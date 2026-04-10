Cara Membeli Tiket Piala Dunia 2026 di Argentina: Tanggal, Jadwal Pertandingan, Harga, dan Lainnya

Tidak mengherankan jika Argentina, selain negara tuan rumah, memimpin daftar permintaan tiket PialaDunia 2026.

Selalu ada minat besar untuk menyaksikan juara bertahan Piala Dunia bertanding, dan diperkirakan akan ada lonjakan permintaan tiket lagi setelah pengundian grup Piala Dunia, tetapi jangan putus asa untuk mendapatkan tempat di salah satu pertandingan Argentina.

Yang mengejutkan, tidak ada negara yang berhasil mempertahankan gelar Piala Dunia sejak Brasil pada tahun 1962. Namun, Argentina, yang telah tiga kali menjuarai turnamen ini, akan mengenang kembali kemenangan mereka di bawah kepemimpinan Diego Maradona di Meksiko 86, sambil mengarahkan fokusnya untuk merebut kembali trofi paling bergengsi dalam sepak bola internasional di Amerika Utara.

Anda bisa berada di sana untuk melihat apakah mereka akan berhasil. Biarkan GOAL memandu Anda ke informasi terbaru tentang tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkannya dan harganya.

Kapan Piala Dunia 2026 akan digelar?

Piala Dunia 2026 akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, dan akan melibatkan 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Bagaimana jadwal pertandingan Argentina di Piala Dunia 2026?

Meskipun Argentina berhasil menjuarai Piala Dunia di Qatar pada tahun 2022, mereka memulai perjalanan mereka di babak penyisihan grup dengan lambat, di mana mereka kalah 2-1 dari Arab Saudi dalam salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Mereka juga kalah dalam salah satu pertandingan babak penyisihan grup selama Piala Dunia 2018.

Namun, pada tahun 2014, berkat Lionel Messi, La Albiceleste lolos dengan mudah ke babak gugur setelah meraih tiga kemenangan berturut-turut.

Apa yang menanti mereka kali ini? Lihat jadwal pertandingan mereka di babak penyisihan grup di bawah ini:

Jadwal Pertandingan Grup Argentina di Piala Dunia 2026 Sebagai juara bertahan, Argentina memimpin Grup J. Berikut adalah rincian pertandingan resmi "La Albiceleste" di babak penyisihan grup: Tanggal Pertandingan Stadion dan Kota Tiket 16 Juni 2026 Argentina vs Aljazair Stadion Arrowhead, Kansas City Dapatkan tiket sekarang 22 Juni 2026 Argentina vs Austria AT&T Stadium, Arlington (Dallas) Dapatkan tiket sekarang 27 Juni 2026 Yordania vs Argentina Stadion AT&T, Arlington (Dallas) Dapatkan tiketnya sekarang

Kapan tiket Piala Dunia 2026 untuk Argentina bisa dibeli?

Para penggemar memiliki beberapa kesempatan untuk membeli tiket pertandingan Argentina melalui situs FIFA, mulai sekarang hingga dimulainya turnamen pada bulan Juni.

Meskipun beberapa tahap penjualan telah berakhir, seperti "Undian Visa untuk Penjualan Awal" (September) dan "Undian Tiket Awal" (Oktober), masih ada dua tahap lainnya yang akan datang seperti yang dijelaskan di bawah ini:

Undian acak

Setelah pengundian Piala Dunia 2026 pada 5 Desember, tahap penjualan tiket berikutnya akan dimulai.

Selama tahap ini, para penggemar dapat mengajukan permohonan untuk menghadiri pertandingan tertentu segera setelah jadwal babak penyisihan grup diumumkan.

Tahap Penjualan Menit-Menit Terakhir

Menjelang turnamen (musim semi 2026), para penggemar akan dapat membeli tiket yang tersisa berdasarkan urutan pemesanan.

FIFA belum menyebutkan jumlah tiket yang akan dijual atau pertandingan mana yang akan dialokasikan, tetapi diperkirakan jumlahnya terbatas dan akan habis dengan cepat.

Untuk membeli tiket, Anda harus mengunjungi portal tiket resmi FIFA dan mendaftar akun. Anda kemudian dapat masuk ke akun FIFA Anda dan memeriksa ketersediaan tiket.

Seiring mendekatnya tanggal pertandingan, dan jika tiket habis (yang kemungkinan besar terjadi), para penggemar juga dapat beralih ke pasarsekunder di situs seperti StubHub, di mana tiket akan dijual kembali antar penggemar dengan harga yang bervariasi.

Di mana bisa membeli tiket Piala Dunia 2026 untuk Argentina?

Tempat utama dan paling tepercaya untuk mendapatkan kursi untuk pertandingan Argentina adalah portal tiket resmi FIFA, di mana semua tiket Piala Dunia pertama kali ditawarkan.

Para penggemar harus mendaftar untuk mendapatkan ID FIFA agar dapat berpartisipasi dalam berbagai tahap penjualan, yang meliputi penjualan awal, undian acak, dan kemudian peluncuran tiket berdasarkan urutan pemesanan.

Selain penjualan awal, FIFA juga mengelola pasar jual beli ulang dan pertukaran resmi miliknya. Ini adalah satu-satunya platform yang disetujui FIFA bagi para penggemar yang ingin menjual kembali atau membeli tiket yang sudah terjual.

Tiket yang tersedia di platform penjualan kembali seringkali terbatas dan tersebar, terutama menjelang pertandingan, namun tetap menjadi pilihan paling aman untuk membeli tiket di luar tahap penjualan awal. Bagi penggemar di Meksiko, platform pertukaran khusus (Mercado de Intercambio) menangani transaksi penjualan kembali lokal dengan jaminan resmi yang sama.

Bagi mereka yang melewatkan periode penjualan resmi yang ditentukan oleh FIFA atau membutuhkan tiket untuk tanggal atau kota tertentu, situs penjualan tiket sekunder seperti StubHub atau Ticombo juga akan menawarkan tiket Piala Dunia. Platform-platform ini menawarkan fleksibilitas yang lebih besar, tetapi umumnya dengan harga yang jauh lebih tinggi karena pasar penjualan kembali yang dipengaruhi oleh hukum penawaran dan permintaan.

Para penggemar yang mempertimbangkan untuk menggunakan pasar pihak ketiga harus berhati-hati, karena penjual tidak resmi memiliki risiko terkait keaslian, validitas transfer, dan harga yang melambung. Penting untuk hanya mengandalkan platform bereputasi baik yang memberikan jaminan kuat bagi pembeli serta kebijakan pengembalian dana yang jelas.

Tiket Piala Dunia 2026 di Argentina: Berapa harganya?

Tiket pertandingan Argentina di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 dibagi menjadi kategori berikut:

Kategori 1: Harga termahal, terletak di bagian bawah tribun.

Harga termahal, terletak di bagian bawah tribun. Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Terletak terutama di baris atas, di luar cakupan Kategori 1 dan 2.

Terletak terutama di baris atas, di luar cakupan Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Harga termurah, terletak di bagian atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai tahap peluncuran/penjualan tiket. Berikut perkiraannya:

Tahap Kisaran harga tiket Tahap Grup (kecuali negara tuan rumah) 60 - 620 dolar Tahap Grup (pertandingan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko) 75 dolar - 2.735 dolar Babak 32 Besar 105 - 750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Cara mendapatkan tiket undangan untuk Piala Dunia 2026 di Argentina

Anda dapat menikmati yang terbaik dari Piala Dunia 2026 melalui paket hospitality lengkap untuk pertandingan-pertandingan Argentina yang mencakup tiket istimewa, makanan, minuman, dan lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket-paket tersebut tersedia sebagai berikut:

Satu pertandingan

Fase Grup: Pertandingan apa pun yang melibatkan tim dari negara non-tuan rumah (kecuali Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Pertandingan Perebutan Tempat Ketiga: Satu pertandingan

Pilihan fasilitas: Lounge di tepi lapangan, VIP, Lounge Trofi, Klub Juara, Suite FIFA

Mulai dari 1.400 dolar AS per orang

Rangkaian Stadion

Tonton setiap pertandingan di stadion pilihan Anda.

Termasuk 4-9 pertandingan, tergantung stadion

Semua hari pertandingan dan babak memenuhi syarat

Pilihan fasilitas: Lounge di tepi lapangan, VIP, Lounge Trofi, Klub Juara, Suite FIFA

Mulai dari 8.275 dolar AS per orang

Ikuti tim saya

Saksikan tim Anda bermain di setiap pertandingan fase awal, di mana pun lokasinya.

Semua pertandingan fase grup dan satu pertandingan babak 32 besar

Semua hari pertandingan dan lokasi memenuhi syarat

Layanan "Ikuti Tim Saya" saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat)

Pilihan akomodasi: Suite FIFA

Mulai dari 6.750 dolar AS per orang

Tersedia juga suite pribadi dan "Akses Platinum" untuk perusahaan atau kelompok VIP yang mencari pilihan yang lebih eksklusif.

Apa yang bisa kita harapkan dari Argentina di Piala Dunia 2026?

Ribuan penonton berbondong-bondong menyaksikan Lionel Messi dan rekan-rekannya selama Copa América 2024, yang diselenggarakan di Amerika Serikat. Lebih dari 80.000 penggemar menyaksikan pertandingan semifinal antara Argentina dan Kanada di Stadion MetLife di New Jersey, dan lebih dari 65.000 penggemar menyaksikan tim "La Albiceleste" mengangkat trofi besar lainnya di Stadion Hard Rock di Miami setelah menang 1-0 atas Kolombia di final.

Kehadiran pemain-pemain ternama, seperti Lionel Messi dan Rodrigo De Paul, yang bermain untuk Inter Miami di MLS, telah meningkatkan jumlah penggemar Argentina di kawasan tersebut, ditambah dengan fakta bahwa mereka secara rutin menggelar pertandingan persahabatan di Amerika Utara selama beberapa tahun terakhir.

Apa saja stadion Piala Dunia 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia 2026 diumumkan (dua kota di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat kota-kota dan stadion yang akan digunakan sebagai lokasi turnamen di bawah ini: