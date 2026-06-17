Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
FBL-CONCACAF-GOLDCUP-MEX-USAAFP
Mexico World Cup Tickets

Diterjemahkan oleh

Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Meksiko: Informasi stadion di Meksiko, jadwal pertandingan tim, harga, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
World Cup
Mexico

Demam Piala Dunia sedang melanda Meksiko, dan Anda bisa berada di sana untuk menyaksikan penampilan tuan rumah bersama tersebut

Demam sepak bola semakin memuncak seiring para penggemar di seluruh dunia menghitung mundur menuju kick-off bersejarah tahun 2026 di Amerika Utara. 

Bagi Meksiko, taruhannya bahkan lebih tinggi: negara yang menjadi rumah bagi Estadio Azteca yang legendaris ini siap mencatatkan sejarah sebagai tuan rumah pertama yang tiga kali menyelenggarakan ajang sepak bola terbesar di dunia. Selain sorak-sorai para pendukung setia El Tri, tanah Meksiko akan menjadi tuan rumah tujuh pertandingan grup lainnya yang penuh gairah.

Ikuti GOAL untuk mengetahui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi dan berapa harganya.

TiketPiala Dunia MeksikoPesanTiket

Bagaimana jadwal babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 di Meksiko?

TanggalPertandinganTempatTiket
11 Juni 2026Meksiko vs Afrika Selatan (2-0)Estadio Azteca, Kota MeksikoTiket
18 Juni 2026Meksiko vs Korea SelatanEstadio Akron, GuadalajaraTiket
24 Juni 2026Republik Ceko vs MeksikoEstadio Azteca, Kota MeksikoTiket

Apa tiket Piala Dunia Meksiko termurah?

Berdasarkan daftar penjualan kembali saat ini, perkiraan harga awal dari FIFA, dan harga terendah yang tersedia untuk umum, berikut adalah Tiket Babak Grup di Meksiko termurah yang saat ini tersedia di pasaran.

Harga dapat berubah sewaktu-waktu karena sistem penetapan harga dinamis dan permintaan yang terus berubah.

PeringkatPertandingan (Tanggal)Tempat (Kota)Lantai Penjualan Kembali Tingkat PemulaTiket
#1Republik Ceko vs Meksiko (24 Juni)Estadio Azteca (Kota Meksiko)$906 – $1.100+Tiket
#2Meksiko vs Korea Selatan (18 Juni)Estadio Akron (Guadalajara)$1.520 – $1.750+Tiket
#3Meksiko vs Afrika Selatan (11 Juni)Estadio Azteca (Kota Meksiko)$1.803 – $2.646+Tiket

Catatan: Harga tiket berfluktuasi secara berkala karena penetapan harga dinamis dan permintaan pasar sekunder. Peringkat mencerminkan harga tertinggi yang tercatat secara publik pada saat penulisan dan dapat berubah menjelang turnamen.

Kapan Piala Dunia di Meksiko 2026 akan digelar?

TanggalJadwal PertandinganTempat (Meksiko)Tiket
11 Juni 2026Meksiko vs Afrika SelatanEstadio Azteca, Kota MeksikoTiket
15 Juni 2026Korea Selatan vs Republik CekoEstadio BBVA, MonterreyTiket
17 Juni 2026Uzbekistan vs KolombiaEstadio Azteca, Kota MeksikoTiket
18 Juni 2026Meksiko vs Korea SelatanEstadio Akron, GuadalajaraTiket
21 Juni 2026Korea Selatan vs Afrika SelatanEstadio BBVA, MonterreyTiket
23 Juni 2026Kolombia vs Republik Demokratik KongoEstadio Akron, GuadalajaraTiket
23 Juni 2026Uruguay vs SpanyolEstadio Akron, GuadalajaraTiket
24 Juni 2026Meksiko vs Republik CekoEstadio Azteca, Kota MeksikoTiket
27 Juni 2026Pertandingan Grup (Grup A)Estadio BBVA, MonterreyTiket
30 Juni 2026Pertandingan Babak 32 BesarEstadio Azteca, Kota MeksikoTiket
30 Juni 2026Pertandingan Babak 32 BesarEstadio Akron, GuadalajaraTiket
3 Juli 2026Pertandingan Babak 32 BesarEstadio BBVA, MonterreyTiket
6 Juli 2026Pertandingan Babak 16 BesarEstadio Azteca, Kota MeksikoTiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Meksiko 2026?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang sejarah.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
  • Penduduk Meksiko disarankan menggunakan Pasar Pertukaran FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), yang juga telah dibuka kembali untuk menangani transaksi penjualan kembali lokal di bawah jaminan resmi.
  • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia MeksikoPesan Tiket

Tiket Piala Dunia Meksiko 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 di Meksiko dibagi ke dalam kategori berikut:

  • Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.
  • Kategori 2: Mencakup barisan atas dan bawah di luar area Kategori 1.
  • Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.
  • Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar area kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

TahapKisaran harga tiket
Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735
Babak 32 Besar$105 - $750
Babak 16 Besar$170 - $980 
Perempat final $275 - $1.775
Semifinal $420 - $3.295
Final$2.030 - $7.875

Siapa Saja yang Masuk dalam Skuad Piala Dunia Meksiko? Susunan Pemain Akhir Berjumlah 26 Orang

Di bawah bimbingan manajer Javier "El Vasco" Aguirre, tim nasional sepak bola Meksiko telah secara resmi menetapkan daftar 26 pemain terakhirnya untuk turnamen kandang yang akan datang. Termasuk dalam Grup A yang sangat kompetitif bersama Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko, El Tri menampilkan perpaduan yang tangguh antara pemain veteran berpengalaman di Eropa, bintang-bintang unggulan Liga MX, serta talenta muda yang menjanjikan yang siap merebut sorotan dunia.

Skuad yang dipenuhi bintang-bintang ini dipimpin oleh bek andalan Edson Álvarez, kiper veteran Guillermo Ochoa (yang mencatatkan pencapaian bersejarah dengan terpilih untuk keenam kalinya di Piala Dunia), dan penyerang tajam Feyenoord, Santiago Giménez.

Baik Anda sedang merencanakan perjalanan El Tri menuju babak gugur atau memeriksa ketersediaan tiket lokal untuk pertandingan-pertandingan besar Grup A di Mexico City dan Guadalajara, berikut adalah daftar resmi 26 pemain yang mewakili Meksiko:

Daftar Resmi Pemain Meksiko di Piala Dunia

PosisiPemainKlub Saat Ini
Penjaga GawangGuillermo OchoaAVS Futebol SAD
 Carlos AcevedoSantos Laguna
 Raúl RangelChivas
BekJohan VásquezGenoa
 César MontesLokomotiv Moskow
 Edson ÁlvarezWest Ham United
 Jesús GallardoToluca
 Israel ReyesClub América
 Jorge SánchezCruz Azul
 Mateo ChávezChivas
GelandangLuis ChávezDynamo Moskow
 Érik LiraCruz Azul
 Álvaro FidalgoClub América
 Orbelín PinedaAEK Athena
 Gilberto MoraClub Tijuana
 Brian GutiérrezChicago Fire
 Luis RomoCruz Azul
 Obed VargasSeattle Sounders
PenyerangSantiago GiménezFeyenoord
 Raúl JiménezFulham
 Roberto AlvaradoChivas
 César HuertaPumas UNAM
 Julián QuiñonesAl-Qadsiah
 Alexis VegaToluca
 Armando GonzálezChivas
 Guillermo MartínezPumas UNAM

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak daftar kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini:

NegaraStadion (Kota)Kapasitas
KanadaBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MeksikoEstadio Banorte (Kota Meksiko) 48.821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50.113 
Amerika SerikatStadion Mercedes-Benz (Atlanta) 67.382 
 Stadion Gillette (Boston) 63.815 
 AT&T Stadium (Dallas) 70.122 
 NRG Stadium, Houston 68.311 
 Stadion Arrowhead (Kansas City) 67.513 
 Stadion SoFi (Los Angeles) 69.650 
 Stadion Hard Rock, Miami 64.091 
 MetLife Stadium, New York 78.576 
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 65.827 
 Levi's Stadium, San Francisco 69.391 
 Lumen Field, Seattle 65.123