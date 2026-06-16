Republik Demokratik Kongo akan memulai jadwal pertandingan grup Piala Dunia mereka pada 17 Juni melawan Portugal di NRG Stadium, Houston.

Meskipun DR Kongo telah mencatatkan beberapa momen berkesan di Piala Afrika, dengan dua kali menjuarainya dan empat kali mencapai babak semifinal, mereka masih berupaya untuk menorehkan prestasi di panggung dunia.

Jadwal Pertandingan DR Kongo di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan Lokasi Tiket Rabu, 17 Juni Portugal vs Republik Demokratik Kongo NRG Stadium, Houston Tiket Selasa, 23 Juni Kolombia vs Republik Demokratik Kongo Estadio Akron, Zapopan Tiket Sabtu, 27 Juni Republik Demokratik Kongo vs Uzbekistan Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia DR Kongo?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menjelang Acara: Fase ini sedang berlangsung dan berlaku berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan sistem undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli tiket langsung dari FIFA.

Pasar Resmi Penjualan Kembali FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Pasar ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari nilai nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Piala Dunia DR Kongo?

FIFA telah menerapkan harga yang bervariasi untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Apa yang bisa diharapkan dari DR Kongo di Piala Dunia 2026

Kualifikasi Piala Dunia tidaklah mudah bagi DR Kongo, tetapi mereka telah melewati semua ujian berat dengan tenang. Sébastien Desabre berharap bahwa semua kerja keras tersebut akan membuat timnya siap menghadapi pertandingan yang menanti di Amerika Utara musim panas ini.

Setelah finis di posisi kedua di belakang Senegal pada fase awal Kualifikasi Piala Dunia CAF, DR Kongo kemudian harus berhadapan dengan dua raksasa sepak bola Afrika, yaitu Kamerun dan Nigeria. Melawan segala rintangan, mereka berhasil mengalahkan keduanya dan kemudian melewati rintangan terakhir dengan mengalahkan Jamaika di final playoff antar-konfederasi di Meksiko.

Pemain paling berpengalaman DR Kongo adalah kapten mereka, Chancel Mbemba, yang telah tampil lebih dari 100 kali untuk negaranya. Bek yang pernah membela Anderlecht, Newcastle United, Porto, dan Marseille ini saat ini bermain untuk Lille di Ligue 1.

Namun, ada banyak wajah-wajah familiar di skuad ini, termasuk Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku, Cédric Bakambu, dan Yoane Wissa.

Para bintang Kongo DR saat ini pasti ingin meningkatkan performa pendahulu mereka di Piala Dunia 1974. Saat itu, mereka finis di posisi terbawah grup setelah kalah dalam ketiga pertandingan tanpa mencetak satu gol pun.

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak daftar kota dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini:

Negara Stadion (Kota) Kapasitas Kanada BC Place (Vancouver) 54.000

BMO Field (Toronto) 45.000 Meksiko Estadio Banorte (Kota Meksiko) 83.000

Estadio Akron (Guadalajara) 48.000

Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Amerika Serikat Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000

Stadion Gillette (Foxborough) 65.000

Stadion AT&T (Dallas) 94.000

Stadion NRG (Houston) 72.000

Stadion Arrowhead (Kansas City) 73.000

Stadion SoFi (Inglewood) 70.000

Stadion Hard Rock (Miami) 65.000

Stadion MetLife (East Rutherford) 82.500

Lincoln Financial Field (Philadelphia) 69.000

Stadion Levi's (San Francisco) 71.000

Lumen Field (Seattle) 69.000



