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Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
World Cup Tickets

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Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Jerman pada menit-menit terakhir: Panduan grup, harga jual kembali rata-rata, dan lainnya

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World Cup
Germany

Simak cara agar kamu bisa menyaksikan langsung tim peraih gelar Piala Dunia empat kali itu pada musim panas nanti

Upaya Jerman untuk merebut kembali dominasi global harus terhenti secara tak terduga dan lebih awal di Piala Dunia FIFA 2026

Meskipun ada harapan tinggi terhadap Die Mannschaft, skuad asuhan Julian Nagelsmann gagal melaju ke babak 16 besar yang penuh tekanan, sehingga membuat para pendukung Jerman yang datang ke lokasi turnamen kecewa setelah tersingkir lebih awal dari turnamen yang diperluas menjadi 48 tim ini.

Meskipun demikian, turnamen ini terus berlanjut di AS, dengan perjalanan menuju Final Piala Dunia masih menanti.

Tiket Piala DuniaPesan Tiket

Bagaimana jadwal dan jalur babak gugur Jerman di Piala Dunia 2026?

TanggalPertandinganTempatSkor Akhir / Tiket
14 Juni 2026Jerman vs CuraçaoStadion Houston, Houston7-1
20 Juni 2026Jerman vs Pantai GadingStadion Toronto, Toronto2-1
25 Juni 2026Ekuador vs JermanStadion New York New Jersey, New Jersey2-1
29 Juni 2026Babak 32 Besar: Jerman vs ParaguayStadion Boston, Boston1-1 (Paraguay menang lewat adu penalti)

Kapan membeli tiket Piala Dunia 2026 Jerman

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
  • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala DuniaPesan Tiket

Tiket Piala Dunia Jerman 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 di Jerman dibagi ke dalam kategori berikut:

  • Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.
  • Kategori 2: Mencakup baris atas dan bawah di luar area Kategori 1.
  • Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.
  • Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar area kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

TahapRentang Harga NominalRentang Harga Jual Kembali Rata-rata
Babak Grup (tidak termasuk negara tuan rumah)$60 - $620$150 - $600
Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735$800 - $3.500
Babak 32 Besar$105 - $750$1.200 - $3.300
Babak 16 Besar$170 - $980 $1.900 - $4.500
Perempat final $275 - $1.775$2.800 - $6.000
Semifinal $420 - $3.295$4.400 - $11.000
Final$2.030 - $7.875$8.500 - $32.000+

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

  • Kanada: Toronto dan Vancouver
  • Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey
  • Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Di mana saja lokasi pertandingan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan di bawah ini:

NegaraStadion (Kota)Kapasitas Turnamen Piala Dunia
KanadaBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MeksikoEstadio Azteca (Kota Meksiko) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500
Amerika SerikatStadion Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000
 Stadion Gillette (Boston) 65.000
 AT&T Stadium (Dallas) 94.000
 NRG Stadium, Houston 72.000
 Stadion Arrowhead (Kansas City) 73.000
 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000
 Stadion Hard Rock, Miami 65.000
 MetLife Stadium, New York 82.500
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 
 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000

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