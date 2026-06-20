Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Norwegia: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Ribuan penggemar Erling Haaland sedang diliputi kegembiraan, karena mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk menyaksikan penyerang sensasional asal Skandinavia itu beraksi di Piala Dunia. Jangan lewatkan kesempatan untuk memesan tiket pertandingan Norwegia lainnya di Grup I melawan Senegal (MetLife Stadium) dan Prancis (Gillette Stadium).

Karena Norwegia gagal lolos ke turnamen besar selama lebih dari 25 tahun, banyak yang mengira mereka takkan pernah berkesempatan menyaksikan Haaland dan rekan-rekannya di ajang olahraga terbesar di dunia ini. Namun, berkat kampanye kualifikasi yang gemilang, banyak penggemar Norwegia kini telah tiba di Amerika Utara.

Tim Røde, Hvite, Blå memulai misi Piala Dunia 2026 mereka dengan sempurna, saat mencatatkan kemenangan 4-1 atas Irak di Foxborough, dan tak mengherankan bahwa Haaland mencetak setengah dari gol timnya di laga pembuka tersebut.

Akankah Norwegia melaju dengan gemilang melewati babak penyisihan grup? Anda bisa berada di sana untuk menyaksikannya. Izinkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi di pertandingan-pertandingan Norwegia mendatang dan berapa harganya.

Jadwal pertandingan Norwegia di Piala Dunia 2026

Tanggal (waktu kick-off) Pertandingan Tempat Tiket Selasa, 16 Juni Norwegia vs Irak (4-1) Stadion Gillette (Foxborough) N/A Senin, 22 Juni (pukul 20.00 ET) Norwegia vs Senegal Stadion MetLife (East Rutherford) Tiket Jumat, 26 Juni (pukul 15.00 ET) Norwegia vs Prancis Stadion Gillette (Foxborough) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Norwegia?

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, ini bukan undian. Tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, ini bukan undian. Tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (T&C) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia 2026 di Norwegia: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup dimulai dari $60 (untuk kategori pendukung tertentu), sedangkan harga tiket untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase-fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 39 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Di mana saja lokasi pertandingan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai tempat pertandingan di bawah ini: