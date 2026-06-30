Memang benar: Meksiko telah lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026.

Bagi Meksiko, taruhannya bahkan lebih tinggi: Estadio Azteca yang legendaris siap mencatatkan sejarah sebagai tuan rumah pertama yang tiga kali menyelenggarakan ajang sepak bola terbesar di dunia. Di luar sorak-sorai para pendukung setia El Tri, tanah Meksiko akan menjadi tuan rumah tujuh pertandingan grup yang penuh gairah lainnya.

Ikuti GOAL untuk mengetahui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi dan berapa harganya.

Bagaimana jadwal babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 di Meksiko?

Tanggal Pertandingan Tempat Skor Akhir/ Tiket 11 Juni 2026 Meksiko vs Afrika Selatan Estadio Azteca, Kota Meksiko 2-0 18 Juni 2026 Meksiko vs Korea Selatan Estadio Akron, Guadalajara 1-0 24 Juni 2026 Republik Ceko vs Meksiko Estadio Azteca, Kota Meksiko 0-3 1 Juli 2026 Meksiko vs Ekuador Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket

Kapan Piala Dunia 2026 di Meksiko akan digelar?

Tanggal Jadwal Lokasi (Meksiko) Tiket 11 Juni 2026 Meksiko vs Afrika Selatan Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket 15 Juni 2026 Korea Selatan vs Republik Ceko Estadio BBVA, Monterrey Tiket 17 Juni 2026 Uzbekistan vs Kolombia Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket 18 Juni 2026 Meksiko vs Korea Selatan Estadio Akron, Guadalajara Tiket 21 Juni 2026 Korea Selatan vs Afrika Selatan Estadio BBVA, Monterrey Tiket 23 Juni 2026 Kolombia vs Republik Demokratik Kongo Estadio Akron, Guadalajara Tiket 23 Juni 2026 Uruguay vs Spanyol Estadio Akron, Guadalajara Tiket 24 Juni 2026 Meksiko vs Republik Ceko Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket 27 Juni 2026 Pertandingan Grup (Grup A) Estadio BBVA, Monterrey Tiket 30 Juni 2026 Pertandingan Babak 32 Besar Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket 30 Juni 2026 Pertandingan Babak 32 Besar Estadio Akron, Guadalajara Tiket 3 Juli 2026 Pertandingan Babak 32 Besar Estadio BBVA, Monterrey Tiket 6 Juli 2026 Pertandingan Babak 16 Besar Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Meksiko 2026?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Penduduk Meksiko disarankan menggunakan Pasar Pertukaran FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) , yang juga telah dibuka kembali untuk menangani transaksi penjualan kembali lokal di bawah jaminan resmi.

, yang juga telah dibuka kembali untuk menangani transaksi penjualan kembali lokal di bawah jaminan resmi. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Meksiko 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 di Meksiko dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup barisan atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup barisan atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar area kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini: