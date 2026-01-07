Para penggemar Iran pasti sudah tak sabar menanti kesempatan untuk mematahkan kutukan mereka di Piala Dunia musim panas ini. Meskipun telah berhadapan dengan tim-tim sepak bola terbaik di dunia dalam enam turnamen sebelumnya selama bertahun-tahun, Tim Melli masih berupaya lolos dari babak penyisihan grup dan mencapai babak gugur.

Iran diperkirakan akan mendapat dukungan besar untuk pertandingan grup mereka di California dan Seattle, tetapi bisakah tim ini membangun momentum di Amerika Serikat dan melaju ke babak gugur? Anda bisa hadir langsung untuk memberikan dukungan vokal kepada mereka.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi dan berapa harganya.

Bagaimana jadwal grup Iran di Piala Dunia 2026?

Tanggal Pertandingan (Waktu kick-off lokal) Tempat Tiket Senin, 15 Juni Iran vs Selandia Baru (18.00) Stadion SoFi (Inglewood) Tiket Minggu, 21 Juni Iran vs Belgia (12.00) Stadion SoFi (Inglewood) Tiket Jumat, 26 Juni Iran vs Mesir (20.00) Lumen Field (Seattle) Tiket

Apa yang bisa diharapkan dari Iran di Piala Dunia 2026?

Petualangan Piala Dunia negara Persia ini dimulai pada tahun 1978 di Argentina, namun butuh waktu 20 tahun lagi sebelum mereka kembali ke turnamen olahraga terbesar di dunia. Meskipun tampil secara rutin sejak saat itu, mereka kesulitan menemukan formula kemenangan, dengan hanya mencatatkan tiga kemenangan dari enam penampilan mereka di Piala Dunia. Namun, setelah lolos ke turnamen keempat berturut-turut, para penggemar mereka berharap ini bisa menjadi saatnya mereka akhirnya meninggalkan jejak di kancah global.

Iran tiba di Amerika Utara setelah menjalani kampanye kualifikasi yang mengesankan. Di bawah asuhan pelatih Amir Ghalenoei, yang telah mengantarkan 28 kemenangan dari 41 pertandingan sejak memulai masa jabatannya yang kedua, mereka secara bertahap membangun momentum.

Mehdi Taremi telah memainkan peran penting belakangan ini dan mantan penyerang Porto itu menambahkan 10 gol lagi selama berbagai fase kualifikasi. Di usia 33 tahun, ia berharap bisa mengakhiri kariernya dengan gemilang, dalam apa yang kemungkinan besar akan menjadi kampanye Piala Dunia terakhirnya.

Kapan membeli tiket Piala Dunia 2026 Iran

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menjelang Acara saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual berdasarkan prinsip "siapa cepat, dia dapat" dengan konfirmasi instan. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia 2026 Iran: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Iran dibagi menjadi beberapa kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Fase Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia 2026 Iran

Anda dapat menikmati pengalaman terbaik Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan Iran yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket-paket yang tersedia adalah sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Babak Grup: 1 pertandingan tim negara non-tuan rumah mana pun (tidak termasuk CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Peringkat Ketiga: 1 pertandingan apa pun

Pilihan layanan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan fase awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan fase grup dan 1 pertandingan babak 32 besar

Semua hari pertandingan dan lokasi memenuhi syarat

Fitur "Ikuti Tim Saya" saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: Paviliun FIFA

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia untuk kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan menampilkan 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Di mana saja lokasi Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan di bawah ini: