Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Mesir: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Anda selalu bisa mengharapkan aksi spektakuler dari tim yang diperkuat pemain-pemain seperti Mo Salah, Trezeguet, dan Omar Marmoush, dan para penggemar Mesir berharap pemain-pemain lainnya juga akan bersinar di panggung dunia di Amerika Utara musim panas ini.

GOAL memiliki semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan tiket dan berapa harganya.

Bagaimana jadwal pertandingan grup Mesir di Piala Dunia 2026?

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket Senin, 15 Juni Mesir vs Belgia Lumen Field (Seattle) Tiket Minggu, 21 Juni Mesir vs Selandia Baru BC Place (Vancouver) Tiket Jumat, 26 Juni Mesir vs Iran Lumen Field (Seattle) Tiket

Apa tiket Mesir termurah?

Berdasarkan daftar penjualan kembali saat ini, perkiraan harga awal dari FIFA, dan harga terendah yang tersedia untuk umum, berikut adalah tiket Mesir termurah yang saat ini beredar di pasaran.

Harga dapat berubah karena sistem penetapan harga dinamis dan permintaan yang terus berubah.

Pertandingan (Tanggal) Tempat (Kota) Rentang Harga Rata-rata (Tingkat Awal) Tiket Belgia vs Mesir (15 Juni) Stadion Seattle (Seattle, AS) $210 – $445+ Tiket Selandia Baru vs Mesir (21 Juni) BC Place (Vancouver, Kanada) $175 – $360+ Tiket Mesir vs Iran (26 Juni) Seattle Stadium (Seattle, AS) $155 – $320+ Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Mesir 2026?

Catatan: Harga tiket berfluktuasi secara berkala karena penetapan harga dinamis dan permintaan pasar sekunder. Peringkat yang tercantum mencerminkan harga tertinggi yang tersedia secara publik pada saat artikel ini ditulis dan dapat berubah menjelang turnamen.

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang sejarah.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Mesir 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Mesir dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar area kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Siapa Saja yang Masuk dalam Skuad Piala Dunia Mesir? Susunan Pemain Resmi 26 Orang

Di bawah arahan strategis manajer Hossam Hassan, tim nasional sepak bola Mesir telah menetapkan susunan pemain resmi yang terdiri dari 26 orang. Dengan target melaju ke babak selanjutnya, Mesir menjadi sorotan di Grup G yang penuh tantangan, bersama tim-tim kuat Eropa seperti Belgia, tim Iran yang terorganisir dengan baik, dan Selandia Baru.

Skuad ini menampilkan keseimbangan yang cermat antara bintang-bintang Eropa ternama dan inti pemain lokal yang dominan dari klub raksasa kontinental Al Ahly. Lini serang dipimpin oleh ikon Liverpool Mohamed Salah bersama penyerang dinamis Manchester City Omar Marmoush dan Trézéguet dari Trabzonspor. Di lini pertahanan, bek tengah OGC Nice Mohamed Abdelmonem menjadi tulang punggung barisan belakang tepat di depan kiper veteran berpengalaman Mohamed El Shenawy.

Baik Anda sedang merencanakan jalur melalui babak-babak gugur atau mempertimbangkan tiket di pasar sekunder di Seattle dan Vancouver, berikut adalah daftar resmi 26 pemain yang mewakili Mesir:

Posisi Pemain Klub Saat Ini Penjaga Gawang Mohamed El Shenawy Al Ahly Mostafa Shobeir Al Ahly El Mahdy Soliman Al Ittihad Mohamed Alaa El Gouna Bek Mohamed Abdelmonem OGC Nice Ramy Rabia Al Ahly Yasser Ibrahim Al Ahly Hossam Abdelmaguid Zamalek Mohamed Hany Al Ahly Ahmed Fatouh Zamalek Karim Hafez Pyramids Tarek Alaa Smouha Gelandang Marwan Attia Al Ahly Hamdy Fathy Al-Wakrah Emam Ashour Al Ahly Mohanad Lasheen Pyramids Nabil Emad Zamalek Mahmoud Saber Piramida Mostafa Ziko ZED FC Penyerang Mohamed Salah (C) Liverpool Omar Marmoush Manchester City Trézéguet Al-Rayyan Ibrahim Adel FC Nordsjælland Haissem Hassan Real Oviedo Zizo Al Ahly Hamza Abdelkarim Al Ahly

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak daftar kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: