Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Ekuador: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka, Ekuador berhasil lolos ke dua edisi Piala Dunia berturut-turut.

Ada beberapa pemain terkenal dan berpengalaman di skuad La Tri. Moises Caicedo dari Chelsea dan Piero Hincapie dari Arsenal sama-sama telah mencatatkan lebih dari 50 penampilan untuk negaranya dan kemungkinan besar akan memainkan peran penting selama kampanye Ekuador di Amerika Utara.

Tokoh penting lainnya dalam tim ini adalah Willian Pacho, yang memenangkan Liga Champions bersama Paris Saint-Germain musim lalu. Bek ini adalah satu-satunya dari dua pemain Amerika Selatan yang bermain penuh selama 18 pertandingan kualifikasi CONMEBOL.

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 Ekuador?

Tanggal Jadwal Pertandingan (Waktu Kick-off Lokal) Tempat Tiket Minggu, 14 Juni Pantai Gading vs Ekuador (19.00) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Tiket Sabtu, 20 Juni Ekuador vs Curacao (19.00) Arrowhead Stadium (Kansas City) Tiket Kamis, 25 Juni Ekuador vs Jerman (16.00) Stadion MetLife (East Rutherford) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Ekuador?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Ekuador 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Ekuador dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun penonton.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Apa yang bisa diharapkan dari Ekuador di Piala Dunia 2026?

Ekuador akan menengok kembali kampanye Piala Dunia 2006 mereka sebagai inspirasi untuk kembali meraih hasil positif.

Setelah penampilan perdana mereka di panggung global pada 2002, di mana mereka tersingkir pada babak penyisihan grup, mereka kembali empat tahun kemudian dan mencapai babak gugur serta mencatatkan penampilan terbaik mereka di Piala Dunia hingga saat ini. Ekuador gagal mencapai babak gugur dalam dua upaya berikutnya untuk meraih kejayaan global pada 2014 & 2022.

Sebastian Beccacece adalah orang yang memimpin tim Ekuador, dan ia membantu membawa tim ini meraih posisi kedua yang mengesankan dalam klasemen kualifikasi Piala Dunia CONMEBOL. Mereka hanya kalah dalam dua pertandingan, yang merupakan jumlah kekalahan paling sedikit di antara semua tim yang berlaga. Argentina & Brasil masing-masing kalah dalam 4 dan 6 pertandingan selama kualifikasi.

Pertahanan menjadi kunci keberhasilan Ekuador dalam kualifikasi. Mereka hanya kebobolan 5 kali dalam 18 pertandingan dan menjadi satu-satunya tim CONMEBOL yang tidak kebobolan lebih dari 10 gol. Namun, mereka harus meningkatkan kemampuan mencetak gol jika ingin melaju jauh di turnamen musim panas nanti.

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia 2026 Ekuador

Anda dapat menikmati pengalaman terbaik Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan Ekuador yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket-paket yang tersedia adalah sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Babak Grup: 1 pertandingan tim non-negara tuan rumah mana pun (kecuali CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Peringkat Ketiga: 1 pertandingan apa pun

Pilihan layanan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan Fase Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar

Semua hari pertandingan dan lokasi berlaku

Ikuti Tim Saya saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: FIFA Pavilion

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia bagi kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan di bawah ini: