood dari Nottingham Forest, sementara lini pertahanan ditopang oleh pemain veteran Minnesota United, Michael Boxall, dan bek sayap Wrexham AFC, Liberato Cacace. Lini tengah dikendalikan oleh bintang-bintang muda yang sedang naik daun seperti Marko Stamenić dari Swansea City dan Joe Bell dari Viking FK.

Baik Anda sedang merencanakan perjalanan mereka menuju babak gugur atau memantau ketersediaan tiket untuk pertandingan Grup G di Los Angeles dan Vancouver, berikut adalah daftar resmi 26 pemain yang mewakili Selandia Baru:

Posisi Pemain Klub Saat Ini Penjaga Gawang Max Crocombe Millwall FC Alex Paulsen Lechia Gdańsk Michael Woud Auckland FC Bek Tim Payne Wellington Phoenix Francis De Vries Auckland FC Tyler Bindon Nottingham Forest Michael Boxall Minnesota United Liberato Cacace Wrexham AFC Nando Pijnaker Auckland FC Finn Surman Portland Timbers Callan Elliot Auckland FC Tommy Smith Braintree Town Gelandang Joe Bell Viking FK Matt Garbett Peterborough United Marko Stamenić Swansea City Sarpreet Singh Wellington Phoenix Eli Just Motherwell FC Alex Rufer Wellington Phoenix Ben Old Saint-Étienne Callum McCowatt Silkeborg IF Ryan Thomas PEC Zwolle Lachlan Bayliss Newcastle Jets Penyerang Chris Wood (C) Nottingham Forest Kosta Barbarouses Western Sydney Wanderers Ben Waine Port Vale Jesse Randall Auckland FC

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak daftar kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: