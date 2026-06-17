Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Meksiko: Informasi stadion di Meksiko, jadwal pertandingan tim, harga, dan lainnya

Demam sepak bola semakin memuncak seiring para penggemar di seluruh dunia menghitung mundur menuju kick-off bersejarah tahun 2026 di Amerika Utara.

Bagi Meksiko, taruhannya bahkan lebih tinggi: negara yang menjadi rumah bagi Estadio Azteca yang legendaris ini siap mencatatkan sejarah sebagai tuan rumah pertama yang tiga kali menyelenggarakan ajang sepak bola terbesar di dunia. Selain sorak-sorai para pendukung setia El Tri, tanah Meksiko akan menjadi tuan rumah tujuh pertandingan grup lainnya yang penuh gairah.

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Bagaimana jadwal babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 di Meksiko?

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket 11 Juni 2026 Meksiko vs Afrika Selatan (2-0) Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket 18 Juni 2026 Meksiko vs Korea Selatan Estadio Akron, Guadalajara Tiket 24 Juni 2026 Republik Ceko vs Meksiko Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket

Apa tiket Piala Dunia Meksiko termurah?

Berdasarkan daftar penjualan kembali saat ini, perkiraan harga awal dari FIFA, dan harga terendah yang tersedia untuk umum, berikut adalah Tiket Babak Grup di Meksiko termurah yang saat ini tersedia di pasaran.

Harga dapat berubah sewaktu-waktu karena sistem penetapan harga dinamis dan permintaan yang terus berubah.

Peringkat Pertandingan (Tanggal) Tempat (Kota) Lantai Penjualan Kembali Tingkat Pemula Tiket #1 Republik Ceko vs Meksiko (24 Juni) Estadio Azteca (Kota Meksiko) $906 – $1.100+ Tiket #2 Meksiko vs Korea Selatan (18 Juni) Estadio Akron (Guadalajara) $1.520 – $1.750+ Tiket #3 Meksiko vs Afrika Selatan (11 Juni) Estadio Azteca (Kota Meksiko) $1.803 – $2.646+ Tiket

Catatan: Harga tiket berfluktuasi secara berkala karena penetapan harga dinamis dan permintaan pasar sekunder. Peringkat mencerminkan harga tertinggi yang tercatat secara publik pada saat penulisan dan dapat berubah menjelang turnamen.

Kapan Piala Dunia di Meksiko 2026 akan digelar?

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat (Meksiko) Tiket 11 Juni 2026 Meksiko vs Afrika Selatan Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket 15 Juni 2026 Korea Selatan vs Republik Ceko Estadio BBVA, Monterrey Tiket 17 Juni 2026 Uzbekistan vs Kolombia Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket 18 Juni 2026 Meksiko vs Korea Selatan Estadio Akron, Guadalajara Tiket 21 Juni 2026 Korea Selatan vs Afrika Selatan Estadio BBVA, Monterrey Tiket 23 Juni 2026 Kolombia vs Republik Demokratik Kongo Estadio Akron, Guadalajara Tiket 23 Juni 2026 Uruguay vs Spanyol Estadio Akron, Guadalajara Tiket 24 Juni 2026 Meksiko vs Republik Ceko Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket 27 Juni 2026 Pertandingan Grup (Grup A) Estadio BBVA, Monterrey Tiket 30 Juni 2026 Pertandingan Babak 32 Besar Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket 30 Juni 2026 Pertandingan Babak 32 Besar Estadio Akron, Guadalajara Tiket 3 Juli 2026 Pertandingan Babak 32 Besar Estadio BBVA, Monterrey Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Meksiko 2026?

6 Juli 2026Pertandingan Babak 16 BesarEstadio Azteca, Kota Meksiko Tiket

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang sejarah.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Penduduk Meksiko disarankan menggunakan Pasar Pertukaran FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) , yang juga telah dibuka kembali untuk menangani transaksi penjualan kembali lokal di bawah jaminan resmi.

, yang juga telah dibuka kembali untuk menangani transaksi penjualan kembali lokal di bawah jaminan resmi. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Meksiko 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 di Meksiko dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup barisan atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup barisan atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar area kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Siapa Saja yang Masuk dalam Skuad Piala Dunia Meksiko? Susunan Pemain Akhir Berjumlah 26 Orang

Di bawah bimbingan manajer Javier "El Vasco" Aguirre, tim nasional sepak bola Meksiko telah secara resmi menetapkan daftar 26 pemain terakhirnya untuk turnamen kandang yang akan datang. Termasuk dalam Grup A yang sangat kompetitif bersama Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko, El Tri menampilkan perpaduan yang tangguh antara pemain veteran berpengalaman di Eropa, bintang-bintang unggulan Liga MX, serta talenta muda yang menjanjikan yang siap merebut sorotan dunia.

Skuad yang dipenuhi bintang-bintang ini dipimpin oleh bek andalan Edson Álvarez, kiper veteran Guillermo Ochoa (yang mencatatkan pencapaian bersejarah dengan terpilih untuk keenam kalinya di Piala Dunia), dan penyerang tajam Feyenoord, Santiago Giménez.

Baik Anda sedang merencanakan perjalanan El Tri menuju babak gugur atau memeriksa ketersediaan tiket lokal untuk pertandingan-pertandingan besar Grup A di Mexico City dan Guadalajara, berikut adalah daftar resmi 26 pemain yang mewakili Meksiko:

Daftar Resmi Pemain Meksiko di Piala Dunia

Posisi Pemain Klub Saat Ini Penjaga Gawang Guillermo Ochoa AVS Futebol SAD Carlos Acevedo Santos Laguna Raúl Rangel Chivas Bek Johan Vásquez Genoa César Montes Lokomotiv Moskow Edson Álvarez West Ham United Jesús Gallardo Toluca Israel Reyes Club América Jorge Sánchez Cruz Azul Mateo Chávez Chivas Gelandang Luis Chávez Dynamo Moskow Érik Lira Cruz Azul Álvaro Fidalgo Club América Orbelín Pineda AEK Athena Gilberto Mora Club Tijuana Brian Gutiérrez Chicago Fire Luis Romo Cruz Azul Obed Vargas Seattle Sounders Penyerang Santiago Giménez Feyenoord Raúl Jiménez Fulham Roberto Alvarado Chivas César Huerta Pumas UNAM Julián Quiñones Al-Qadsiah Alexis Vega Toluca Armando González Chivas Guillermo Martínez Pumas UNAM

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak daftar kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: