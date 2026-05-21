Kap Verde telah mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya, turnamen yang akan digelar musim panas ini. Kap Verde akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 pada 15 Juni melawan Spanyol di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.

Negara kecil di Afrika yang terletak di Samudra Atlantik ini mungkin hanya memiliki populasi setengah juta jiwa, tetapi para pendukungnya dijamin akan menghadirkan warna dan kegembiraan selama pertandingan fase grup Piala Dunia mereka di Atlanta, Miami, dan Houston.

Jadwal Pertandingan Cape Verde di Piala Dunia 2026

Cape Verde adalah salah satu dari empat tim yang akan memulai debutnya di Piala Dunia di Amerika Utara musim panas ini. Berikut adalah jadwal Grup H yang menanti mereka:

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Senin, 15 Juni Spanyol vs Cape Verde Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket Minggu, 21 Juni Uruguay vs Cape Verde Stadion Hard Rock, Miami Gardens Tiket Jumat, 26 Juni Cape Verde vs Arab Saudi NRG Stadium, Houston Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Cape Verde?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Pemilihan Acak awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menjelang Acara: Fase ini sedang berlangsung dan berlaku berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan sistem undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli tiket langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Cape Verde?

FIFA telah menerapkan harga yang bervariasi untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Apa yang bisa diharapkan dari Cape Verde di Piala Dunia 2026

Meskipun awal yang lambat dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka, termasuk kekalahan 4-1 dari Kamerun di Yaounde, Cape Verde bangkit dengan tegas, mencatatkan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertandingan yang berujung pada keberhasilan mereka memastikan tempat di turnamen Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah.

Kesuksesan Cape Verde dibangun atas rekor kandang yang solid. Mereka tidak kebobolan dalam kelima pertandingan kualifikasi yang dimainkan di Estadio Nacional de Cabo Verde di Praia, dan kemenangan 1-0 mereka di sana atas raksasa Afrika, Kamerun, terbukti menjadi momen krusial dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026.

Dailon Livramento mencetak gol krusial dalam kemenangan atas Kamerun tersebut, dan pemain berusia 25 tahun yang telah berkarier di berbagai liga Eropa (Eerste Divisie Belanda, Serie A Italia, dan Primeira Liga Portugal) ini menjadi pencetak gol terbanyak untuk Cape Verde selama kampanye kualifikasi.

Bintang-bintang Cape Verde lainnya yang patut diperhatikan di Amerika Utara antara lain Ryan Mendes, yang merupakan kapten tim sekaligus pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang masa dan pencetak gol terbanyak. Tim ini juga akan mengandalkan pengalaman Garry Rodrigues untuk menambah daya gedor di lini depan. Di lini belakang, Logan Costa dari Villarreal menjadi pilar pertahanan.

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat).

Lihat kota-kota dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: