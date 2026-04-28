Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Kolombia: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Akan ada banyak dukungan meriah untuk Kolombia saat mereka turun ke lapangan pada babak penyisihan grup Piala Dunia musim panas nanti.

Dengan dua pertandingan pembuka yang akan dimainkan di Meksiko dan pertandingan terakhir di Florida, para penggemar mereka pasti akan menciptakan suasana yang positif di dalam stadion.

Bagaimana jadwal fase grup Piala Dunia 2026 Kolombia?

Tanggal Jadwal Pertandingan (Waktu Kick-off Lokal) Tempat Tiket Rabu, 17 Juni Kolombia vs Uzbekistan (20.00) Estadio Banorte (Kota Meksiko) Tiket Selasa, 23 Juni Kolombia vs Republik Demokratik Kongo (20.00) Estadio Akron (Guadalajara) Tiket Sabtu, 27 Juni Kolombia vs Portugal (19.30) Stadion Hard Rock (Miami) Tiket

Apa yang bisa diharapkan dari Kolombia di Piala Dunia 2026?

Los Cafeteros tampil di putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya pada tahun 1962, namun ada beberapa periode panjang di mana mereka gagal lolos ke pesta sepak bola terbesar di planet ini (1966-1986 dan 2002-2010).

Namun, Kolombia berhasil membuat langkah maju yang positif pada tahun 2022, meskipun gagal mencapai Piala Dunia sebelumnya. Mereka memulai rentetan 28 pertandingan tak terkalahkan yang mengagumkan pada Maret 2022 dengan kemenangan 3-0 atas Bolivia, yang baru berakhir pada Juli 2024, saat mereka kalah dari Argentina di Final Copa America, di hadapan 65.300 penonton di Hard Rock Stadium, Miami. Stadion ini akan menjadi tempat mereka bertanding kembali selama fase grup Piala Dunia 2026.

Pada musim panas mendatang, Kolombia akan memulai pertandingannya dengan menghadapi pendatang baru di Piala Dunia, Uzbekistan. Negara Asia tersebut hanya menelan satu kekalahan dari 16 laga kualifikasi yang dilaluinya untuk memastikan tempatnya di putaran final 2026 di Amerika Utara.

Setelah melawan Uzbekistan, Kolombia akan menghadapi pemenang babak play-off antar-konfederasi (IC Path 1), yang akan menjadi salah satu dari New Caledonia, Jamaika, atau Republik Demokratik Kongo.

Kolombia berharap bisa mengumpulkan banyak poin sebelum menghadapi Portugal, yang berada di peringkat ke-6 dalam daftar peringkat dunia FIFA, dalam pertandingan terakhir mereka di fase grup.

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Kolombia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Tiket Piala Dunia Kolombia 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 di Kolombia dibagi menjadi kategori-kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Panggung Kisaran harga tiket Babak Grup (tidak termasuk negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia 2026 di Kolombia

Anda dapat menikmati pengalaman terbaik Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan Kolombia yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket-paket yang tersedia adalah sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Babak Grup: 1 pertandingan tim dari negara non-tuan rumah mana pun (tidak termasuk CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Peringkat Ketiga: 1 pertandingan apa pun

Pilihan layanan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan Fase Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar

Semua hari pertandingan dan lokasi berlaku

Ikuti Tim Saya saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: FIFA Pavilion

Mulai dari $6.750 USD / per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia bagi kelompok perusahaan atau VIP yang mencari pilihan paling eksklusif.

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: