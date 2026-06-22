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Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Mesir: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

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Pesan tiket Anda untuk menyaksikan Mo Salah, Omar Marmoush, dan pemain lainnya beraksi di Piala Dunia musim panas ini

Anda selalu bisa mengharapkan aksi spektakuler dari tim yang diperkuat pemain-pemain seperti Mo Salah, Trezeguet, dan Omar Marmoush, dan para penggemar Mesir berharap pemain-pemain lainnya juga akan bersinar di panggung dunia di Amerika Utara musim panas ini. 

GOAL memiliki semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan tiket dan berapa harganya.

Tiket Piala Dunia Mesir -Pesan Tiket

Bagaimana jadwal pertandingan grup Mesir di Piala Dunia 2026?

TanggalPertandinganTempatTiket
Senin, 15 JuniMesir vs Belgia Lumen Field (Seattle)Tiket
Minggu, 21 JuniMesir vs Selandia BaruBC Place (Vancouver)Tiket
Jumat, 26 JuniMesir vs IranLumen Field (Seattle)Tiket

Apa tiket Mesir termurah?

Berdasarkan daftar penjualan kembali saat ini, perkiraan harga awal dari FIFA, dan harga terendah yang tersedia untuk umum, berikut adalah tiket Mesir termurah yang saat ini beredar di pasaran.

Harga dapat berubah karena sistem penetapan harga dinamis dan permintaan yang terus berubah.

Pertandingan (Tanggal)Tempat (Kota)Rentang Harga Rata-rata (Tingkat Awal)Tiket
Belgia vs Mesir (15 Juni)Stadion Seattle (Seattle, AS)$210 – $445+Tiket
Selandia Baru vs Mesir (21 Juni)BC Place (Vancouver, Kanada)$175 – $360+Tiket
Mesir vs Iran (26 Juni)Seattle Stadium (Seattle, AS)$155 – $320+Tiket
Catatan: Harga tiket berfluktuasi secara berkala karena penetapan harga dinamis dan permintaan pasar sekunder. Peringkat yang tercantum mencerminkan harga tertinggi yang tersedia secara publik pada saat artikel ini ditulis dan dapat berubah menjelang turnamen.

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Mesir 2026?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang sejarah.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
  • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Mesir -Pesan Tiket

Tiket Piala Dunia Mesir 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Mesir dibagi ke dalam kategori berikut:

  • Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.
  • Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.
  • Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.
  • Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar area kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

TahapKisaran harga tiket
Babak Grup (kecuali negara tuan rumah)$60 - $620
Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735
Babak 32 Besar$105 - $750
Babak 16 Besar$170 - $980 
Perempat final $275 - $1.775
Semifinal $420 - $3.295
Final$2.030 - $7.875

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

  • Kanada: Toronto dan Vancouver
  • Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey
  • Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Tiket Piala Dunia Mesir -Pesan Tiket

Siapa Saja yang Masuk dalam Skuad Piala Dunia Mesir? Susunan Pemain Resmi 26 Orang

Di bawah arahan strategis manajer Hossam Hassan, tim nasional sepak bola Mesir telah menetapkan susunan pemain resmi yang terdiri dari 26 orang. Dengan target melaju ke babak selanjutnya, Mesir menjadi sorotan di Grup G yang penuh tantangan, bersama tim-tim kuat Eropa seperti Belgia, tim Iran yang terorganisir dengan baik, dan Selandia Baru.

Skuad ini menampilkan keseimbangan yang cermat antara bintang-bintang Eropa ternama dan inti pemain lokal yang dominan dari klub raksasa kontinental Al Ahly. Lini serang dipimpin oleh ikon Liverpool Mohamed Salah bersama penyerang dinamis Manchester City Omar Marmoush dan Trézéguet dari Trabzonspor. Di lini pertahanan, bek tengah OGC Nice Mohamed Abdelmonem menjadi tulang punggung barisan belakang tepat di depan kiper veteran berpengalaman Mohamed El Shenawy.

Baik Anda sedang merencanakan jalur melalui babak-babak gugur atau mempertimbangkan tiket di pasar sekunder di Seattle dan Vancouver, berikut adalah daftar resmi 26 pemain yang mewakili Mesir:

PosisiPemainKlub Saat Ini
Penjaga GawangMohamed El ShenawyAl Ahly
 Mostafa ShobeirAl Ahly
 El Mahdy SolimanAl Ittihad
 Mohamed AlaaEl Gouna
BekMohamed AbdelmonemOGC Nice
 Ramy RabiaAl Ahly
 Yasser IbrahimAl Ahly
 Hossam AbdelmaguidZamalek
 Mohamed HanyAl Ahly
 Ahmed FatouhZamalek
 Karim HafezPyramids
 Tarek AlaaSmouha
GelandangMarwan AttiaAl Ahly
 Hamdy FathyAl-Wakrah
 Emam AshourAl Ahly
 Mohanad LasheenPyramids
 Nabil EmadZamalek
 Mahmoud SaberPiramida
 Mostafa ZikoZED FC
PenyerangMohamed Salah (C)Liverpool
 Omar MarmoushManchester City
 TrézéguetAl-Rayyan
 Ibrahim AdelFC Nordsjælland
 Haissem HassanReal Oviedo
 ZizoAl Ahly
 Hamza AbdelkarimAl Ahly

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak daftar kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini:

NegaraStadion (Kota)Kapasitas
KanadaBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MeksikoEstadio Banorte (Kota Meksiko) 48.821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50.113 
Amerika SerikatStadion Mercedes-Benz (Atlanta) 67.382 
 Stadion Gillette (Foxborough) 63.815 
 AT&T Stadium (Dallas) 70.122 
 NRG Stadium (Houston)68.311 
 Stadion Arrowhead (Kansas City) 67.513 
 Stadion SoFi (Los Angeles) 69.650 
 Stadion Hard Rock (Miami)64.091 
 MetLife Stadium (East Rutherford)78.576 
 Lincoln Financial Field (Philadelphia)65.827 
 Levi's Stadium (San Francisco)69.391 
 Lumen Field (Seattle)65.123