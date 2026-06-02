Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Arab Saudi: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Green Falcons secara resmi akan bertolak ke Amerika Utara! Setelah menjalani babak kualifikasi yang mendebarkan, di mana Hervé Renard kembali memimpin Arab Saudi menuju Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, antusiasme di seluruh Kerajaan kini mencapai puncaknya.

Dengan skuad yang diisi bintang-bintang seperti Salem Al Dawsari dan Feras Al Brikan, Arab Saudi akan berusaha menghidupkan kembali semangat tahun 1994 dan kembali mencapai babak gugur di tanah Amerika.

Jika Anda ingin berada di tribun saat Green Falcons berhadapan dengan dunia, biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi terbaru tentang tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi dan berapa harganya.

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 Arab Saudi?

Arab Saudi tergabung dalam Grup H, dan mereka akan menghadapi perjalanan yang menarik di Pantai Timur Amerika Serikat. Para penggemar dapat mengharapkan suasana yang meriah di Miami dan Atlanta saat Green Falcons berusaha untuk melambung tinggi.

Tanggal Pertandingan Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Arab Saudi vs Uruguay Stadion Miami (Miami) Tiket 21 Juni 2026 Arab Saudi vs Spanyol Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) Tiket 26 Juni 2026 Arab Saudi vs Cabo Verde Stadion Houston (Houston) Tiket

Kapan membeli tiket Piala Dunia 2026 Arab Saudi

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menjelang Acara saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi instan. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Di mana bisa membeli tiket Piala Dunia Arab Saudi 2026?

Tempat utama dan paling andal untuk mendapatkan kursi adalah portal tiket resmi FIFA. Anda harus mendaftar untuk mendapatkan FIFA ID agar dapat berpartisipasi dalam penjualan resmi apa pun.

Selain peluncuran awal, FIFA mengoperasikan Pasar Resale dan Pertukaran Resmi. Ini adalah satu-satunya platform yang disetujui FIFA untuk penjualan antar-penggemar dengan harga nominal. Platform ini diperkirakan akan dibuka kembali pada 2 April 2026.

Bagi yang mencari fleksibilitas lebih atau lokasi tempat duduk tertentu setelah tiket habis terjual, StubHub adalah platform sekunder yang tepat. Meskipun harganya mungkin lebih tinggi, platform ini menawarkan cara yang aman untuk mendapatkan tempat duduk di pertandingan-pertandingan terbesar Green Falcons.

Tiket Piala Dunia 2026 Arab Saudi: Berapa harganya?

FIFA telah mengkategorikan tiket menjadi empat tingkatan. Untuk pertandingan babak penyisihan grup Arab Saudi, berikut adalah perkiraan kisaran harganya:

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Arab Saudi dikategorikan untuk mengakomodasi setiap jenis penggemar. Kategori 1 menawarkan pengalaman terbaik dengan tempat duduk di bagian bawah tribun utama, sedangkan Kategori 2 memberikan pandangan yang seimbang dari tempat duduk di bagian tengah atau sudut bawah tribun. Kategori 3 berfungsi sebagai pilihan yang lebih ramah anggaran dengan tempat duduk di bagian atas tribun, dan Kategori 4 tetap menjadi titik masuk yang paling terjangkau, meskipun tempat duduk ini sering kali terletak di bagian tertinggi stadion.

Perkiraan harga untuk pertandingan babak penyisihan grup Green Falcons adalah sebagai berikut:

Kategori 1: Kursi baris bawah yang strategis ($450 - $620)

Kursi baris bawah yang strategis ($450 - $620) Kategori 2: Kursi di bagian tengah/sudut bawah ($280 - $400)

Kursi di bagian tengah/sudut bawah ($280 - $400) Kategori 3: Kursi di bagian atas ($150 - $250)

Kursi di bagian atas ($150 - $250) Kategori 4: Paling terjangkau / Pandangan terbatas ($60 - $120)

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia Arab Saudi 2026

Nikmati pengalaman terbaik Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket layanan eksklusif untuk pertandingan-pertandingan di Arab Saudi, yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan masih banyak lagi.

Paket-paket yang tersedia adalah sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Fase Grup: Pertandingan tim dari negara non-tuan rumah mana pun

Pertandingan tim dari negara non-tuan rumah mana pun Pilihan layanan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club

Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club Mulai dari $1.400 / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda (misalnya, semua pertandingan di Miami)

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan aksi Green Falcons di setiap pertandingan fase awal.

Semua 3 pertandingan babak grup dan 1 pertandingan babak 32 besar

Mulai dari $6.750 USD / per orang

Di mana saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Lihatlah enam belas kota tuan rumah dan stadion tempat pertandingan akan berlangsung: