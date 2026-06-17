Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Australia: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Australia mungkin harus terus-menerus bertanding di wilayah selatan selama fase grup Piala Dunia musim panas ini, tetapi mereka berharap bisa berada di puncak performa saat turnamen berakhir. Mereka berusaha lolos ke babak gugur di turnamen dunia secara berturut-turut untuk pertama kalinya.

Namun, siapa saja yang akan tampil untuk Australia saat momen paling krusial di musim panas nanti?

Nah, Anda bisa menjadi salah satunya. Izinkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi dan berapa harganya.

Bagaimana jadwal pertandingan grup Piala Dunia 2026 Australia?

Tanggal Pertandingan (Waktu Kick-off lokal) Tempat Tiket Sabtu, 13 Juni Australia vs Turki (21.00) BC Place (Vancouver) Tiket Jumat, 19 Juni Amerika Serikat vs Australia (pukul 12.00) Lumen Field (Seattle) Tiket Kamis, 25 Juni Paraguay vs Australia (pukul 7 malam) Levi's Stadium (San Francisco) Tiket

Apa tiket termurah untuk menonton Australia?

Berdasarkan pemantauan pasar sekunder secara real-time, tarif dasar nominal resmi, dan portal penjualan kembali yang aktif, berikut adalah rincian harga untuk tiket level dasar termurah untuk menonton pertandingan Australia di Grup D.

Harga bervariasi secara dinamis sesuai dengan ukuran venue, permintaan di wilayah tuan rumah, dan kemudahan akses perjalanan.

Peringkat Harga Tiket Grup D

Pertandingan (Tanggal) Tempat (Kota) Lantai Penjualan Kembali Tingkat Pemula Tiket Australia vs Turki (13 Juni) BC Place (Vancouver, Kanada) $187 – $296+ Tiket Amerika Serikat vs Australia (19 Juni) Lumen Field (Seattle, AS) $259 – $412+ Tiket Paraguay vs Australia (25 Juni) Stadion San Francisco Bay Area (Santa Clara, AS) $602 – $878+ Tiket

Catatan: Harga tiket berfluktuasi secara berkala karena penetapan harga dinamis dan permintaan pasar sekunder. Peringkat mencerminkan harga dasar tertinggi yang tercatat secara publik pada saat penulisan dan dapat berubah seiring mendekatnya turnamen.

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Australia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket primer kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Australia 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 di Australia dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (tidak termasuk negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Apa yang bisa diharapkan dari Australia di Piala Dunia 2026?

Meskipun memulai pertandingan dengan gemilang melawan Prancis—di mana Craig Goodwin membuka skor hanya dalam sembilan menit—Australia akhirnya kalah 4-1 dari tim yang nantinya menjadi runner-up Piala Dunia 2022 di Qatar. Namun, Socceroos bangkit dengan positif dan tidak kebobolan gol lagi selama fase grup, mencatatkan kemenangan 1-0 atas Tunisia dan Denmark. Hal ini berarti mereka lolos ke babak gugur untuk pertama kalinya sejak 2006.

Untungnya bagi Australia, mereka tidak perlu menghadapi Prancis dalam laga pembuka turnamen untuk ketiga kalinya berturut-turut di Piala Dunia. Mereka memang akan menghadapi lawan dari Eropa, namun pemenang babak play-off Jalur C UEFA baru akan diketahui pada akhir Maret. Posisi yang masih bertuliskan 'Akan Dikonfirmasi' itu akan diisi oleh Turki, Rumania, Slovakia, atau Kosovo. Tim hijau-emas ini berharap dapat menghindari kekalahan kelima berturut-turut pada pertandingan pembuka Piala Dunia.

Untuk pertandingan grup kedua melawan tuan rumah bersama turnamen ini, Amerika Serikat dan Australia akan bertanding di Lumen Field, Seattle. Tim Bintang dan Garis-garis telah memenangkan dua pertandingan terakhir antara kedua tim, termasuk kemenangan 2-1 di Denver pada Oktober lalu. Namun, keempat pertemuan sebelumnya hanyalah pertandingan persahabatan, dan Australia berharap mereka dapat meningkatkan performa mereka dalam lingkungan yang lebih kompetitif.

Australia akan menutup jadwal fase grup mereka melawan Paraguay di San Francisco. Mengingat tim Amerika Selatan tersebut telah mengalahkan Argentina dan Brasil selama babak kualifikasi, Tony Popovic menyadari bahwa para pemainnya harus tetap waspada di Golden State.

Siapa Saja yang Masuk dalam Skuad Piala Dunia Australia? Susunan Pemain Akhir Beranggotakan 26 Orang

Di bawah arahan taktis pelatih kepala Tony Popovic, tim nasional sepak bola pria Australia (Socceroos) telah secara resmi mengumumkan daftar 26 pemain finalnya. Memasuki penampilan keenam berturut-turut di turnamen global, Socceroos akan menghadapi jadwal Grup D yang ketat bersama tim-tim kuat seperti Türkiye, Paraguay, dan tuan rumah bersama Amerika Serikat.

Pilihan akhir Popovic memadukan pemain berpengalaman di ajang turnamen dengan pemain baru berkewarganegaraan ganda yang penuh potensi. Skuad ini dipimpin oleh kapten ikonik sekaligus penjaga gawang Mathew Ryan, pemain bertahan tangguh Harry Souttar, serta pemain serang andalan yang berkarier di Serie A, Cristian Volpato, yang baru saja menyelesaikan peralihan kesetiaan internasionalnya yang menjadi sorotan menjelang siklus turnamen ini.

Baik Anda sedang merencanakan perjalanan Socceroos melewati babak penyisihan grup atau memesan tiket pertandingan di Vancouver, Seattle, dan San Francisco, berikut adalah daftar resmi 26 pemain yang mewakili Australia:

Daftar Pemain Resmi Australia untuk Piala Dunia

Posisi Pemain Klub Saat Ini Penjaga gawang Mathew Ryan (C) Levante Paul Izzo Randers Patrick Beach Melbourne City Bek Harry Souttar Leicester City Aziz Behich Melbourne City Jordan Bos Feyenoord Cameron Burgess Swansea City Alessandro Circati Parma Milos Degenek APOEL Jason Geria Albirex Niigata Lucas Herrington Brisbane Roar Jacob Italiano Borussia Mönchengladbach Kai Trewin Melbourne City Gelandang Jackson Irvine FC St. Pauli Connor Metcalfe FC St. Pauli Ajdin Hrustic Hellas Verona Cameron Devlin Hearts Aiden O'Neill Standard Liège Paul Okon-Engstler Benfica Penyerang Nestory Irankunda Watford Cristian Volpato Sassuolo Mathew Leckie Melbourne City Awer Mabil Grasshopper Zurich Mohamed Touré Randers Nishan Velupillay Melbourne Victory Tete Yengi Machida Zelvia

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Di mana saja lokasi pertandingan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak daftar kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai tempat pertandingan di bawah ini: