Keahlian Belgia dalam menciptakan drama turnamen yang legendaris kembali menjadi sorotan saat Setan Merah bersiap menghadapi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, dalam laga babak 16 besar yang penuh ketegangan.

Belgia berhasil lolos berkat comeback menakjubkan di babak 32 besar melawan Senegal, bangkit dari ketertinggalan 2-0 di akhir waktu normal untuk memastikan kemenangan 3-2 yang menegangkan di babak perpanjangan waktu. Keberhasilan lolos yang ajaib ini membuktikan bahwa meskipun generasi emas mereka telah berganti, tradisi kehebatan mereka di turnamen tetap utuh.

Dengan memadukan ketenangan para pemain berpengalaman seperti Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku dengan kecepatan dinamis Jérémy Doku, Belgia akan mengandalkan identitas mereka yang telah teruji dalam berbagai pertempuran untuk membungkam penonton Seattle yang riuh.

Bagaimana jadwal grup Belgia di Piala Dunia 2026?

Tanggal Pertandingan (Waktu Kick-off lokal) Tempat Tiket Senin, 15 Juni Belgia vs Mesir (12.00) Lumen Field (Seattle) 1-1 Minggu, 21 Juni Belgia vs Iran (pukul 12 siang) SoFi Stadium (Inglewood) 0-0 Jumat, 26 Juni Belgia vs Selandia Baru (pukul 20.00) BC Place (Vancouver) 5-1 Rabu, 1 Juli Belgia vs Senegal (pukul 1 siang) Stadion Seattle (Lumen Field) 3-2 Senin, 6 Juli AS vs Belgia (pukul 5 sore) Stadion Seattle (Lumen Field) Beli Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Belgia

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Sejarah Pertemuan Langsung Belgia vs Senegal

Meskipun keduanya sering tampil di turnamen internasional besar dan pertandingan persahabatan selama beberapa dekade, mereka berhasil sama sekali tidak pernah bertemu. Mereka belum pernah berhadapan dalam pertandingan persahabatan, Piala Konfederasi, atau Piala Dunia sebelumnya.

Hal yang paling mendekati "hubungan" menjelang pertandingan ini bersifat pribadi: gelandang Belgia, Amadou Onana, sebenarnya lahir di Dakar, Senegal, dan dibesarkan di sana sebelum pindah ke Eropa, sehingga ia akan menghadapi negara kelahirannya untuk pertama kalinya.

Siapa saja yang masuk dalam Skuad Piala Dunia Belgia? Susunan Pemain Akhir Beranggotakan 26 Orang

Di bawah arahan strategis manajer Rudi Garcia, tim nasional sepak bola Belgia (The Red Devils) telah menetapkan daftar resmi 26 pemainnya. Bertekad untuk merebut trofi internasional yang selama ini sulit diraih, Belgia memimpin Grup G yang menantang, yang diisi oleh lawan-lawan tangguh seperti Mesir, Iran yang selalu menjadi peserta tetap turnamen, dan Selandia Baru yang lolos melalui babak playoff.

Skuad ini menampilkan keseimbangan yang sangat terencana antara pemain veteran berpengalaman dan talenta muda yang sedang naik daun. Barisan pertahanan legendarisnya menampilkan kiper Real Madrid Thibaut Courtois, Timothy Castagne, dan pemain veteran Thomas Meunier. Permainan tim ini dipimpin oleh bintang modern Kevin De Bruyne bersama Amadou Onana, yang membuka peluang bagi rotasi penyerang yang mematikan yang menampilkan pemain cepat Manchester City Jérémy Doku dan pencetak rekor internasional Romelu Lukaku.

Baik Anda sedang merancang strategi untuk melewati babak-babak gugur atau mencari tiket di pasar sekunder di Seattle, Los Angeles, dan Vancouver, berikut adalah daftar resmi 26 pemain yang mewakili Belgia:

Posisi Pemain Klub / Wilayah Saat Ini Penjaga Gawang Thibaut Courtois Real Madrid Senne Lammens Royal Antwerp Mike Penders Strasbourg Bek Timothy Castagne Fulham Zeno Debast Sporting CP Maxim De Cuyper Club Brugge Koni De Winter Genoa Brandon Mechele Club Brugge Thomas Meunier Lille Nathan Ngoy Standard Liège Joaquin Seys Club Brugge Arthur Theate Eintracht Frankfurt Gelandang Kevin De Bruyne (C) Manchester City Amadou Onana Aston Villa Nicolas Raskin Rangers Youri Tielemans Aston Villa Hans Vanaken Club Brugge Axel Witsel Atletico Madrid Penyerang Charles De Ketelaere Atalanta Jérémy Doku Manchester City Matias Fernandez-Pardo Gent Romelu Lukaku Napoli Dodi Lukébakio Sevilla Diego Moreira Strasbourg Alexis Saelemaekers AC Milan Leandro Trossard Arsenal

Tiket Piala Dunia Belgia 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan fase grup Piala Dunia FIFA 2026 Belgia dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar area kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini: