Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Korea Selatan: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Setelah menjalani babak kualifikasi yang sensasional dan berhasil mendominasi putaran AFC, Korea Selatan kini siap berlaga di Piala Dunia 2026 untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut—sebuah pencapaian yang luar biasa.

Perluasan jumlah peserta menjadi 48 tim semakin meningkatkan tekanan bagi tim terkuat dan paling konsisten di Asia ini saat mereka bersiap untuk bertanding di Amerika Serikat dan Meksiko pada bulan Juni mendatang.

Akankah Korea Selatan mampu memanfaatkan kesempatan ini dan lolos ke babak gugur untuk ketiga kalinya berturut-turut? Ikuti GOAL untuk mengetahui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan tiket dan berapa harganya.

Bagaimana jadwal grup Korea Selatan di Piala Dunia 2026?

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket Kamis, 11 Juni Korea Selatan vs Republik Ceko (2-1) Estadio Akron (Guadalajara) Tiket Kamis, 18 Juni Meksiko vs Korea Selatan Estadio Akron (Guadalajara) Tiket Rabu, 24 Juni Afrika Selatan vs Korea Selatan Estadio BBVA (Monterrey) Tiket

Apa tiket Korea Selatan termurah?

Berdasarkan daftar penjualan kembali saat ini, perkiraan harga awal dari FIFA, dan harga terendah yang tersedia untuk umum, berikut adalah Tiket Babak Grup Korea Selatan termurah yang saat ini beredar di pasaran.

Harga dapat berubah sewaktu-waktu karena sistem penetapan harga dinamis dan permintaan yang terus berlanjut.

Peringkat Pertandingan (Tanggal) Tempat (Kota) Lantai Penjualan Kembali Tingkat Pemula Tiket #1 Afrika Selatan vs Korea Selatan (24 Juni) Estadio BBVA (Monterrey) $233 – $358+ Tiket #2 Korea Selatan vs Republik Ceko (11 Juni) Estadio Akron (Guadalajara) $293 – $441+ Tiket #3 Meksiko vs Korea Selatan (18 Juni) Estadio Akron (Guadalajara) $1.529 – $2.621+ Tiket

Catatan: Harga tiket berfluktuasi secara berkala karena penetapan harga dinamis dan permintaan pasar sekunder. Peringkat mencerminkan harga tertinggi yang tercatat secara publik pada saat penulisan dan dapat berubah menjelang turnamen.

Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Korea Selatan

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket primer kini berada pada titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Korea Selatan 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 di Korea Selatan dibagi menjadi empat kategori utama, dengan harga mulai dari $60 untuk pertandingan non-tuan rumah.

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di barisan bawah bagian tengah.

Yang paling mahal, terletak di barisan bawah bagian tengah. Kategori 2: Tempat duduk di bagian tengah dengan sudut pandang samping yang sangat baik.

Tempat duduk di bagian tengah dengan sudut pandang samping yang sangat baik. Kategori 3: Tempat duduk yang sebagian besar berada di bagian atas tribun.

Tempat duduk yang sebagian besar berada di bagian atas tribun. Kategori 4: Kursi paling terjangkau, biasanya di belakang gawang.

Panggung Kisaran harga tiket (USD) Babak Grup (vs Afrika Selatan/Playoff) $60 - $620 Babak Grup (vs Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Final $2.030 - $7.875

Apa yang bisa diharapkan dari Korea Selatan di Piala Dunia?

Korea Selatan memasuki turnamen 2026 dengan tekad untuk membuktikan diri. Setelah menjalani kampanye kualifikasi yang dominan, tim ini telah berhasil mengintegrasikan generasi baru pemain berbakat.

Korea Selatan memiliki kecenderungan untuk mencetak gol-gol krusial di menit-menit akhir di panggung dunia. Dengan para "Red Devils" yang datang dalam kekuatan penuh, setiap pertandingan di Meksiko akan terasa seperti pertandingan kandang di Seoul.

Kemampuan mereka untuk menciptakan kejutan (seperti kemenangan 2-0 atas Jerman pada 2018) menjadikan mereka salah satu tim non-unggulan paling berbahaya di undian ini.

Siapa saja yang masuk dalam Skuad Piala Dunia Korea Selatan? Susunan Pemain Akhir Beranggotakan 26 Orang

Di bawah bimbingan manajer Hong Myung-bo, Taegeuk Warriors telah menetapkan skuad final beranggotakan 26 pemain saat mereka berupaya melanjutkan sejarah sepak bola yang gemilang di panggung global. Terpilih dalam Grup A yang menarik bersama tuan rumah bersama Meksiko, Ceko, dan Afrika Selatan, skuad Korea Selatan menampilkan susunan pemain yang didominasi bintang-bintang top, memadukan pemain-pemain kelas dunia dari Eropa dengan veteran-veteran K-League yang terpercaya.

Skuad ini menampilkan pemain-pemain elit yang mampu mengubah jalannya pertandingan, seperti Lee Kang-in, motor kreatif dari Paris Saint-Germain; Kim Min-jae, tembok pertahanan Bayern Munich; serta kapten legendaris dan ikonik mereka, Son Heung-min, yang menjadi andalan di lini depan.

Baik Anda sedang memantau perjalanan mereka di turnamen ini atau mencari ketersediaan tiket pertandingan untuk laga-laga besar Grup A di Zapopan, Guadalajara, dan Monterrey, berikut adalah daftar resmi 26 pemain yang mewakili Korea Selatan:

Posisi Pemain Klub Penjaga gawang Jo Hyeon-woo Ulsan HD Kim Seung-gyu FC Tokyo Song Bum-keun Jeonbuk Hyundai Bek Kim Min-jae Bayern Munich Seol Young-woo Crvena Zvezda Lee Han-beom Midtjylland Kim Tae-hyeon Kashima Antlers Park Jin-seob Zhejiang FC Lee Ki-hyuk Gangwon FC Lee Tae-seok Austria Vienna Jens Castrop Borussia Mönchengladbach Kim Moon-hwan Daejeon Hana Citizen Cho Wi-je Jeonbuk Hyundai Gelandang Lee Kang-in Paris Saint-Germain Hwang In-beom Feyenoord Lee Jae-sung FSV Mainz 05 Hwang Hee-chan Wolverhampton Wanderers Paik Seung-ho Birmingham City Bae Jun-ho Stoke City Kim Jin-gyu Jeonbuk Hyundai Yang Hyun-jun Celtic Eom Ji-sung Swansea City Lee Dong-gyeong Ulsan HD Penyerang Son Heung-min (Kapten) LAFC Oh Hyeon-gyu Besiktas Cho Gue-sung Midtjylland

Profil Pemain Kunci & Analisis Taktis

Kapten Son Heung-min tetap menjadi jantung tim nasional ini. Menjelang turnamen global keempatnya secara berturut-turut, kemampuan penyelesaian akhir yang mematikan dan kepemimpinan yang cermat dari sayapnya akan menentukan sejauh mana Korea Selatan dapat melaju ke babak gugur.

Dalam transisi pertahanan, segalanya bergantung pada bek tengah Bayern Munich, Kim Min-jae. Dominasi fisik dan kecepatan pemulihannya akan diuji sejak awal dan berulang kali saat menghadapi lawan-lawan Grup A yang menerapkan tekanan tinggi.

Sementara Son memberikan sentuhan akhir, Lee Kang-in dari Paris Saint-Germain memegang kunci di lini tengah. Visi permainannya yang luar biasa, ketepatan dalam situasi bola mati, dan keahliannya dalam mengatur serangan memberikan Korea Selatan keunggulan kreatif yang menonjol di tanah Amerika Utara.

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Negara Stadion (Kota) Kapasitas Meksiko Estadio Azteca (Kota Meksiko) 87.523 Estadio Akron (Guadalajara) 48.071 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Amerika Serikat Stadion MetLife (New Jersey) 82.500 AT&T Stadium (Dallas) 94.000 Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000 NRG Stadium (Houston) 72.220 Stadion Arrowhead (Kansas City) 76.416 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.240 Lincoln Financial Field (Philadelphia) 69.796 Levi's Stadium (San Francisco) 71.000 Lumen Field (Seattle) 69.000 Stadion Gillette (Boston) 65.878 Stadion Hard Rock (Miami) 65.326 Kanada BC Place (Vancouver) 54.500 BMO Field (Toronto) 45.000

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