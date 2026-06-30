Memang benar: Meksiko telah lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026.
Bagi Meksiko, taruhannya bahkan lebih tinggi: Estadio Azteca yang legendaris siap mencatatkan sejarah sebagai tuan rumah pertama yang tiga kali menyelenggarakan ajang sepak bola terbesar di dunia. Di luar sorak-sorai para pendukung setia El Tri, tanah Meksiko akan menjadi tuan rumah tujuh pertandingan grup yang penuh gairah lainnya.
Ikuti GOAL untuk mengetahui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi dan berapa harganya.
Bagaimana jadwal babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 di Meksiko?
|Tanggal
|Pertandingan
|Tempat
|Skor Akhir/ Tiket
|11 Juni 2026
|Meksiko vs Afrika Selatan
|Estadio Azteca, Kota Meksiko
|2-0
|18 Juni 2026
|Meksiko vs Korea Selatan
|Estadio Akron, Guadalajara
|1-0
|24 Juni 2026
|Republik Ceko vs Meksiko
|Estadio Azteca, Kota Meksiko
|0-3
|1 Juli 2026
|Meksiko vs Ekuador
|Estadio Azteca, Kota Meksiko
|Tiket
Kapan Piala Dunia 2026 di Meksiko akan digelar?
|Tanggal
|Jadwal
|Lokasi (Meksiko)
|Tiket
|11 Juni 2026
|Meksiko vs Afrika Selatan
|Estadio Azteca, Kota Meksiko
|Tiket
|15 Juni 2026
|Korea Selatan vs Republik Ceko
|Estadio BBVA, Monterrey
|Tiket
|17 Juni 2026
|Uzbekistan vs Kolombia
|Estadio Azteca, Kota Meksiko
|Tiket
|18 Juni 2026
|Meksiko vs Korea Selatan
|Estadio Akron, Guadalajara
|Tiket
|21 Juni 2026
|Korea Selatan vs Afrika Selatan
|Estadio BBVA, Monterrey
|Tiket
|23 Juni 2026
|Kolombia vs Republik Demokratik Kongo
|Estadio Akron, Guadalajara
|Tiket
|23 Juni 2026
|Uruguay vs Spanyol
|Estadio Akron, Guadalajara
|Tiket
|24 Juni 2026
|Meksiko vs Republik Ceko
|Estadio Azteca, Kota Meksiko
|Tiket
|27 Juni 2026
|Pertandingan Grup (Grup A)
|Estadio BBVA, Monterrey
|Tiket
|30 Juni 2026
|Pertandingan Babak 32 Besar
|Estadio Azteca, Kota Meksiko
|Tiket
|30 Juni 2026
|Pertandingan Babak 32 Besar
|Estadio Akron, Guadalajara
|Tiket
|3 Juli 2026
|Pertandingan Babak 32 Besar
|Estadio BBVA, Monterrey
|Tiket
|6 Juli 2026
|Pertandingan Babak 16 Besar
|Estadio Azteca, Kota Meksiko
|Tiket
Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Meksiko 2026?
Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.
Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.
Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:
- Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
- Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
- Penduduk Meksiko disarankan menggunakan Pasar Pertukaran FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), yang juga telah dibuka kembali untuk menangani transaksi penjualan kembali lokal di bawah jaminan resmi.
- Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.
Tiket Piala Dunia Meksiko 2026: Berapa harganya?
Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 di Meksiko dibagi ke dalam kategori berikut:
- Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.
- Kategori 2: Mencakup barisan atas dan bawah di luar area Kategori 1.
- Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.
- Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar area kategori lainnya.
Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:
|Tahap
|Kisaran harga tiket
|Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko)
|$75 - $2.735
|Babak 32 Besar
|$105 - $750
|Babak 16 Besar
|$170 - $980
|Perempat final
|$275 - $1.775
|Semifinal
|$420 - $3.295
|Final
|$2.030 - $7.875
Klasemen Grup A Piala Dunia FIFA 2026
|Tim
|Pertandingan
|Menang
|Seri
|Kalah
|Gol
|Gol kebobolan
|Selisih Gol
|Poin
|Meksiko (Q)
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|+3
|6
|Korea Selatan
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|Republik Ceko
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|Afrika Selatan
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
Siapa Saja yang Masuk dalam Skuad Piala Dunia Meksiko? Susunan Pemain Akhir Beranggotakan 26 Orang
Di bawah bimbingan manajer Javier "El Vasco" Aguirre, tim nasional sepak bola Meksiko telah secara resmi menetapkan daftar 26 pemain terakhirnya untuk turnamen kandang yang akan datang. Terpilih dalam Grup A yang sangat kompetitif bersama Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko, El Tri menampilkan perpaduan yang tangguh antara para veteran berpengalaman di Eropa, pemain-pemain unggulan Liga MX, dan talenta muda yang menjanjikan yang siap merebut sorotan dunia.
Susunan pemain yang dipenuhi bintang ini dipimpin oleh bek tangguh Edson Álvarez, kiper veteran Guillermo Ochoa (yang mencatatkan sejarah dengan terpilih untuk keenam kalinya di Piala Dunia), dan penyerang mematikan Feyenoord, Santiago Giménez.
Baik Anda sedang merencanakan perjalanan El Tri menuju babak gugur atau memeriksa ketersediaan tiket lokal untuk pertandingan-pertandingan besar Grup A di Mexico City dan Guadalajara, berikut adalah daftar resmi 26 pemain yang mewakili Meksiko:
Daftar Pemain Resmi Meksiko untuk Piala Dunia
|Posisi
|Pemain
|Klub Saat Ini
|Penjaga Gawang
|Guillermo Ochoa
|AVS Futebol SAD
|Carlos Acevedo
|Santos Laguna
|Raúl Rangel
|Chivas
|Bek
|Johan Vásquez
|Genoa
|César Montes
|Lokomotiv Moskow
|Edson Álvarez
|West Ham United
|Jesús Gallardo
|Toluca
|Israel Reyes
|Club América
|Jorge Sánchez
|Cruz Azul
|Mateo Chávez
|Chivas
|Gelandang
|Luis Chávez
|Dynamo Moskow
|Érik Lira
|Cruz Azul
|Álvaro Fidalgo
|Club América
|Orbelín Pineda
|AEK Athena
|Gilberto Mora
|Club Tijuana
|Brian Gutiérrez
|Chicago Fire
|Luis Romo
|Cruz Azul
|Obed Vargas
|Seattle Sounders
|Penyerang
|Santiago Giménez
|Feyenoord
|Raúl Jiménez
|Fulham
|Roberto Alvarado
|Chivas
|César Huerta
|Pumas UNAM
|Julián Quiñones
|Al-Qadsiah
|Alexis Vega
|Toluca
|Armando González
|Chivas
|Guillermo Martínez
|Pumas UNAM
Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?
Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak daftar kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini:
|Negara
|Stadion (Kota)
|Kapasitas
|Kanada
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|72.766
|Meksiko
|Estadio Banorte (Kota Meksiko)
|48.821
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44.330
|Estadio BBVA (Monterrey)
|50.113
|Amerika Serikat
|Stadion Mercedes-Benz (Atlanta)
|67.382
|Stadion Gillette (Boston)
|63.815
|AT&T Stadium (Dallas)
|70.122
|NRG Stadium, Houston
|68.311
|Stadion Arrowhead (Kansas City)
|67.513
|Stadion SoFi (Los Angeles)
|69.650
|Stadion Hard Rock, Miami
|64.091
|MetLife Stadium, New York
|78.576
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|65.827
|Levi's Stadium, San Francisco
|69.391
|Lumen Field, Seattle
|65.123