Upaya Jerman untuk merebut kembali dominasi global harus terhenti secara tak terduga dan lebih awal di Piala Dunia FIFA 2026.

Meskipun ada harapan tinggi terhadap Die Mannschaft, skuad asuhan Julian Nagelsmann gagal melaju ke babak 16 besar yang penuh tekanan, sehingga membuat para pendukung Jerman yang datang ke lokasi turnamen kecewa setelah tersingkir lebih awal dari turnamen yang diperluas menjadi 48 tim ini.

Meskipun demikian, turnamen ini terus berlanjut di AS, dengan perjalanan menuju Final Piala Dunia masih menanti.

Bagaimana jadwal dan jalur babak gugur Jerman di Piala Dunia 2026?

Tanggal Pertandingan Tempat Skor Akhir / Tiket 14 Juni 2026 Jerman vs Curaçao Stadion Houston, Houston 7-1 20 Juni 2026 Jerman vs Pantai Gading Stadion Toronto, Toronto 2-1 25 Juni 2026 Ekuador vs Jerman Stadion New York New Jersey, New Jersey 2-1 29 Juni 2026 Babak 32 Besar: Jerman vs Paraguay Stadion Boston, Boston 1-1 (Paraguay menang lewat adu penalti)

Kapan membeli tiket Piala Dunia 2026 Jerman

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Jerman 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 di Jerman dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup baris atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup baris atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar area kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Rentang Harga Nominal Rentang Harga Jual Kembali Rata-rata Babak Grup (tidak termasuk negara tuan rumah) $60 - $620 $150 - $600 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 $800 - $3.500 Babak 32 Besar $105 - $750 $1.200 - $3.300 Babak 16 Besar $170 - $980 $1.900 - $4.500 Perempat final $275 - $1.775 $2.800 - $6.000 Semifinal $420 - $3.295 $4.400 - $11.000 Final $2.030 - $7.875 $8.500 - $32.000+

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Di mana saja lokasi pertandingan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan di bawah ini: