Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Paraguay: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Wilayah Barat menjadi pilihan terbaik bagi para penggemar Paraguay yang akan bertolak ke Amerika Utara untuk menyaksikan Piala Dunia musim panas ini, karena ketiga pertandingan grup mereka akan digelar di California.

Para pemain Paraguay yang berkarier di Eropa, Antonio Sanabria (Cremonese) dan Julio Enciso (Strasbourg), mungkin telah bersinar sebagai pencetak gol selama kampanye kualifikasi yang sukses bagi tim mereka, namun dua bintang MLS mereka, Miguel Almiron (Atlanta United) dan Andres Cubas (Vancouver Whitecaps), juga memainkan peran penting dan akan menjadi sorotan di Amerika Utara pada musim panas nanti.

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Bagaimana jadwal pertandingan grup Paraguay di Piala Dunia 2026?

Tanggal Pertandingan (Waktu Kick-off lokal) Tempat Tiket Jumat, 12 Juni Amerika Serikat vs Paraguay (pukul 6 sore) SoFi Stadium (Los Angeles) Tiket Jumat, 19 Juni Turki vs Paraguay (21.00) Levi's Stadium (San Francisco) Tiket Kamis, 25 Juni Paraguay vs Australia (pukul 19.00) Levi's Stadium (San Francisco) Tiket

Apa tiket Paraguay termurah?

Berikut adalah rincian terbaru untuk tiket Grup D tingkat dasar termurah, yang secara khusus melacak pertandingan Paraguay di pasar primer dan sekunder.

Harga mencerminkan tingkatan pasar yang dinamis, yang sangat dipengaruhi oleh ukuran venue dan profil lawan.

Peringkat Harga Tiket Grup D

Pertandingan (Tanggal) Tempat (Kota) Rentang Harga Rata-rata (Tingkat Pemula) Tiket Amerika Serikat vs Paraguay (12 Juni) SoFi Stadium (Los Angeles, AS) $280 – $650+ Tiket Turki vs Paraguay (19 Juni) Levi's Stadium (Santa Clara, AS) $185 – $390+ Tiket Paraguay vs Australia (25 Juni) Levi's Stadium (Santa Clara, AS) $140 – $275+ Tiket Catatan: Harga tiket berfluktuasi secara berkala karena algoritma penetapan harga dinamis dan permintaan penjualan kembali secara real-time. Peringkat mencerminkan harga dasar untuk kategori tiket masuk umum yang dilacak pada saat perhitungan.

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Paraguay?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket primer kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Paraguay 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Paraguay dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Apa yang bisa diharapkan dari Paraguay di Piala Dunia 2026?

Paraguay mungkin merupakan salah satu dari tiga belas negara yang berlaga di Piala Dunia pertama yang diselenggarakan pada tahun 1930, namun kehadiran mereka di ajang ini hanya sesekali selama bertahun-tahun. Mencapai babak gugur di Meksiko '86 memang berkesan, namun mereka baru menjadi peserta tetap Piala Dunia pada tahun 1998, yang merupakan penampilan pertama dari empat penampilan berturut-turut tim berbalut seragam putih dan merah ini.

Dalam tiga dari empat penampilan berturut-turut tersebut, Paraguay berhasil lolos dari fase grup, dan pencapaian mereka mencapai puncaknya di Afrika Selatan pada 2010, di mana mereka berhasil mencapai babak perempat final, di mana mereka hanya kalah 1-0 dari Spanyol yang akhirnya menjadi juara.

Namun, Los Guaranies gagal memanfaatkan momentum tersebut dan, yang sangat mengecewakan bagi para pendukungnya, gagal lolos ke Piala Dunia berikutnya. Setidaknya, hingga saat ini. Musim panas nanti diprediksi akan menjadi momen bersejarah bagi Paraguay, dan karena mereka akan menjadi tuan rumah pertandingan peringatan seratus tahun Piala Dunia di Asunción selama Piala Dunia 2030, mereka pasti ingin menunjukkan performa terbaik di Amerika Utara.

Meskipun kalah dalam semua pertandingan grup Copa America 2024 di tanah Amerika Serikat, Paraguay bangkit kembali dengan meyakinkan tepat pada waktunya untuk sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Di bawah pelatih baru, Gustavo Alfaro, mereka mencatatkan rekor tak terkalahkan dalam 9 pertandingan antara September 2024 dan Juni 2025, yang mencakup kemenangan kandang yang terkenal atas Brasil, Argentina, dan Uruguay.

Siapa Saja yang Masuk dalam Skuad Piala Dunia Paraguay? Susunan Pemain Akhir Berjumlah 26 Orang

Di bawah bimbingan taktis manajer Gustavo Alfaro, tim nasional sepak bola Paraguay (La Albirroja) telah secara resmi menetapkan skuad final beranggotakan 26 pemain. Kembali ke panggung global untuk penampilan Piala Dunia pertama mereka sejak 2010 setelah lolos kualifikasi dengan perjuangan gigih, Paraguay menjadi salah satu tim unggulan di Grup D yang sangat kompetitif bersama Australia, Türkiye, dan tuan rumah bersama turnamen tersebut, Amerika Serikat.

Skuad ini menampilkan inti tim yang gigih dan bertenaga tinggi, yang menyeimbangkan ketangguhan pertahanan dengan gaya serangan yang memukau. Barisan belakang dipimpin oleh kapten veteran Palmeiras, Gustavo Gómez, dan bek tengah Sunderland, Omar Alderete, sementara lini tengah dan lini serang diisi oleh playmaker dinamis dan penuh energi seperti Diego Gómez dari Brighton, bintang Atlanta United Miguel Almirón, serta fenomena muda Strasbourg, Julio Enciso.

Baik Anda sedang merencanakan perjalanan mereka menuju babak gugur atau memantau ketersediaan tiket untuk pertandingan-pertandingan besar Grup D di Los Angeles dan wilayah Teluk San Francisco, berikut adalah daftar resmi 26 pemain yang mewakili Paraguay:

Posisi Pemain Klub Saat Ini Penjaga Gawang Roberto "Gatito" Fernández Cerro Porteño Orlando Gill San Lorenzo Gastón Olveira Olimpia Bek Gustavo Gómez (C) Palmeiras Omar Alderete Sunderland Fabián Balbuena Grêmio Júnior Alonso Atlético Mineiro Juan Cáceres Dynamo Moskow Gustavo Velázquez Cerro Porteño José Canale Lanús Alexandro Maidana Talleres Gelandang Diego Gómez Brighton & Hove Albion Damián Bobadilla São Paulo Andrés Cubas Vancouver Whitecaps Matías Galarza Atlanta United Braian Ojeda Orlando City Alejandro "Kaku" Romero Gamarra Al Ain Maurício Magalhães Palmeiras Penyerang Julio Enciso Strasbourg Miguel Almirón Atlanta United Antonio Sanabria Cremonese Ramón Sosa Palmeiras Alex Arce Independiente Rivadavia Isidro Pitta Red Bull Bragantino Gabriel Ávalos Independiente Gustavo Caballero Portsmouth

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Di mana saja lokasi pertandingan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak daftar kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai tempat pertandingan di bawah ini: